Показаны кадры удара БПЛА «Герань-5» по нефтегазовому объекту в Сумской области

Барражирующие ударные беспилотники «Герань» с момента их первого применения претерпели множество модификаций. На Украине их упорно именуют «Шахедами», указывая на изначальную иранскую принадлежность.

Даже если это так и было на первых порах, производство «Гераней» уже давно локализовано в России, а сам дрон кардинально отличается от иранского прототипа. Самым существенным улучшением, помимо прочих, стало использование реактивного двигателя. Увеличилась дальность полета БПЛА, скорость и высота, даже угол атаки. Возросла масса полезной нагрузки, дрон теперь способен помимо БЧ применять ракеты класса «воздух-воздух». Беспилотники переносят на борту FPV-дроны, а после их пуска выступают в качестве ретранслятора для управления.



Прогресс в усовершенствовании беспилотников не стоит на месте. В начале года противник впал в панику по поводу применения реактивных дронов-камикадзе уже пятой версии. Отмечается, что «Герань-5» выполнена по обычной аэродинамической схеме (форма корпуса приближена к ракете), имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. Дрон оснащается боевой частью массой 90 килограммов и способен поражать цель на расстоянии до 1500 километров (с БЧ 50 кг), развивая скорость до 600, а по некоторым данным до 900 км/ч. Высота полета — до шести километров.

При этом «Герань-5» может применяться с самолетов, в частности штурмовиков Су-25, а сам беспилотник способен нести ракеты «воздух-воздух» для противодействия авиации. Запуск с самолета вблизи линии фронта позволяет управляемому наземными силами дрону находиться в воздухе продолжительное время, осуществляя не только удары, но и проводя разведывательную съемку местности. Фактически, БПЛА стал «бюджетным» аналогом крылатой ракеты и одновременно аппаратом разведки.

В сети опубликовано очередное видео удара российского беспилотника по одному из объектов энергетики у села Мошенка Сумской области. Утверждается, что на кадрах показано как раз применение 4 апреля реактивных беспилотников «Герань-5» по предприятию «Ахтырканефтегаз».



Повреждения получили перерабатывающая установка на территории предприятия, а также как минимум один резервуар с горючими веществами. Визуальную фиксацию атаки вели как сами дроны-камикадзе, так и летавший над объектом разведывательный БПЛА ZALA. Расстояние от ЛБС до объекта составляет около 50 километров. Вероятно, «пятерки» начали оснащать онлайн-камерами, необходимыми для прямого управления оператором и фиксации результата.



Противник констатирует, что сбить реактивный БПЛА зенитными дронами, с вертолетов и легких гражданских самолетов невозможно, тем более стрелковым оружием мобильных огневых групп (МОГ). Об этом пишет украинский эксперт по беспилотной авиации, советник министра обороны Бескрестнов, известный по позывному «Флэш».

«Герань-5» уже больше похожа по форме на ракету и способна нести боевую часть весом 90 кг на 1000 километров, а классическая боевая часть «Шахеда» (50 килограммов) – на 1500 километров. Это фактически вся территория страны. Зенитные дроны, вертолеты, спортивные самолеты – все эти средства эффективны до определенной скорости цели.

Для решения проблемы с перехватом реактивных дронов в Минобороны Украины создана специальная группа. Пока что в ее активе призывы к производителям дронов-перехватчиков заняться разработкой систем перехвата ударных БПЛА на скорости, превышающей 500 км/ч. Показанный в ролике дрон вообще сбить не пытались, хотя объект немаловажный.

При этом Бескрестнов грозится довести до 90% эффективность перехвата БПЛА. Видимо, отчеты Воздушных сил ВСУ он не читает. Там и без того сбивают каждый день как раз от 80 до 90 процентов беспилотников, а иногда и больше.

  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 15:02
    Надо чаще и сильнее , чтобы хохлота жила в постоянном жывотном страхе.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -4
      Сегодня, 15:08
      Цитата: Ирек
      чтобы хохлота жила в постоянном жывотном страхе.

      Шоб от страха из гальюна не вылазила от "медвежьей болезни" am
  2. Мячик Звание
    Мячик
    +4
    Сегодня, 15:04
    а кадрах показано как раз применение 4 апреля радиоактивных беспилотников «Герань-5» по предприятию «Ахтырканефтегаз»

    Автор, поправь "залипуху": беспилотники - реактивные, а не радиоактивные ;-)
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +3
      Сегодня, 15:12
      Цитата: Мячик
      Автор, поправь "залипуху": беспилотники - реактивные, а не радиоактивные ;-)

      Да нехай будут еще и радиоактивные, чтобы на врага больше страху нагнать. laughing
  3. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 15:09
    Явление воодушевляет. Хотелось бы ускоренного производства без ссылок на «денег нет, но вы держитесь там...»

    Явление воодушевляет. Хотелось бы ускоренного производства без ссылок на «денег нет, но вы держитесь там...»
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 16:19
      Явление воодушевляет

      По сути явление представляет собой КР воздушного базирования, более простой и, соответственно, дешевый вариант. Относительно дешевый, конечно. Однако, средства борьбы с КР давно известны, поэтому главный вопрос не в научной новизне БПЛА, а в экономике. Сможет ли военпром РФ штамповать их как пирожки в количествах превышающих в десятки раз возможности сопредельной стороны. Пока наблюдается относительный паритет по дальнобойным БПЛА.
      Справедливости ради надо сказать, что оппоненты тоже не стоят на месте и идут по пути создания простых и дешевых КР типа "Фламинго". И да, им помогают в этом страны ЕС. Например, Дания запустила производство твердотопливных двигателей для таких ракет
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        0
        Сегодня, 16:22
        Цитата: Ате_ист
        Дания запустила производство твердотопливных двигателей для таких ракет

        Отличный выход из этого - уничтожение производства на территории спонсора!!!
        Как это делается в мире...
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          0
          Сегодня, 16:29
          Отличный выход из этого - уничтожение производства на территории спонсора!!!

          Хотите повоевать с ЕС? Чем воевать собираетесь: обычным оружием или ядерным? Обычным вряд ли получится победить, а ядерным тем более - там ни победителей, ни побежденных точно не будет
  4. topol717 Звание
    topol717
    +2
    Сегодня, 15:13
    Достоинство Шахеда было в том, что он прятался в обычном контейнере и оттуда же запускался. Герань-3 уже в контейнер не помещалась, а Герань-5 длина в 6 метров и размах крыла 5 метров. В контейнер уже не спрячешь. Хотя может там крылышки складываются?
    1. lis-ik Звание
      lis-ik
      +1
      Сегодня, 16:00
      Это уже, по сути, крылатая ракета.
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 16:01
      Крылышки сложить-разложить не сложно. Но под такую длину надо новый контейнер мутить.
    3. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 16:15
      Зачем прятать при дальности полёта 1000-1500км? Кто и как сможет их разглядеть? На крайняк накрыть сеткой или брезентом и непонятно, почему Club-K(Калибр) вполне комфортно в контейнере себя чувствует, а Герань нет
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    +4
    Сегодня, 15:15
    ...удар БПЛА «Герань-5» по нефтегазовому объекту в Сумской области

    С учетом наших постоянных ударов по нефти и газу должны были уже давно все это у 404 выбить.
    Ан, нет, оказывается еще много где-что работает.
    Вон, давеча, оказалось, что до вчера или до сегодня работал на полную катушку НПЗ в Харькове... Наконец его тоже грохнули...
    Тогда вот и вопрос: что еще не вбомбили, чтобы пустить ко дну это поганое государство 404!? Или опять они все нам братья и нельзя так с ними поступать!?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:19
      Правдодел hi ,три полных года этот вопрос просто висит в эфире хоть тут хоть на других ресурсах и толку ноль,даже не ноль а НОЛИЩЕЕЕЕЕ. Матвиенко недавно ответила на подобный вопрос ,хоть он и относился к другому но этот ответ можно применять к любой сфере и направлению
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 15:26
    Хороший подарунок! Счастье для селюков!
    Спасибо нашим дроноводам, разработчикам и производителям!
    Побольше хороших и качественных "товаров" на СВО для наших не братьев!
  7. reframing Звание
    reframing
    +1
    Сегодня, 15:39
  8. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 15:44
    [quoteПоказаны кадры удара БПЛА «Герань-5» по нефтегазовому объекту в Сумской области][/quote]
    Это такой объект функционировал практически в зоне боевых действий? Я так понял кому война, кому бизнес.
  9. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 15:54
    больше всего интересует как носитель фипиви, можно снизу к фюзеляжу закрепить раму с подвесками для фипиви, тогда полностью изолируется транспортная система 404, фипиви (5-6,7) используются как ждуны в засадах вдоль всех дорог, гарантированная катастрофа прифронтовой логистики противника на любую глубину хоть на 500-700 км, пешком на такое расстояние доставка на передовую не представляется возможной

    но отметить нужно не только фипиви, а еще средства контроля, разведки, наблюдения - приборы работающие в автономном режиме, что-то наподобие стационарных или летающих видеокамер, чтобы досконально мониторить, сканировать обстановку в реальном режиме прифронтовых, тыловых районов противника

    да если переоборудовать часть гераней в носители фипиви, надо сделать их многоразовыми, добавить парашют
  10. Semak Звание
    Semak
    0
    Сегодня, 16:36
    А чем не устроил этот вариант статьи, мало букв?
