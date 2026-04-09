Reuters: В апреле Россия получит двойной доход от НДПИ из-за ситуации с Ормузом

521 6
Reuters: В апреле Россия получит двойной доход от НДПИ из-за ситуации с Ормузом


Пока Вашингтон и Тегеран выясняют отношения в Ормузском проливе, российский бюджет наблюдает за этим противостоянием с явной финансовой выгодой. Согласно расчетам Reuters, доходы России от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть в апреле удвоятся по сравнению с мартом и составят около 700 млрд рублей – почти 9 млрд долларов.



По сравнению с апрелем прошлого года – рост на 10%. Но главное не годовое сравнение, а скачок за один месяц. В марте поступления от НДПИ составили 327 млрд рублей. В апреле будет 700 млрд. Причина? Иран перекрыл Ормузский пролив – через него идет около 20% мирового потока нефти и СПГ. Мировые цены взлетели, и российская Urals потянулась следом.

Средняя цена Urals в марте подскочила до 77 долларов за баррель – плюс 73% к февральским 44,59. А в начале апреля, по данным Bloomberg, нефть марки Urals из порта Приморск достигала 116 долларов за баррель. Это максимум за последние 13 лет.

Кремль, разумеется, не скрывает причин: смягчение санкций США против российского нефтегазового сектора и рост цен на энергоресурсы. Дмитрий Песков скромно заметил: компании ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру.

Ирония судьбы: конфликт, который США развязали против Ирана, чтобы «обрушить ад» и «уничтожить цивилизацию», привел к тому, что российский бюджет получил неожиданный нефтяной бонус.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Адрей Звание
    Адрей
    0
    Сегодня, 16:33
    привел к тому, что российский бюджет получил неожиданный нефтяной бонус.

    Очень вовремя кстати. Потому как
    Предварительные данные Минфина об исполнении бюджета в 1кв26 показали, что годовой план по дефициту (3,8 трлн руб) уже превышен (фактический дефицит 4,6 трлн руб). Это отражает недобор нефтегазовых доходов из-за низких цен на российскую экспортную нефть в начале года.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 16:35
    Ну кто то с этого "выиграет" а кто-то совсем нет. Судя по последним новостям как "жрали" в три горла так и продолжают
  3. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 16:36
    Согласно расчетам Reuters, доходы России от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть в апреле удвоятся по сравнению с мартом и составят около 700 млрд рублей – почти 9 млрд долларов...

    Как то фиолетово, что там насчитал Reuters, потому что повседневная жизнь большинства населения России определяется ни этими умозаключениями с потолка, а ценами в магазинах, на бензоколонках и в квитанциях ЖКХ. Вот на них мы и ориентируемся. hi
    1. Адрей Звание
      Адрей
      0
      Сегодня, 16:40
      Цитата: кредо
      потому что повседневная жизнь большинства населения России определяется ни этими умозаключениями с потолка, а ценами в магазинах

      А так же зарплатами "бюджетников", которые как раз из налогов поступающих в бюджет и выплачиваются.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 16:43
        Андрей hi ,ага зарплаты учителей без надбавок, полицейских которые на "земле" работают ,и врачей в районных и сельских больницах просто ни в какое сравнение не идут с какими то там поставщиками на самокатах.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:40
      кредо hi ,сейчас осенью посля "выборов" будет нам всем под дых (в зависимости от региона) от ЖКХ которое как работало на отлюбись так и будет впрочем как и многое.