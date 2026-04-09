В РФ заявили о подготовке Украины и Норвегии к ударам по российским судам
Российское агентство ТАСС, ссылаясь на данные военно-дипломатического источника, утверждает: Украина и Норвегия совместно готовят провокации против российского гражданского судоходства в высоких широтах. Речь идет о подготовке ударов по судам, следующим из порта Мурманск в акватории Баренцева и Норвежского морей.
По информации ТАСС, около 50 украинских военных уже прибыли в Норвегию. Источник утверждает, что вместе с королевскими ВМС они отрабатывают в Норвежском море тактику применения подводных и надводных беспилотных аппаратов.
Показательно, что отработка действий идет в условиях холодного климата, что явно указывает на специфику предстоящих диверсий. Арктика и Крайний Север после их совершения явно перестанут быть зоной мира.
Источник прямо заявляет, что Норвегия втягивает не только себя, но и весь блок НАТО в прямой военный конфликт с Россией.
Использование норвежской территории и инфраструктуры для подготовки украинских боевиков к действиям против гражданских судов – это эскалация. К ней в Осло, похоже, относятся легкомысленно.
Ни украинская, ни норвежская сторона эти обвинения пока не комментируют. Но молчание в данном случае – тоже своего рода знак.
