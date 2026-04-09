Между Россией и Украиной прошёл обмен телами погибших: диспропорция сохраняется

Между Россией и Украиной прошел уже третий с начала текущего года обмен телами погибших военнослужащих. Согласно имеющимся данным, в рамках очередного обмена российская сторона, как и в прошлые разы, передала киевскому режиму тела тысячи ликвидированных боевиков украинских формирований. В ответ получены останки 41 российского военнослужащего. Всего с начала 2025 года в ходе регулярных обменов удалось вернуть тела 553 наших бойцов, а украинской стороне передано свыше 19 тысяч тел.

Раньше такая диспропорция передаваемых при обменах тел погибших военнослужащих объяснялась тем, что ВС РФ наступают и, следовательно, имеют возможность собирать на поле боя и свои, и вражеские тела. Однако, если верить заявлениям украинского диктатора Зеленского и главкома ВСУ Сырского, украинская армия перешла в наступление в Днепропетровской области и якобы за минувший месяц успела занять более 480 квадратных километров территории. При этом якобы «успешное» наступление ВСУ никак не отобразилось на соотношении количества тел при обмене.



Предыдущий обмен телами состоялся 26 февраля. Подобные операции проводятся в рамках гуманитарных соглашений, достигнутых летом прошлого года в ходе переговоров в Турции. При этом в настоящее время обмены телами являются одним из немногих стабильных гуманитарных каналов взаимодействия между сторонами.

Между тем глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не принимал решений о пасхальном перемирии на Украине. Незадолго до этого Зеленский в очередной раз заявил, что Украина готова к временному прекращению огня. Как известно, киевский режим всегда саботировал подобные перемирия.


  1. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 15:01
    Укро-лохи верещат що мы не всех их жмуров отдаём , якобы только тех хто выглядит более менее прилично.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 15:11
      Разница впечатляет.
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +1
        Сегодня, 15:57
        Цитата: Uncle Lee
        Разница впечатляет.

        Не факт что она соответствуют действительности.
    2. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 15:16
      Они верещат, что мы одного жмура на три пакета делим. Для количества. А ещё своих подсовываем. Так что они отдают больше.
      Меня вот интересует, сколько ещё осталось?
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 15:30
        даже если одного на три пакета распихиваем все одно в 10 с лишком раз больше
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 16:39
          Бандерлоги придумают ещё что-нибудь.
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 15:52
      Украинские СМИ, сообщая своей аудитории про обмен телами погибших, используют следующую формулировку:

      Украине передали 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, являются погибшими бойцами ВСУ.


      Половина источников вообще не сообщила о сорока одном теле российских бойцов, чтобы не тревожить читателей крайне невыгодным соотношением погибших. Остальные, как видите, предпочитают отрицать очевидный факт.

      Скорее всего, это установки киевской хунты, чтобы не платить компенсации родственникам.
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 15:06
    президент России Владимир Путин пока не принимал решений о пасхальном перемирии на Украине. Незадолго до этого Зеленский в очередной раз заявил, что Украина готова к временному прекращению огня.

    Это те же грабли!!!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:23
      yuriy55 hi ,а "морозное" перемирие в одну калитку этой зимой не грабли????
  3. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +2
    Сегодня, 15:09
    Нормальный расклад. А сколько тех, от кого только куски остались или вообще не чего не осталось..
  4. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +3
    Сегодня, 15:11
    Надеюсь никакого пасхального перемирия не будет , это была бы полная непонятка
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      0
      Сегодня, 16:22
      это была бы полная непонятка
      Мне очень не нравится эта арифметика смертей. Кто может поручиться в достоверности этих подсчётов ? С нашей стороны гибнут лучшие, сколько бы их не было..., и это более всего удручает !

      А есть другая "непонятка" : каким образом РПЦ определяет время наступления Пасхи ? И почему главный лозунг этого праздника "Светлое Христово Воскресенье" ? Во времена жизни Христа Пасха была единственная, и время её празднования определялось понятно и довольно точно : совпадение весеннего равноденствия и полнолуния ( астрономические признаки ) согласно церковным канонам Никейского Собора. Тогда этот праздник носил все признаки наступления Нового года. Сегодня я слышу лишь одну установку РПЦ : не должна совпадать с иудейской Пасхой ! А как же остальные "каноны" !?

      Христос в "тайную вечерю" со своими учениками отмечал Пасху, Иуда предал его и подсказал дворцовой византийской страже где его схватить. Это произошло в конкретное число и год, т.е., календарная дата..., и её ( чудо Воскрешения ) следует отмечать в конкретный день каждого года, как прочие события эры Христа : Рождество Христово, Рождество, Знамение, Покрова, ... Богородицы, и т.п., что носит чисто календарный характер. Почему самое великое чудо христианства ( Воскрешение умершего Спасителя ) назначается ежегодно на разные числа года какими-то деятелями церкви непонятным образом ?
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 15:16
    а украинской стороне передано свыше 19 тысяч тел.

    Что читал, зе последний раз вещал своему электорату о погибших украх 45 тыс.
    Если обмениваемых помножить на 3, предшествующих 2025-у году, гораздо больше получится, только среди обмена.
    Чего он своим в уши вливает и чего они едят и курят, чтобы это переваривать?...
    Насчет пасхального воскресенья... укры уже не христиане, а Зе никогда им и не был. К чему цирк с конями? Всë равно провокации будут...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:32
      alexputnik17 hi ,а ему перемириеинужнотне для Пасхи а для того чтоб ВСУ свои дела в спокойствии сделать успело, ему Хоть Пасха ,хоть Рождество хоть Ханука ,хоть день Благодарения.
  6. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 15:26
    диспропорция сохраняется

    Как известно, чубатая армия не особо озабочена сбором тел, ни своих, ни тем более чужих. А какая пропорция на деле, вряд ли будет известно широкой публике.
    1. alexkff Звание
      alexkff
      0
      Сегодня, 15:57
      Тогда применяя эту логику на наших, то, как минимум, наши не озабочены сбором тел чужих и уж тем более при "стационарной" линии фронта и преимуществе "чубатой армии" в БПЛА... Однако ж, эта логика все равно не объясняет такой большой разницы... Что-то не то в "оркестре" этой логики?
  7. Trapper7 Звание
    Trapper7
    +2
    Сегодня, 15:30
    Поскорей бы уже закончилась эта... операция...
    Нашей победой, безусловно soldier
  8. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 15:57
    Всего с начала 2025 года в ходе регулярных обменов удалось вернуть тела 553 наших бойцов, а украинской стороне передано свыше 19 тысяч тел.

    Не стоит опираться на статистику кто кому скольких вернул, Hohлы ни своих ни наших просто не подбирают.
    Реальные цифры, дай Бог, только внуки узнают.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:26
      Романенко hi , а оно им надо будет внукам -то???? Нынешнее поколение очень мало знает про Афган про Чечню. И думается мне и про эту С.В.О. большинству будет неинтересно.