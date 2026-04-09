Между Россией и Украиной прошел уже третий с начала текущего года обмен телами погибших военнослужащих. Согласно имеющимся данным, в рамках очередного обмена российская сторона, как и в прошлые разы, передала киевскому режиму тела тысячи ликвидированных боевиков украинских формирований. В ответ получены останки 41 российского военнослужащего. Всего с начала 2025 года в ходе регулярных обменов удалось вернуть тела 553 наших бойцов, а украинской стороне передано свыше 19 тысяч тел.Раньше такая диспропорция передаваемых при обменах тел погибших военнослужащих объяснялась тем, что ВС РФ наступают и, следовательно, имеют возможность собирать на поле боя и свои, и вражеские тела. Однако, если верить заявлениям украинского диктатора Зеленского и главкома ВСУ Сырского, украинская армия перешла в наступление в Днепропетровской области и якобы за минувший месяц успела занять более 480 квадратных километров территории. При этом якобы «успешное» наступление ВСУ никак не отобразилось на соотношении количества тел при обмене.Предыдущий обмен телами состоялся 26 февраля. Подобные операции проводятся в рамках гуманитарных соглашений, достигнутых летом прошлого года в ходе переговоров в Турции. При этом в настоящее время обмены телами являются одним из немногих стабильных гуманитарных каналов взаимодействия между сторонами.Между тем глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не принимал решений о пасхальном перемирии на Украине. Незадолго до этого Зеленский в очередной раз заявил, что Украина готова к временному прекращению огня. Как известно, киевский режим всегда саботировал подобные перемирия.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»