В РФ заявили о подготовке Украины и Норвегии к ударам по российским судам

В РФ заявили о подготовке Украины и Норвегии к ударам по российским судам


Российское агентство ТАСС, ссылаясь на данные военно-дипломатического источника, утверждает: Украина и Норвегия совместно готовят провокации против российского гражданского судоходства в высоких широтах. Речь идет о подготовке ударов по судам, следующим из порта Мурманск в акватории Баренцева и Норвежского морей.

По информации ТАСС, около 50 украинских военных уже прибыли в Норвегию. Источник утверждает, что вместе с королевскими ВМС они отрабатывают в Норвежском море тактику применения подводных и надводных беспилотных аппаратов.

Показательно, что отработка действий идет в условиях холодного климата, что явно указывает на специфику предстоящих диверсий. Арктика и Крайний Север после их совершения явно перестанут быть зоной мира.

Источник прямо заявляет, что Норвегия втягивает не только себя, но и весь блок НАТО в прямой военный конфликт с Россией.

Использование норвежской территории и инфраструктуры для подготовки украинских боевиков к действиям против гражданских судов – это эскалация. К ней в Осло, похоже, относятся легкомысленно.

Ни украинская, ни норвежская сторона эти обвинения пока не комментируют. Но молчание в данном случае – тоже своего рода знак.
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 13:35
    Теоретегам, неплохо было бы съездить туда и на своей шкуре оценить, что такое Баренцево море, даже летом. А уж зимой, когда даже 50 тыс. тонный балкер швыряет, как щепку, оно видится совсем по другому.
  Романенко
    Романенко
    +1
    Сегодня, 13:37
    это эскалация. К ней в Осло, похоже, относятся легкомысленно

    К нашим заявлениям об эскалации и "красных линиях", похоже,
    уже никто всерьез не относится.
    300 лет назад написано было:
    А наши старички, как их возьмет задор,
    Засудят о делах - что слово - приговор!
    Все столбовые, в ус никого не дуют,
    А об правительстве, иной раз, так тоолкуют.
    Что если кто б услышал их - беда!
    Не то чтоб новизны вводили, никогда,
    Помилуй Бог!
    Но вот ведь придерутся
    К тому, к сему, а чаще ни к чему
    Поспорят, пошумят....
    И разойдутся
  newtc7
    newtc7
    +2
    Сегодня, 13:37
    В смысле подготовке? Они уже давно бьют а вовсе не готовятся ))
  Аркадий007
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 13:39
    Задачи с Украиной надо решать на Украине, только конкретно, по примеру Ирана.
    Чтобы не было желающих пакостить России в Норвегии, надо закрыть вопрос с тявкающими прибалтами.
    Алексей Лантух
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 13:54
      Задачи с Украиной надо решать на Украине, только конкретно

      Это точно. Думаю, что Украина вместе с НАТО представляет уже экзистенциальную угрозу для России со всеми вытекающими последствиями. А вытекает: пора применять ядерное оружие, несмотря на общественное мнение в странах НАТО и тех, кто им подгавкивает.
  Gomunkul
    Gomunkul
    +9
    Сегодня, 13:40
    У Норвегии в открытом море много платформ по добыче нефти и газа, нужно им намекнуть, что дроны в случае перехвата системами РЭБ могут изменить траекторию движения и тогда будет трудно понять куда они направятся.
    Бородач
      Бородач
      +4
      Сегодня, 13:45
      Цитата: Gomunkul
      У Норвегии в открытом море много платформ по добыче нефти и газа, нужно им намекнуть, что дроны в случае перехвата системами РЭБ могут изменить траекторию движения и тогда будет трудно понять куда они направятся.

      Лучший намёк - это облёт дронами норвежских добывающих платформ.
      Gomunkul
        Gomunkul
        +1
        Сегодня, 13:49
        Лучший намёк - это облёт дронами норвежских добывающих платформ.
        Намёк в том. что если они начнут заниматься всякой фигнёй, будем атаковать их платформы. А будет этой перехваченный украинский дрон или торпеда, одному Нептуну будет известно.
    Туре-Собака
      Туре-Собака
      +2
      Сегодня, 13:45
      Намекать-то боятся , а если даже и осмелятся - никто не поверит после стольких красных линий.
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 13:46
      Отличная мысль. Фонд нацблагосостояния Норвегии "сидит" на доходах с нефти и газа, когда пенсионеры начнут немножко голодать, они начнут правильно голосовать.
      Gomunkul
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 13:52
        они начнут правильно голосовать.
        Иран показал своим примером, что эффективнее бить не столько по военным объектам, сколько по энергетике противника.
      Дедок
        Дедок
        0
        Сегодня, 14:05
        Фонд нацблагосостояния Норвегии "сидит" на доходах с нефти и газа, когда пенсионеры начнут немножко голодать,

        вы хоть загляните на суммы этого фонда, на пенсии тамошних пенсионеров...
    Курильщик
      Курильщик
      +1
      Сегодня, 13:51
      нужно им намекнуть, что...

      Не нужно намекать!!! Надо бить! Смотри на Иран и все понятно станет..Если бы с первых дней дали жесткий отпор любителям помочь Киеву, все было бы по другому..
      Gomunkul
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 13:59
        Не нужно намекать!!! Надо бить!
        Так кто же спорит, сразу после того как только от них что то прилетит или приплывёт. Только нужно сразу будет опубликовать наш ответ через МИД, о том, что неразумные Норвеги поплатились за то, что не прислушались к нашему предупреждению и их платформы пострадали от украинских дронов, а не от наших.
  operafan
    operafan
    0
    Сегодня, 13:52
    А чего норвегам боятся, уже все наглядно убедились, что "Великий и Ужасный Гудвин Путин" на самом деле добрый и безобидный дедушка, а армия №2 в мире не может защитить даже себя.

    Другое дело было бы, если Россия повела себя как Иран, после первого налета БПЛА из сопредельных с ней стран. Тогда бы точно повторять или провоцировать не было бы желания. Но с реакцией властей России: «ребята, давайте жить дружно!» - лишь подстегивает желание "дорогих партнеров" ударить по России, пусть даже чужими руками.
    Курильщик
      Курильщик
      +1
      Сегодня, 13:53
      Все равно придется по ним лупашить, лучше сразу, пока не готовы они..
    aybolyt678
      aybolyt678
      0
      Сегодня, 13:59
      Цитата: operafan
      после первого налета БПЛА из сопредельных с ней стран. Тогда бы точно повторять или провоцировать не было бы желания.

      Это неизвестно, вопрос спорный. Думаю аналитический отдел МО просчитывал эти варианты
    gridasov
      gridasov
      0
      Сегодня, 14:04
      Путин умный и грамотный стратег и руководитель. Поэтому главной задачей в противостояние всему Западу являеться создание процесса с весьма большей многозадачностью. Не буду перечислять, но настоящий момент очевиден в правильности предшествующих процессов. Сохранить бы эти позитивные экстремумы в алгоритмах будущих процессов.
  Роман 11
    Роман 11
    +1
    Сегодня, 13:53
    по-поводу предостережений эскалаций можно уже не писать, они давно прочухали что нас можно бить

    в таком случае ждём появления укров в японии и южной корее чтобы уж полностью отрезать россию от воды
  IlgizL
    IlgizL
    0
    Сегодня, 13:55
    Кстати, а когда поднимут вопрос о возврате подаренного Норгам шельфа...
  Мячик
    Мячик
    -1
    Сегодня, 14:00
    После первой же "провокации" - разнести ракетами ВСЕ норвежские порты.