«Японский милитаризм отторг Тайвань от Китая» - глава тайваньской партии

1 168 5
Председатель оппозиционной тайваньской партии «Гоминьдан» Чжэн Ливэнь, находясь с визитом в КНР, сделала ряд обращающих на себя внимание заявлений. По словам политика, выступающего за налаживание отношений с Пекином, «японские империалистические силы отторгли Тайвань от материкового Китая», чтобы «подорвать китайское единство».

Такое заявление Чжэн Ливэнь сделала в ходе своего визита в Нанкин, а именно - при посещении мавзолея китайского революционера Сунь Ятсена.



Возложив венок к усыпальнице человека, который особо почитаем в Китае и который в своё время выступал за тесные связи с советскими коммунистами, Чжэн Ливэнь заявила:

После революции 1911 года, свергнувшей династию Цин (1644–1911), тайваньцы были преисполнены волнением, а интеллектуалы надеялись, что обновлённый Китай вместе с Тайванем положит конец японскому колониальному правлению.

Глава партии «Гоминьдан» добавила, и по сей день раной, нанесённой японским империализмом Китаю, является Тайваньский пролив, «превратившийся в линию раздора», который пора преодолеть:

Это настоящая рана, которая не заживает. И эту рану постоянно бередят внутренние наши разногласия и конфликты, когда жертвами становятся простые люди.

На Тайване правящая партия раскритиковала Чжэн Ливэнь за такие характеристики, заявив, что она «подыгрывает пекинской автократии».

Возвращаясь к Сунь Ятсену. В своё время он активно переписывался с Лениным, а после его смерти назвал его одним из величайших деятелей современности, у которого слова не расходились с делами:

За столетия в истории появились тысячи вождей и учёных с красивыми словами на устах, которые никогда не проводились в жизнь. Ты же, Ленин, исключение. Ты не только говорил и учил, но претворил свои слова в реальность. Ты создал новую страну. Ты указал нам путь.

Тайвань сегодня, как известно, идёт совсем другим путём.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ТермиНахТер Звание
    0
    Сегодня, 16:07
    Ага, а после японцев, Гоминьдан отторг Тайвань от Китая - вот такая загогулина)))
  2. Eugen 62 Звание
    +2
    Сегодня, 16:09
    Чан Кай Ши, убежавший с материкового Китая на Тайвань, как раз и был из партии Гоминьдан. А теперь его последователи выступают за объединение страны. А их соперники из Демократической прогрессивной партии выступают против. Вот такие вот превратности истории.
  3. Grossvater Звание
    0
    Сегодня, 16:24
    Упсс.........
    "Ты номер видел?
    Неее дядя! Я такого номера даже в цирке не видел"!
  4. My_Log_In Звание
    0
    Сегодня, 16:36
    Партия оппозиционная, выборы скоро, деньги на материке. Наши перед (сентябрьскими 2026 года) выборами не менее лихо "заворачивают".
  5. multicaat Звание
    0
    Сегодня, 16:36
    Тайваню важно сохранить свою культуру, которая под японским и не только влиянием довольно сильно отличается от материкового Китая. Если Пекин сможет это аккуратно обеспечить, то присоединение Тайваня станет куда более простым. Жители острова не в восторге от сценария, который был реализован в Гонконге.