Армия Таиланда набрала рекордное число добровольцев, предложив «отдых от жён»
Довольно оригинальный способ пополнения рядов вооруженных сил придумали в Таиланде. Страна эта вновь находится в состоянии перманентной войны с соседней Камбоджей. Хотя президент США Дональд Трамп вписал в свой актив миротворческих миссий достижение соглашения о прекращении огня между этими государствами. Перемирие, подписанное в июле прошлого года премьер-министрами двух враждующих стран в присутствии Трампа, продлилось до начала декабря 2025-го.
В конце прошлого года приграничный конфликт вспыхнул с новой силой, хотя периодически стороны вновь и вновь договариваются о перемирии, которое затем обязательно нарушается. В центре конфликта находится ситуация вокруг храма Прэахвихеар и прилегающих земель. Он расположен на территории одноименной камбоджийской провинции на севере страны, которая, в свою очередь, граничит с провинцией Таиланда Сисакет.
Так вот, в Таиланде власти развернули рекламную кампанию с элементами иронии, в которой призывают местных мужчин вступать в ряды вооруженных сил, предложив им «отдых от жён». Агитация ведется в социальных сетях и ориентирована на молодежь. И это сработало. Армия Таиланда пополнилась рекордным количеством добровольцев, которые готовы покинуть дома и пойти служить лишь для того, чтобы не общаться со своими женами.
Один из слоганов этой рекрутинговой кампании звучит так:
В результате на сайт Министерства обороны Таиланда онлайн-заявления о желании поступить на службу подали более 30 тысяч добровольцев. Это 105% от того количества, которое Минобороны страны изначально планировало привлечь. В прошлые годы цифры были почти вдвое ниже. О рекордном количестве новобранцев сообщило командование сухопутных войск Таиланда.
Сказалось и то, что маркетинговый ход был рассчитан не только на состоящих в браке мужчин. Отдельно созданы слоганы и для целевой аудитории молодых тайцев, которые еще не связали себя узами брака. Реклама обещает парням, которые грустят по бросившим их девушкам, такую загруженность тренировками, из-за которой они забудут о коварных возлюбленных.
В морфлот предлагают записаться для того, чтобы «хотя бы научиться плавать», а в авиацию — потому, что для летчика «всё рядом». Есть и сентиментальные предложения: в рекламе подчеркивается, что уже в первый день службы новобранцев их матери получат на счет все жалованье за первый месяц.
Оклад новобранца составляет 8 тысяч батов (около 250 долларов). Это немного, но в стране очень большой разрыв в доходах, которые зависят и от региона проживания. В рекламной кампании от Минобороны подчеркивается, что военнослужащему деньги не очень нужны, ведь после зачисления в армейские ряды он находится на полном гособеспечении.
По данным на 2025 год, общая численность вооруженных сил Таиланда — 360,85 тыс. человек, из них в сухопутных войсках служит 245 тыс. человек. При этом в тайской армии более 1700 флагманов (генералов и адмиралов), то есть на каждые 212 военнослужащих приходится один генерал.
Информация