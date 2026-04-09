После революции 1911 года, свергнувшей династию Цин (1644–1911), тайваньцы были преисполнены волнением, а интеллектуалы надеялись, что обновлённый Китай вместе с Тайванем положит конец японскому колониальному правлению.

Председатель оппозиционной тайваньской партии «Гоминьдан» Чжэн Ливэнь, находясь с визитом в КНР, сделала ряд обращающих на себя внимание заявлений. По словам политика, выступающего за налаживание отношений с Пекином, «японские империалистические силы отторгли Тайвань от материкового Китая», чтобы «подорвать китайское единство».Такое заявление Чжэн Ливэнь сделала в ходе своего визита в Нанкин, а именно - при посещении мавзолея китайского революционера Сунь Ятсена.Возложив венок к усыпальнице человека, который особо почитаем в Китае и который в своё время выступал за тесные связи с советскими коммунистами, Чжэн Ливэнь заявила:Глава партии «Гоминьдан» добавила, и по сей день раной, нанесённой японским империализмом Китаю, является Тайваньский пролив, «превратившийся в линию раздора», который пора преодолеть:На Тайване правящая партия раскритиковала Чжэн Ливэнь за такие характеристики, заявив, что она «подыгрывает пекинской автократии».Возвращаясь к Сунь Ятсену. В своё время он активно переписывался с Лениным, а после его смерти назвал его одним из величайших деятелей современности, у которого слова не расходились с делами:Тайвань сегодня, как известно, идёт совсем другим путём.