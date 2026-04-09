Экс-глава антитеррористического центра США: будет война между Израилем и Турцией

7 560 32
Американцы сделали большую ошибку, оказав помощь в свержении светского сирийского правительства. В итоге на его месте оказались боевики из «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).



Об этом написал на своей странице в соцсети экс-глава антитеррористического центра США Джо Кент, который уволился с должности в знак протеста против войны Соединенных Штатов против Ирана.

Он также отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа насчет возможного выхода страны из Североатлантического альянса:

Выход из НАТО не избавит нас от внешних конфликтов – мы выйдем из НАТО, чтобы встать на сторону Израиля, когда Турция и Израиль в итоге столкнутся в Сирии.

По его мнению, желание Трампа поддержать израильских союзников может привести к развалу альянса. Кент считает, что американский президент готов ради Израиля даже на выход Америки из НАТО.

Бывший высокопоставленный чиновник подверг критике и ближневосточную политику США в целом. Он заявил следующее:

Пора перестать играть роль и поджигателя, и пожарного на Ближнем Востоке – это того не стоит.

По мнению Кента, ближневосточная стратегия Соединенных Штатов не приносит им ни политических дивидендов, ни экономической выгоды.

Вчера глава Белого дома встретился с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте. Трамп заявил после их беседы, что американцы больше не могут рассчитывать на помощь НАТО, если она понадобится, приведя при этом в пример войну против Ирана.
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +15
    Сегодня, 17:09
    Турция и Израиль в итоге столкнутся в Сирии

    Да я гармошку порву если такое случиться! drinks это будет праздник!
    Решится сразу множество вопросов, ослабнет Турция и Израиль (не друзья наши), конец НАТО, передел всего нефтяного бизнеса (монархий залива расколбасит просто), от России все отстанут и ещё множество плюсов!
    Alex F._2
      Alex F._2
      +10
      Сегодня, 17:13
      Обязуюсь научиться играть на гармони и сопровождать этот праздник нонстоп! )
      knn54
        knn54
        +1
        Сегодня, 17:42
        Вооружение курдов(пусть даже против Ирана) означает крах всем планам Турции В регионе, кроме Ирана, туркам разговаривать не с кем.
        Прямого столкновения не будет...пока. Будут нанесены удары интересам Турции по всему миру.
    carpenter
      carpenter
      +6
      Сегодня, 17:14
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Да я гармошку порву если такое случиться!

      Маловероятно, что турки попрут на иврейцев. Они прекрасно понимают, что Трамп и вся его семья грудью станут за Израиль, бросив НАТО, Европу и ООН.
    ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей
      0
      Сегодня, 17:14
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Решится сразу множество вопросов,

      В том числе с нашими базами в Сирии.
    HAM
      HAM
      +3
      Сегодня, 17:20
      И тогда на "Земле обетованной" вдруг вспомнят о том что на Севере есть "истинная" Родина...и вернутся "неразумные дети"её... laughing
      Metallurg_2
        Metallurg_2
        +4
        Сегодня, 17:39
        Свят, свят! Тут им не рады.
        MstislavHrabr
          MstislavHrabr
          0
          Сегодня, 18:26
          А это и не ТУТ это в Хазарии(главным образом на Украине)...
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 17:30
      Американцы сделали большую ошибку, оказав помощь в свержении светского сирийского правительства. В итоге на его месте оказались боевики из «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).


      Эта ошибка очень напоминает ошибку свержения Саддама Хуссейна в Ираке,который был как стена между Израилем и Ираном и их нынешнее противостояние было бы невозможно при сильном Ираке,который был врагом и для Израиля,и для Ирана.А когда Саддама свергли и арабы-шииты фактически начали управлять Ираком,опираясь в том числе на шиитский Иран ,тогда то у Израиля и возникли опасения по поводу строительства Ираном шиитского полумесяца из Ирана через Ирак и Сирию в Ливан к шиитской же Хэзболле, находящейся на границах Израиля и ему напрямую угрожающей.Падение власти суннитского меньшинства в Ираке,к которому относился и Саддам Хуссейн,это корень нынешнего ирано-израильского противостояния.Так же как падение власти алавитского меньшинства в Сирии,к которому относился Башар Асад,неминуемо привела к власти в Сирии суннитское большинство,а Турция кстати тоже сунниты,имеющие влияние на Сирию,сопастовимое с тем влиянием которое имеет шиитский Иран на преимущественно шиитский Ирак.То есть содействуя сносу режимов Саддама Хуссейна в Ираке и Башара Асада в Сирии и разрушив эти страны Израиль тем самым усилил своих конкурентов в регионе.Турцию усилил за счёт увеличения её влияния на разгромленную Сирию,Иран усилил за счёт увеличения его влияния разгромленный Ирак.Дело в том что Израиль для себя старался,рассчитывая со временем поглотить разгромленные территории Ирака и Сирии,но тут у него нарисовалась конкуренты в лице Ирана и Турции,для которых они (Сирия для Турции,Ирак для Ирана)единоверцы.В Иране и Ираке доминируют шииты,в Турции и Сирии доминируют сунниты.Вот и получается что конфликты Израиля с Ираном и Турцией стали неизбежны ввиду дележки Сирии между Израилем и Турцией и возможной дележки территории Ирака между Израилем и Ираном.
      ГолыйМужик
        ГолыйМужик
        +1
        Сегодня, 18:28
        А это и не ошибка, так-как Израиль и не собирается просто жить спокойно. Им нужен Великий Израиль. А значит надо по одному устранять всех возможных соперников на этой территории.
        Sky Strike fighter
          Sky Strike fighter
          +1
          Сегодня, 18:32
          Последние лет 50 они только в Южном Ливане воюют.А врагов себе наживут со всех сторон.
    Incvizitor
      Incvizitor
      +2
      Сегодня, 17:57
      Это как игил и аль каеда друг друга бы поубивали.
  sub307
    sub307
    +2
    Сегодня, 17:20
    Неа...- не будет winked Ну как короче то...?
  Ирек
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:21
    А Лохматый случайно обрезание не сделал , уж больно он за сионистов печётся?
    Askiz
      Askiz
      0
      Сегодня, 19:04
      [/quote]А Лохматый случайно обрезание не сделал , уж больно он за сионистов печётся?[quote]

      чего минусы ставят?? 100% так и есть. + от меня
  К-50
    К-50
    +5
    Сегодня, 17:22
    Экс-глава антитеррористического центра США: будет война между Израилем и Турцией

    Ну, если будет, то евреям лучше сразу сдаться.
    Они сейчас итак ослаблены по ПРО и ПВО, арсеналы пусты.
    Так что турки их измочалят. Пин дос ники тоже не смогут помочь, только криками из-за лужи, ибо их хранилища противоракет тоже опустели.
    Да и Иран может туркам помочь, по соседски.
    Египет на "низком старте" в давнего врага вцепиться.
    Так что евреям не в Синайскую пустыню ныкаться, а на дно Красного моря. Один раз его прошли, так может и осидятся. lol
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 17:22
    Экс-глава антитеррористического центра США: будет война между Израилем и Турцией


    На чьей стороне будет Россия? Вопрос риторический.

    Турку верить нельзя - еще Петр Великий завещал, в Израиле много выходцев из РФ, и 9 мая День Победы отмечается, но как-то хочется, что бы в кране всегда вода была. lol
    Панадол
      Панадол
      +6
      Сегодня, 17:36
      По моему и так все понятно . Ослабеет Турция, сразу амбиции у Баку пропадут. Крымские татары вдруг вспомнят, что дали клятву верности Москве. Ну и так, по мелочи.
      А что касается Израиля, то одним 9 мая они не отделаться. Сколько оружия, да и иной помощи оказывают ВСУ? Не зря наши отцы защищали тот де Египет от сионистов. Не зря....
    Десница ока
      Десница ока
      +1
      Сегодня, 17:37
      На чьей стороне будет Россия? Вопрос риторический.

      Далеко не риторический.... Россия, россияне, понятное дело, будут за Турков...
      Турку верить нельзя - еще Петр Великий завещал, в Израиле много выходцев из РФ, и 9 мая День Победы отмечается, но как-то хочется, что бы в кране всегда вода была.

      Ну и что, что они выходцы из РФ? - они выбрали свою родину в виде Израиля, да и большинство из них, не скрывает враждебности к РФ и ее политике. Абсолютное большинство в Израиле, хоть и выходцы из РФ, СССР абсолютно поддерживают украину, ее режим и тп., а израильские спецы и инструктора, активно действуют на стороне Украины против нас, помогая убивать наших бойцов. И тп., короче. В общем, нам от того что они из России не холодно не жарко и не значит ничего.
  Десница ока
    Десница ока
    +2
    Сегодня, 17:24
    Эрдоган давно уже выражает свое негодование и презрение в адрес Израиля, называет его преступную, геноцидную и тп. политику своими именами. Так же Израиль и Турция поддерживают совершенно противоположные, враждебные друг другу, свои прокси на БВ. И, так же, турки хорошо понимают ( в отличие от западных обывателей баранов) истинные намерения Израиля в регионе, его агрессивную оккупационную политику, то что правят сионистским гос-вом религиозные фанатики, враждебные , в том числе и им и тд. и тп. И поэтому понимают, что Израиль таки, нужно останавливать...
    В общем - столкновение сионистов с турками, ну как минимум на уровне их прокси, считаю очень вероятным. Возможно, не так скоро, как хотелось бы(((.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 17:29
    В итоге на его месте оказались боевики из «Аль-Каиды»

    А когда было в истории амеров, чтобы они "помогали" и в этом месте стало счастливо и безопасно? laughing laughing laughing
    В Афгане помогали - Бен Ладен родился.
    Ирану помогали в борьбе с Ираком так, что он устроил революцию и убежал молясь и сломя голову. Даже санкции не испугали. Дружба с амерами, видать, страшнее.
    В Ирак залезли - ИГИЛ* составили костяк из бывших военных Ирака. Раньше вполне себе вменяемые люди были...
    В Сирии до захода наших 10 лет "помогали", сидя на скважинах - ИГИЛ* захватил 90% территорий, 20 км. от столицы стояли.
    В Афган заново зашли - талибы, выращивающие опиумный мак, охренели, потому что наркотрафик возрос в 40 раз. laughing
    Из Югославии резню устроили между народами, которые десятилетиями в одной деревне жили...
    И так далее... Демократия она такая... Лучше не надо. Сами ешьте. Бог даст, ещё наедитесь. Полной ложкой. Да. Вот. laughing
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 17:33
    Кстати и не такая фантастическая новость. Не понятно сколько продержится Израиль, по причине что неизвестно сколько у кого осталось ракет. Хуситы обещали в стороне не оставаться. А почему бы османам не присоединиться к процессу? Демократии им открыто гадят, а выживать то надо.
  VOENOBOZ
    VOENOBOZ
    +2
    Сегодня, 17:33
    Эх про гармонь точно хорошо, а вот столкнуца лбами вряд-ли, дороги не пересекаются.
  Роман_Васильевич
    Роман_Васильевич
    +5
    Сегодня, 17:35
    ...выйдем из НАТО, чтобы встать на сторону Израиля, когда Турция и Израиль в итоге столкнутся в Сирии

    В.В. Маяковский, продолжение:

    Слушайте!
    Слышите грохот кованых слов?
    Это истории новый извив!
    Там, где пески —
    вместо ковров,
    Мир задыхается,
    жерло раскрыв!

    Смотрите!
    На сирийской шахматной клетке,
    Где кровью полита каждая пядь,
    Сшиблись в безумной,
    стальной пятилетке
    Турция-молот
    и Израиль-гладь!

    А что же гигант на кривых ногах?
    Дядя Сэм,
    в звездно-полосатом тряпье?
    Ираном побитый,
    рассыпался в прах,
    НАТО покинул —
    забыл о себе!

    Вышвырнут!
    Скомкан!
    Посрамлен Востоком!
    Вашингтон,
    утирая сопливый нос,
    К Израилю льнет
    в одиночестве строгом,
    Тащит союзу
    гнилой поднос.

    Брошен Альянс!
    Треснул фундамент!
    Бывшие братья —
    волками в лесу.
    Америка в Сирии
    чертит орнамент,
    Помогая партнеру —
    с петлей на весу!

    Мир перекошен!
    Трясется планета!
    Старые карты —
    в каминную пасть!
    Запомните это кровавое лето,
    Где рухнула
    самая наглая власть...
  aleks.29ru
    aleks.29ru
    +1
    Сегодня, 17:38
    Штаты выйдут из НАТО перед столкновением Европы с Россией, чтобы не пострадать и остаться "над схваткой". А на конфликт Турции и Израиля рассчитывать не стоит, турки так себе вояки.
  Слово
    Слово
    +1
    Сегодня, 17:47
    Сценарий хороший, Голаны отнимут как минимум.
  Incvizitor
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 17:54
    Это лучшее что может быть на бв, пусть эти террористы друг друга вырежут от и до.
  Фразах
    Фразах
    +1
    Сегодня, 17:55
    желание Трампа поддержать израильских союзников

    Это желание его кошерных спонсоров, которые в своё время убедили всех и Союз в том числе, что бедным страдальцам нужен свой клочечек суши.., где можно построить крепость, вооружить до зубов и следить, чтобы никто не пронес мимо их бездонного рта ни капли нефти и газа, которые они считают своими. Как и заоканскую колонию.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:09
    В Сети появилось видео ракетной атаки ливанского движения "Хезболла" на эсминец Dragon Королевских ВМС Британии.

    Ливанские бойцы выпустили по кораблю 2 крылатые противокорабельные ракеты «Нур».

    В Британии отрицают факт обстрела. Однако вскоре после информации о ракетном ударе судно отправилось в базу на "краткосрочное техническое обслуживание".



  salawat1980
    salawat1980
    0
    Сегодня, 18:12
    А я бы не спешил гармонь рвать. Эрдоган запросто может с Израилем попилить Сирию и ещё Северный Ирак прихватить. Не забывайте курды много столетий были значительной частью турецкой армии. При грамотном подходе с его стороны у курдов единственный вариант - присоединиться к этому распилу, а затем получить автономию. Другого варианта собрать курдов в одном государстве нет.
  Вадим С
    Вадим С
    0
    Сегодня, 18:13
    Посмотреть бы на это, будет очень интересно! Две сильные армии каждая с перекосом в чем то отличном от другой, вот месиво будет )
  Сергей Митинский
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 19:01
    Нацеленность Израиля на экспансию прежде всего в Ливане и Сирии не дает Турции право выбора, воевать им с Израилем или не воевать
    Так что это справедливо ,война Израиля с Турцией будет при любых раскладах ,получится Израилю и США победить Иран или Иран устоит .Равно как выход из НАТО не избавит США от внешних конфликтов,но и отказ от выхода тоже их от таких конфликтов не избавит
    А касаемо решений Трампа по НАТО можно сколь угодно говорить что Трамп ломает отлаженный механизм ,но нельзя отрицать что этот механизм партнеры США по блоку рассматривают исключительно как военную поддержку себя любимых и не считают нужным поддерживать других членов, если это не соответствует их интересам и даже более того внутри НАТО существуют противоречия ,которые могут привести к войнам между странами входящими в этот блок НАТО создавался как противовес блоку Варшавского договора и давно уже превратился в анахронизм .

    Старый миропорядок рухнул Теперь между странами будут строится новые отношения и возникать новые военные союзы .И кстати если США предпримут усилия по своему выходу из этого блока можно считать что и НАТО никакого больше не будет. НАТО без США это нонсенс