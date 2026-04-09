. Трамп ультимативно требует от Европы направить свои ВМС в Ормузский пролив

Трамп в ультимативной форме требует от европейских союзников США по НАТО уже в ближайшие дни пообещать направить свои военные корабли или другие силы в Ормузский пролив.Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники, это требование Трамп передал европейцам через генсека НАТО Марка Рютте. При этом ключевые страны Евросоюза, например Германия, говорят о готовности к участию в совместной миссии альянса на Ближнем Востоке, однако только при условии согласия ООН и после заключения мира или достижения устойчивого перемирия в регионе.По данным немецкого издания, в противном случае Трамп угрожает вывести американские военные контингенты из стран, не поддержавших США в войне против Ирана. В частности, особое неудовольствие президента США вызывают Испания и Германия, глава Минобороны которой Писториус заявил Трампу, что это «не наша война».Между тем, согласно результатам недавнего опроса Politico Pulse, проведенного в шести крупнейших странах Евросоюза, европейцы считают Трампа большей угрозой, чем Китай. В настоящее время близким союзником считают США только 12% респондентов в Польше, Испании, Бельгии, Франции, Германии и Италии, в то время как 36% воспринимают их как угрозу. При этом наиболее негативно к США отнеслись жители Испании (51% назвали угрозой), а лояльнее всех оказались поляки (24% считают США близким союзником, еще 34% — партнером). Китай же назвали угрозой лишь 29% опрошенных европейцев.

