Для 69-летнего замминистра обороны обвинение запросило 22 года строгого режима

Для 69-летнего замминистра обороны обвинение запросило 22 года строгого режима


В ходе прений в 235-м гарнизонном военном суде Москвы для 69-летнего уже бывшего замминистра обороны Павла Попова обвинение запросило 22 года заключения в колонии строгого режима. Кроме длительного срока лишения свободы, прокуратура предлагает назначить генералу крупный штраф в размере 130 миллионов рублей. Данная сумма почти вдвое превышает размер незаконно присвоенных военнослужащим средств.



Помимо этого, Попова хотят лишить звания генерала армии и всех имеющихся у него наград, а также конфисковать имущество.

Так как в деле генерала содержатся сведения, представляющие государственную тайну, его рассматривали в закрытом порядке. Прокуратура вменяет в вину экс-заместителя министра обороны взяточничество, мошеннические действия, подлог и превышение служебных полномочий.

Основное обвинение заключается в том, что генерал присваивал себе средства, выделяемые на нужды парка «Патриот» в Подмосковье. Сумма хищений по данному эпизоду составила 25,8 миллиона рублей. Украденные деньги пошли на строительство и обустройство загородного дома Попова в СНТ «Звезда» в Московской области.

Кроме того, генерал получал крупные взятки, две из которых фигурируют в деле. Их общая сумма в денежном выражении составляет 45,6 миллиона рублей. Речь идет о квартире на Фрунзенской набережной в Москве и автомобиле Lexus LX 570.

Защита обращает внимание суда на пожилой возраст подсудимого и крайне тяжелое состояние его здоровья.
  Eugen 62
    Eugen 62
    Сегодня, 15:44
    Человеку уже 69 лет. Воровал миллионами. Сидел бы лучше на даче и внуками бы занимался. Интересно, он с собой на тот свет хотел всё "честно нажитое непосильным трудом" забрать? recourse
    Симаргл
      Симаргл
      Сегодня, 15:50
      Цитата: Eugen 62
      Человеку уже 69 лет. Воровал миллионами.
      Воровал - по-моложе был.
      Система выстроена так, что не брать - нельзя!
      Не берёшь - съедят.
      Андрей Малащенков
        Андрей Малащенков
        Сегодня, 16:25
        Система выстроена так, что не брать - нельзя!


        Отсюда вопрос а что там с самим МИНИСТРОМ чьим замом этот является ??? - что тот тип кристально честен ???
        Что же за срок - вангую что он будет сокращен в 2 раза а после года отсидки вообще будет назначен условно - почему - да потому что он МИНИСТРА не сдал ... lol
        Aken
          Aken
          Сегодня, 16:42
          Министр ничего не знал. Он ведь в армии не служил, для армеутов чужой. Никто с ним делиться и не собирался. Поэтому барашки в конвертах его стороной и обходили. По ходу, он в МО вообще, единственный честный человек. Был.
        faiver
          faiver
          Сегодня, 16:44
          Отсюда вопрос а что там с самим МИНИСТРОМ чьим замом этот является ??? - что тот тип кристально честен ???
          - и как вам не стыдно на такого хорошего человека наговаривать? bully
    Ilya-spb
      Ilya-spb
      Сегодня, 15:51
      Предлагаю не мучить старого человека.

      Просто расстрелять с конфискацией всего у него и родственников.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        Сегодня, 15:59
        Цитата: Ilya-spb
        Предлагаю не мучить старого человека.
        Просто расстрелять с конфискацией всего у него и родственников.

        Почему мне не верится, что его посадят? Именно на основании ссылок на возраст и здоровье. А с учётом ограниченной по состоянию здоровья трудоспособности - отменят и штраф, и конфискацию. Надо же на что-то человеку дожить...
        Ворон ворону глаз не выклюет.

        Очень надеюсь, что я ошибаюсь и напраслину наговариваю на наши беспристрастные и неподкупные суды...
      Denissdaf
        Denissdaf
        Сегодня, 16:06
        Есть более интересные способы смертной казни. Электрический стул или газовая камера.
    Vitaly.17
      Vitaly.17
      Сегодня, 15:54
      Цитата: Eugen 62
      Воровал миллионами. Сидел бы лучше на даче и внуками бы занимался

      Так он для внуков и воровал, наверное. Наверное, потому что настоящие воры вывозят внуков заграницу, там и недвижимость на них оформляют. А тут, и внуки на месте и недвижимость в России. Очень смахивает на очередную подставу.
      Личное мнение
        Личное мнение
        Сегодня, 16:16
        Цитата: Vitaly.17
        Наверное, потому что настоящие воры вывозят внуков заграницу, там и недвижимость на них оформляют. А тут, и внуки на месте и недвижимость в России.

        Как воруют так и воюют.
      alexoff
        alexoff
        Сегодня, 16:22
        Ага, вороватые генералы внуков за границу вывозят, а кто не вывез - честные
        ученый
          ученый
          Сегодня, 16:38
          Цитата: alexoff
          а границу вывозят, а кто не вывез - честные

          Кто не вывозит за границу, те воры свои, а вот те кто там делает запасные аэродромы и скрывает взятки приобретая недвижимость, то это воры чужие. Чужие воры это фактически экономические и политические диверсанты, которых нужно приравнивать к террористам и изменникам Родины. В уголовном кодексе это не разделяется. Все таки действующая Конституция как и Уголовный кодекс писались в начале 90-х при Ельцине и его американских советниках. Но разумные люди должны понимать разницу.
    Правдодел
      Правдодел
      Сегодня, 15:59
      Интересно, он с собой на тот свет хотел всё "честно нажитое непосильным трудом" забрать?

      Ну, вот, что вы такой непонятливый. Черти же в аду должны что-то есть. Вот все туда им и пошло бы... Это, так, к сказке...
    Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич
      Сегодня, 16:36
      Eugen 62? я тоже этого не понимаю... Прикупил бы небольшую дачку, возился бы с огородом, садом, внуками. Чем не жизнь?.. Нет, все мало и мало.. Наверное, стяжательство, жадность-разновидность психического отклонения. Его бы еще на "приличную" зону отправили бы, срок отбывать. Чтобы все 22 года под шконкой прожил, в камере с кукарекующими личностями.
  Романенко
    Романенко
    Сегодня, 15:46
    Это ж ему 91 исполнится, когда выйдет! Обратно на работу уже точно не возьмут, даже с учетом послужного списка воришки во власти.
    Холостой_пистон
      Холостой_пистон
      Сегодня, 15:56
      Уважаемый, Вы учитывайте нашу пенитенциарную систему. С такими деньгами через три года его адвокаты (с учетом низких окладов в системе) быстро состряпают неизлечимую болезнь, и этот персонаж через годика три будет наслаждается остатком жизнь в "скромном" домики в Краснодарском крае.
      Мячик
        Мячик
        Сегодня, 16:06
        С такими деньгами через три года его адвокаты

        Холостой_писюн, с какими "такими деньгами", если у ворюги отняли ВСЁ, да ещё штраф в 130 лямов назначили?
  3. Комментарий был удален.
  Everevil
    Everevil
    Сегодня, 15:48
    Защита обращает внимание суда на пожилой возраст подсудимого и крайне тяжелое состояние его здоровья.

    Тю... В иные времена в подобной ситуации его просто расстреляли бы, не взирая на возраст. Так что пусть не пыхит и радуется.
    Аркадий007
      Аркадий007
      Сегодня, 15:56
      Удивительно, что пожилой возраст подсудимого и крайне тяжелое состояние здоровья, не мешали брать взятки и воровать.
      Интересно, а кто распоряжался деньгами которые удерживали у военных с денежного содержания, они где-нибудь фиксировались?
      Аркадий007
        Аркадий007
        Сегодня, 16:07
        29.08.2024 14:53 АиФ.ру
        Задержанного генерала Попова заметили на картине из коллекции (был одним из героев картин арестованного ранее экс-замглавы Минобороны) Дмитрия Булгакова.
  Андрей1966
    Андрей1966
    Сегодня, 15:49
    Понять и простить, амнистировать.
  6. Комментарий был удален.
  pudelartemon
    pudelartemon
    Сегодня, 15:52
  Stoler
    Stoler
    Сегодня, 15:52
    Что за страна!!!! Все министры честнейшие люди а замы у них одни ВОРЫ!!! laughing
  ALEXX.
    ALEXX.
    Сегодня, 15:52
    Начальник этого генерала как обычно не знал чем занимаются подчинённые.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      Сегодня, 16:02
      Цитата: ALEXX.
      Начальник этого генерала как обычно не знал чем занимаются подчинённые.

      Послушать новости и почитать приговоры - создаётся впечатление, что один я в стране знаю, что делают и на какие средства живут мои заместители... am
    мазута
      мазута
      Сегодня, 16:27
      Начальник то на биатлон,то в тайгу в палатку щук ловить и костёр жечь...тут не до подчинённых при таком графике.
  Labrador
    Labrador
    Сегодня, 15:53
    Защита обращает внимание суда на пожилой возраст подсудимого и крайне тяжелое состояние его здоровья.

    Все здоровье подорвал на воровстве?
  сайгон
    сайгон
    Сегодня, 15:54
    А вот Шойгу стальной парняга вокруг ворье а ён весь в белом и на белом лошади .
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 16:00
      Цитата: сайгон
      на белом лошади .

      Так он тувинец!
      Не на олене же ему быть?! laughing
      Олени в Туве не живут...
    Анатоль Клим
      Анатоль Клим
      Сегодня, 16:01
      Цитата: сайгон
      вокруг ворье

      "Старше Эдды": "Как же тяжело было работать бывшему министру обороны в окружении такого количества воров и взяточников"
      "Майор Гром": "Сами бы попробовали построить нормальную армию, когда в окружении одно ворье"
      "Военный Осведомитель": "Сколько воров и предателей окружало бывшего Министра обороны. И как только он сам всего этого не касался? Cвятой и доверчивый человек"
      kolobok1973: "Просто слёзы наворачиваются, как подумаешь, в каких невыносимых условиях приходилось многие годы работать Сергею Кужугетовичу"
      Олег Царев: "Можно себе только представить, как тяжело было бывшему министру обороны работать в окружении законченных воров и мерзавцев. Воровали на всем" yes
    Роман 11
      Роман 11
      Сегодня, 16:20
      Цитата: сайгон
      ён весь в белом и на белом лошади

      это как ворошилов и небольшая часть конников накануне войны.. возглавлял-то он почти весь командный состав красной армии из врагов народа.. вернее он возглавлял, но не знал, что они враги, потом внезапно прозрел.. ой как это я недоглядел..
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    Сегодня, 15:55
    Нужен закон, позволяющий прошерстить бюджеты родственников преступников. Словосочетание "дефицит бюджета России" надолго исчезнет из обихода.
    yuriy55
      yuriy55
      Сегодня, 16:19
      Цитата: Младший рядовой
      Нужен закон, позволяющий прошерстить бюджеты родственников

      Нужен закон, обязывающий гражданина подавать обязательную ежегодную декларацию о доходах, если его годовой доход выше МРОТ х 10 х12 !!!
      Нужно уйти от практики получения дивидендов по акциям, если владелец акций не работает в отрасли.
      Необходимо сверять расходы и доходы чиновников, а лицам, выявившим нарушения, выплачивать вознаграждение в размере 50% от уворованной суммы и штрафы налагать в кратном размере...
  pexotinec
    pexotinec
    Сегодня, 15:57
    Возраст и здоровье, удивительная причина по которой могут освободить от ответственности. При чем у всех поголовно сразу находят неизлечимые болезни. Что интересно эти болезни ни как не проявлялись при воровстве и взяточнистве.
  кредо
    кредо
    Сегодня, 16:04
    Защита обращает внимание суда на пожилой возраст подсудимого и крайне тяжелое состояние его здоровья.


    Адвокат в суде заявил, что его подзащитный пожилого возраста (69 лет) и находится в крайне тяжёлом состоянии здоровья.
    Суд в ответ спросил адвоката - "Вы считаете это достаточным основанием для смягчения наказания для Вашего подзащитного?".

    "Да, уважаемый суд" - ответил адвокат и продолжил -"но есть ещё одно важное обстоятельство, которое характеризует моего подзащитного как порядочного человека."
    Судья чуть опустил голову и поверх очков удивлённо взглянул на адвоката, затем на подсудимого и вновь на адвоката и спросил - "И какое же это обстоятельство, если не секрет?"

    Адвокат постарался сделать максимально серьёзный вид, чтобы его слова дошли до самых потаённых уголков судьи и не моргнув произнёс - "Мой подзащитный, как истинный патриот и верный сын своего Отечества, понимая что совершил непростительную ошибку, тем не менее посчитал для себя невозможным предать страну в этот тяжёлый для неё период и, в отличии десятков тысяч коррупционеров, мошенников, воришек и просто слабых людей, остался с нею и народом, оставаясь до последнего вздоха преданным защите Отечества. Простите его, пожалуйста." crying
  Мичман ЧФ
    Мичман ЧФ
    Сегодня, 16:06
    То есть воровать он здоров,а вот отвечать за содеянное так и нет его.Ни возраста,ни здоровья
  Роман 11
    Роман 11
    Сегодня, 16:12
    считаю что в условиях сво эти люди должны приносить пользу..

    необходимо в конституцию внести поправку, допускающую применение бесплатного труда следующими категориями граждан
    1. осужденными за тяжкие преступления на длительные сроки, в том числе пожизненно это и педофилия, садизм, маньяки, серийные убийцы, киллеры
    2. коррупционеры, мошенники, вымогатели
    3. агенты, шпионы, подрыватели, поджигатели, диверсанты.. в том числе попавшие к нам в плен и признанные судом виновными в преступлениях по отношению к нашим военнослужащим, мирным гражданам, а так же наемники
  Дедок
    Дедок
    Сегодня, 16:23
    В ходе прений в 235-м гарнизонном военном суде Москвы для 69-летнего уже бывшего замминистра обороны Павла Попова обвинение запросило 22 года заключения в колонии строгого режима. Кроме длительного срока лишения свободы, прокуратура предлагает назначить генералу крупный штраф в размере 130 миллионов рублей.

    а напомните мне, сколько лет заключения назначил суд тов. Иванову?
    и сколько надо выплатить штрафов?
    и обязательно - сколько было доказано у него?
  ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей
    Сегодня, 16:24
    Отравить его на Донбасс штурмовать посадки с калашом, и мавик со сбросом направить для контроля, чтоб не сбежал. Развелось крыс в лампасах.
  akropin
    akropin
    Сегодня, 16:35
    А сколько людей отдавали честь ему? Должен быть наказан!
  faterdom
    faterdom
    Сегодня, 16:41
    Каков негодяй - он обманывал своего Министра!