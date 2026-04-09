Армия Таиланда набрала рекордное число добровольцев, предложив «отдых от жён»

1 597 10
Армия Таиланда набрала рекордное число добровольцев, предложив «отдых от жён»

Довольно оригинальный способ пополнения рядов вооруженных сил придумали в Таиланде. Страна эта вновь находится в состоянии перманентной войны с соседней Камбоджей. Хотя президент США Дональд Трамп вписал в свой актив миротворческих миссий достижение соглашения о прекращении огня между этими государствами. Перемирие, подписанное в июле прошлого года премьер-министрами двух враждующих стран в присутствии Трампа, продлилось до начала декабря 2025-го.

В конце прошлого года приграничный конфликт вспыхнул с новой силой, хотя периодически стороны вновь и вновь договариваются о перемирии, которое затем обязательно нарушается. В центре конфликта находится ситуация вокруг храма Прэахвихеар и прилегающих земель. Он расположен на территории одноименной камбоджийской провинции на севере страны, которая, в свою очередь, граничит с провинцией Таиланда Сисакет.



Так вот, в Таиланде власти развернули рекламную кампанию с элементами иронии, в которой призывают местных мужчин вступать в ряды вооруженных сил, предложив им «отдых от жён». Агитация ведется в социальных сетях и ориентирована на молодежь. И это сработало. Армия Таиланда пополнилась рекордным количеством добровольцев, которые готовы покинуть дома и пойти служить лишь для того, чтобы не общаться со своими женами.

Один из слоганов этой рекрутинговой кампании звучит так:

Надоела жена? Нет лучше места, чтобы отдохнуть от нее, чем военный лагерь!

В результате на сайт Министерства обороны Таиланда онлайн-заявления о желании поступить на службу подали более 30 тысяч добровольцев. Это 105% от того количества, которое Минобороны страны изначально планировало привлечь. В прошлые годы цифры были почти вдвое ниже. О рекордном количестве новобранцев сообщило командование сухопутных войск Таиланда.

Сказалось и то, что маркетинговый ход был рассчитан не только на состоящих в браке мужчин. Отдельно созданы слоганы и для целевой аудитории молодых тайцев, которые еще не связали себя узами брака. Реклама обещает парням, которые грустят по бросившим их девушкам, такую загруженность тренировками, из-за которой они забудут о коварных возлюбленных.

В морфлот предлагают записаться для того, чтобы «хотя бы научиться плавать», а в авиацию — потому, что для летчика «всё рядом». Есть и сентиментальные предложения: в рекламе подчеркивается, что уже в первый день службы новобранцев их матери получат на счет все жалованье за первый месяц.

Оклад новобранца составляет 8 тысяч батов (около 250 долларов). Это немного, но в стране очень большой разрыв в доходах, которые зависят и от региона проживания. В рекламной кампании от Минобороны подчеркивается, что военнослужащему деньги не очень нужны, ведь после зачисления в армейские ряды он находится на полном гособеспечении.

Высокая зарплата, бесплатное питание и проживание в казарме ждут тебя!

По данным на 2025 год, общая численность вооруженных сил Таиланда — 360,85 тыс. человек, из них в сухопутных войсках служит 245 тыс. человек. При этом в тайской армии более 1700 флагманов (генералов и адмиралов), то есть на каждые 212 военнослужащих приходится один генерал.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 16:12
    Надоела жена? Нет лучше места, чтобы отдохнуть от нее, чем военный лагерь!

    Высокая зарплата, бесплатное питание и проживание в казарме ждут тебя!

    А ещё "на халяву здоровья и знаний набраться". (с) laughing
    Кузнец 55
      Кузнец 55
      +2
      Сегодня, 16:24
      А брошенным женам и девушкам предложить служить медсестрами , что бы быть рядом .
      Так наберут еще 30 тыс . :-))))
    knn54
      knn54
      +2
      Сегодня, 16:35
      "Штирлиц 16 лет не видел жены. Мюллер и Кальтенбруннер ему молча завидовали".
  Pharmacist
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 16:12
    Ну, если во флот предлагается идти, чтоб научиться плавать, то лётчикам надо обещать научиться летать. laughing
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 16:13
      Цитата: Pharmacist
      Ну, если во флот предлагается идти, чтоб научиться плавать, то лётчикам надо обещать научиться летать. laughing

      Тогда уж и сапёрам можно... laughing
  Бородач
    Бородач
    +2
    Сегодня, 16:13
    Генерал на 220 солдат - это круто. А у нас как?
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 16:20
    Странно. Приходилось бывать в Тайланде, там конкретный патриархат и жены мужьям мозги не выгрызали. Правда это было в прошлом веке, неужели и туда соросята со своими псевдофеменистическими идеями добрались.
  Наводлом
    Наводлом
    +2
    Сегодня, 16:26
    У нас от жён отдыхают в Таиланде.
    А в Таиланде от жён отдыхают в армии.
  Grossvater
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 16:33
    Реклама обещает парням, которые грустят по бросившим их девушкам, такую загруженность тренировками, из-за которой они забудут о коварных возлюбленных.

    laughing Как там гласит армейская мудрость: "Не за......нятый солдат преступник"?
    Есть ещё бородатый анекдот:
    "....мне не надо, чтобы лучше, мне надо чтобы вы... в общем, чтобы устали...".

    Вот я всегда утверждал, что жизнь есть анекдот. Причём, сначала происходит анекдот, а уже потом по нему деталях лепится жизнь!
  Дедок
    Дедок
    0
    Сегодня, 16:41
    При этом в тайской армии более 1700 флагманов (генералов и адмиралов), то есть на каждые 212 военнослужащих приходится один генерал.

    а сколько у нас, сейчас?
    а какое соотношение было в 1945 году?