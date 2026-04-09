Для 69-летнего замминистра обороны обвинение запросило 22 года строгого режима

В ходе прений в 235-м гарнизонном военном суде Москвы для 69-летнего уже бывшего замминистра обороны Павла Попова обвинение запросило 22 года заключения в колонии строгого режима. Кроме длительного срока лишения свободы, прокуратура предлагает назначить генералу крупный штраф в размере 130 миллионов рублей. Данная сумма почти вдвое превышает размер незаконно присвоенных военнослужащим средств.Помимо этого, Попова хотят лишить звания генерала армии и всех имеющихся у него наград, а также конфисковать имущество.Так как в деле генерала содержатся сведения, представляющие государственную тайну, его рассматривали в закрытом порядке. Прокуратура вменяет в вину экс-заместителя министра обороны взяточничество, мошеннические действия, подлог и превышение служебных полномочий.Основное обвинение заключается в том, что генерал присваивал себе средства, выделяемые на нужды парка «Патриот» в Подмосковье. Сумма хищений по данному эпизоду составила 25,8 миллиона рублей. Украденные деньги пошли на строительство и обустройство загородного дома Попова в СНТ «Звезда» в Московской области.Кроме того, генерал получал крупные взятки, две из которых фигурируют в деле. Их общая сумма в денежном выражении составляет 45,6 миллиона рублей. Речь идет о квартире на Фрунзенской набережной в Москве и автомобиле Lexus LX 570.Защита обращает внимание суда на пожилой возраст подсудимого и крайне тяжелое состояние его здоровья.

