Трамп ультимативно требует от Европы направить свои ВМС в Ормузский пролив

Трамп в ультимативной форме требует от европейских союзников США по НАТО уже в ближайшие дни пообещать направить свои военные корабли или другие силы в Ормузский пролив.

Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники, это требование Трамп передал европейцам через генсека НАТО Марка Рютте. При этом ключевые страны Евросоюза, например Германия, говорят о готовности к участию в совместной миссии альянса на Ближнем Востоке, однако только при условии согласия ООН и после заключения мира или достижения устойчивого перемирия в регионе.



По данным немецкого издания, в противном случае Трамп угрожает вывести американские военные контингенты из стран, не поддержавших США в войне против Ирана. В частности, особое неудовольствие президента США вызывают Испания и Германия, глава Минобороны которой Писториус заявил Трампу, что это «не наша война».

Между тем, согласно результатам недавнего опроса Politico Pulse, проведенного в шести крупнейших странах Евросоюза, европейцы считают Трампа большей угрозой, чем Китай. В настоящее время близким союзником считают США только 12% респондентов в Польше, Испании, Бельгии, Франции, Германии и Италии, в то время как 36% воспринимают их как угрозу. При этом наиболее негативно к США отнеслись жители Испании (51% назвали угрозой), а лояльнее всех оказались поляки (24% считают США близким союзником, еще 34% — партнером). Китай же назвали угрозой лишь 29% опрошенных европейцев.
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:36
    Сегодня, 15:36
    Что сказать, что сказать... а давайте посмотрим, как оно дальше пойдёт... soldier
    Что сказать, что сказать... а давайте посмотрим, как оно дальше пойдёт... soldier
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 15:46
      А гейропейцы, так же ультимативно, посылают его в пешее эротическое путешествие)))
      Sky Strike fighter
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 15:56
        Сегодня, 15:56
        Трамп наверное бывшую владычицу морей решил напрячь?


        Трамп наверное бывшую владычицу морей решил напрячь?Но боюсь что его ждёт разочарование в связи с последними событиями.Отправлять британцам нечего.Один рабочий эсминец и тот по слухам Хэзболла повредила.Чем в действительности 5 апреля завершилась ракетная атака у побережья Ливана бойцами движения Хезболла израильского корвета, осуществлявшего боевое патрулирование восточного Средиземноморья?

        . Сама «Хезболла» в тот же день официально заявляла, что под удар берегового ракетного противокорабельного комплекса неназванного типа попал именно израильский корабль, который «готовился к проведению атак на ливанскую территорию». Удар якобы был нанесён «морской (правильнее: противокорабельной — „СП“) крылатой ракетой после нескольких часов наблюдения за целью». И будто бы средствами радиоэлектронного наблюдения движения было зафиксировано прямое попадание в цель. ... редакция «14 канала» даже уточнила, что пуск арабами был производен по кораблю, который находился примерно в 70 милях от ливанского побережья. Однако, по информации израильской прессы, ливанская ракета навелась не на израильский, а на неназванный британский боевой корабль, который находился в том же районе Средиземного моря, только подальше от берега. ... единственное, чем в этом смысле располагают ВМС Соединенного королевства в тех краях, — эсминец HMS Dragon (D35). Одна из шести боевых единиц «Тип 45», которые на сегодня составляют ядро флота Великобритании. И единственный, который оказался в техническом смысле в состоянии выйти в море, когда началась нынешняя война Израиля и Соединенных Штатов против Ирана. ... по сведениям британской газеты Telegraph, лишь 23 марта прибывший на театр военных действий эсминец Dragon уже 8 апреля вынужден срочно становиться в заводской ремонт.


        https://svpressa.ru/war21/article/510075/
        ТермиНахТер
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 16:09
          Ну, есть еще два фрегата тип 23 "на ходу", чисто теоретически. Однако, послать их так далеко - опасно, могут утопнуть по дороге)))
    Моторист
      Моторист
      0
      Сегодня, 16:29
      Цитата: rocket757
      а давайте посмотрим, как оно дальше пойдёт...

      Я же говорил -- ноль! А ты всё: фаза, фаза...
      (Из анекдота о спорящих электриках и старушке)
  кредо
    кредо
    +2
    Сегодня, 15:36
    Сегодня, 15:36
    Хитрый Дональд что-то задумал. Ждём продолжения его многоходовки. bully

    Хитрый Дональд что-то задумал. Ждём продолжения его многоходовки. bully
    KukuRuzvelt
      KukuRuzvelt
      -1
      Сегодня, 16:13
      Дикий Ди решил поступить с еврогеями как с украиной. Пусть их тараном на Иран под предлогом помощи от НАТО, втянуть еврогеев в не свою войну и поставлять им оружие))) Вот это был бы просто дикий ход)))
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:22
      Цитата: кредо
      Трамп в ультимативной форме требует от европейских союзников США по НАТО уже в ближайшие дни пообещать направить свои военные корабли или другие силы в Ормузский пролив...

      Хитрый Дональд что-то задумал. Ждём продолжения его многоходовки. bully

      Мне, конечно не дано в голову Трампа проникнуть, но рискну предположить, что Трамп оттолкнулся от слов Макрона и Стармера о том, что они войска отправят ПОСЛЕ наступления мира.
      Теперь следите за руками - перемирие есть. "Победу" Трамп объявил - так валяйте, отправляйте!
      И тут, внезапно, перемирие само собой нарушается и французы с бриттами эпично получают по ушам, не успев вовремя отскочить.
      Если после этого в войну не ввяжутся по полной, то в политическом мире за ними прочно закрепится титул "опущенных". И так-то не слишком Трамп их жалует, а тут вобще зачм.орит...

      План простой, как угол описять.
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 15:38
    Сегодня, 15:38
    Пообещайте, что вам стоит ! winked
    Пообещайте, что вам стоит ! winked
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:26
      Цитата: Uncle Lee
      Пообещайте, что вам стоит !

      Думаю, тезис о том, что обещания ничего не стОят, касаются у Трампа только обещаний самого Трампа. В остальных случаях за все обещания он готов спросить максимально строго.
  pudelartemon
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 15:42
    Чем больше разлад между ними, тем нам лучше. Наверное. recourse
  yuriy55
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 15:45
    Требует? Это Иран напал на США - страну НАТО?
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:34
      Цитата: yuriy55
      Требует? Это Иран напал на США - страну НАТО?

      Сдаётся мне, Трамп изначально сделал ошибку, привлекая Европу как НАТО. Упор нужно было делать не на НАТО - Иран ведь по Вашингтону удар первым не нанёс - а именно на "СОЮЗНИКИ". "НАТО или не НАТО, а нас много чего связывает на протяжении многих десятилетий. Общая борьба с мировым злом, союзнические идеалы, трансатлантическое содружество..." и прочая лабуда в этом духе. Тогда и можно говорить о "союзничестве".
      А Трамп говорил об угрозе со стороны Ирана Америке и всему остальному миру, а это никак не связано с обязательствами именно внутри НАТО. Даже в ситуации с самострелом в башни-близнецы - и то оснований больше было про "единство НАТО перед лицом общей угрозы" говорить.

      Короче, отделить мух НАТО от котлет "союзничества" и было бы Трампу куда больше счастья.
  Симаргл
    Симаргл
    +1
    Сегодня, 15:47
    Сегодня, 15:47
    Я даже не знаю...
    ... японцы, немцы... как они там?
    Я даже не знаю...
    ... японцы, немцы... как они там?
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 15:49
    Не хотят европейцы ложиться под американских банкиров, они уже под английских легли.
  osp
    osp
    0
    Сегодня, 15:56
    Что показала эта компания американцев против Ирана ?
    Да то что войны против таких крупных стран с большим населением выигрывают наземные войска.
    Сухопутные , большие операции. Вот.
    А Европа на войну не пришла.
    Страны Залива не пришли.
    Израиль с Ираном не граничит даже.
    Для США проводить масштабную наземную операцию очень накладно - Иран далеко от них.
    Только морем можно перебросить войска в количестве. И заходить туда с территории граничащих с ним стран тоже непросто.
    Потому Трамп включил заднюю.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 15:57
    Сегодня, 15:57
    Баба с возу - кобыле легче. lol


    Баба с возу - кобыле легче. lol
  kventinasd
    kventinasd
    0
    Сегодня, 15:57
    Трамп в ультимативной форме требует

    Походу на пугалки Трампа даже его "союзники" перестали обращать внимание. Слишком он неугоден своими закидонами нынешней еврокомарилье. Высока вероятность, что совсем скоро кто-то проспонсирует прострел второго уха рыжего психопата, иначе он натворит таких дел, что разгребать будет вся планета.
  Романенко
    Романенко
    0
    Сегодня, 16:00
    Сегодня, 16:00
    Ну и как, пообещали пообещать?

    Ну и как, пообещали пообещать?
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 16:18
    Он уже требует?!) Пусть каклов отправят. Они в ЕС 30 лет выполняют всю грязную работу. Европейцам-нельзя воевать. Они-паны. А быдло чубатое, не жалко. Расходный материал. За все, заплачено.
    rytik32
      rytik32
      0
      Сегодня, 16:23
      Цитата: Андрей Николаевич
      Пусть каклов отправят

      Чтобы они прокопали пролив в обход Ормузского? )))
      Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 16:32
        Алексей, извините, не подумал...) Может хотя бы поскачут, перед иранскими дронами, в перерывах между "копанием".)
  командир
    командир
    +1
    Сегодня, 16:30
    "Силы" утонут и еще больше затруднят судоходство