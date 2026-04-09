Выход из НАТО не избавит нас от внешних конфликтов – мы выйдем из НАТО, чтобы встать на сторону Израиля, когда Турция и Израиль в итоге столкнутся в Сирии.

Пора перестать играть роль и поджигателя, и пожарного на Ближнем Востоке – это того не стоит.

Американцы сделали большую ошибку, оказав помощь в свержении светского сирийского правительства. В итоге на его месте оказались боевики из «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).Об этом написал на своей странице в соцсети экс-глава антитеррористического центра США Джо Кент, который уволился с должности в знак протеста против войны Соединенных Штатов против Ирана.Он также отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа насчет возможного выхода страны из Североатлантического альянса:По его мнению, желание Трампа поддержать израильских союзников может привести к развалу альянса. Кент считает, что американский президент готов ради Израиля даже на выход Америки из НАТО.Бывший высокопоставленный чиновник подверг критике и ближневосточную политику США в целом. Он заявил следующее:По мнению Кента, ближневосточная стратегия Соединенных Штатов не приносит им ни политических дивидендов, ни экономической выгоды.Вчера глава Белого дома встретился с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте. Трамп заявил после их беседы, что американцы больше не могут рассчитывать на помощь НАТО, если она понадобится, приведя при этом в пример войну против Ирана.