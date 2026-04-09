«Мы вас видим»: глава Минобороны Британии пригрозил российским подводным лодкам

4 174 19
«Мы вас видим»: глава Минобороны Британии пригрозил российским подводным лодкам

Министр обороны Британии Хили заявил, что в связи с появлением вблизи острова российских подводных лодок он поручил задействовать вооруженные силы королевства для отслеживания и сдерживания любой враждебной активности со стороны этих субмарин.

По словам Хили, экипажам российских подводных лодок дали понять, что за всеми их перемещениями беспрерывно ведется наблюдение, а их перемещения отнюдь не являются скрытными. При этом глава британского военного ведомства похвастался, что ему якобы удалось нарушить планы президента России Владимира Путина провести какую-то тайную операцию.



Хили:
Я делаю это заявление, чтобы публично осудить подобные действия России. И президенту Путину я заявляю: мы вас видим.

Британский министр заявил, что вооруженные силы королевства отслеживают любую активность вблизи подводных кабелей и трубопроводов и намерены решительно пресекать любые попытки нанести какой-либо ущерб этой инфраструктуре. Хили пригрозил «серьезными последствиями» в случае любых недружественных действий со стороны России.

Между тем, по информации газеты The Telegraph, фрегат Черноморского флота ВМФ России «Адмирал Григорович» сопроводил проход через Ла-Манш груженых сырой нефтью танкеров Universal и Enigma. Оба этих судна с 2025 года находятся под санкциями Британии. В тот же день пролив пересекли еще два танкера «теневого флота» — Desert Kite и Kousai. По данным издания, только с начала текущего года через британские воды прошло более 300 подсанкционных судов.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +20
    Сегодня, 18:20
    Англичане могут даже Посейдон наблюдать, но не долго.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +6
      Сегодня, 18:28
      Отличная шутка... laughing good "Мы вас видим" - это судя по всему, только в надводном положении.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 18:28
      Видить то ещё видят,а вот сделать могут не многое,а то и последние их корыта быстро уйдут на ремонт.Чем в действительности 5 апреля завершилась ракетная атака у побережья Ливана бойцами движения Хезболла израильского корвета, осуществлявшего боевое патрулирование восточного Средиземноморья?

      Сама «Хезболла» в тот же день официально заявляла, что под удар берегового ракетного противокорабельного комплекса неназванного типа попал именно израильский корабль, который «готовился к проведению атак на ливанскую территорию». Удар якобы был нанесён «морской (правильнее: противокорабельной — „СП“) крылатой ракетой после нескольких часов наблюдения за целью». И будто бы средствами радиоэлектронного наблюдения движения было зафиксировано прямое попадание в цель. ... редакция «14 канала» даже уточнила, что пуск арабами был производен по кораблю, который находился примерно в 70 милях от ливанского побережья. Однако, по информации израильской прессы, ливанская ракета навелась не на израильский, а на неназванный британский боевой корабль, который находился в том же районе Средиземного моря, только подальше от берега. ... единственное, чем в этом смысле располагают ВМС Соединенного королевства в тех краях, — эсминец HMS Dragon (D35). Одна из шести боевых единиц «Тип 45», которые на сегодня составляют ядро флота Великобритании. И единственный, который оказался в техническом смысле в состоянии выйти в море, когда началась нынешняя война Израиля и Соединенных Штатов против Ирана. ... по сведениям британской газеты Telegraph, лишь 23 марта прибывший на театр военных действий эсминец Dragon уже 8 апреля вынужден срочно становиться в заводской ремонт.



      https://svpressa.ru/war21/article/510075/
    3. vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      0
      Сегодня, 18:40
      вот где идет этот пучек кабелей на приличной глубине там посейдон не заменим это будет полный цеппелиновский "Communication Breakdown
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +11
    Сегодня, 18:20
    Ага, помню «спецоперацию» когда подводную лодку «Краснодар» нашли в Ла-Манше, который она пересекала в надводном положении в сопровождении буксира «Алтай» laughing
    Британцы три дня аж спать не могли, всё сопровождали…
  3. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 18:21
    А мы и не прячемся. Смотри, если видишь и не забывай свои памперсы менять. Потому что есть те, которых вы не видите.sad
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 18:26
    ему якобы удалось нарушить планы президента России Владимира Путина провести какую-то тайную операцию.

    Самая тайная из тайных - это закупка красных фломастеров в Европе и доставка денег российскому постпредству при ЕС..
  5. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +1
    Сегодня, 18:26
    Жаль, не получится британцам перевести притчу про суслика, которого не видно, но он есть.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 18:30
    Танкера обходящие Англию по дуге меридиана ( некоторые ) подальше в атлантике в упор не видят лысого Хилли .Не знаю почему Хилли в этот район не является .Российские траулеры( пылесосы wassat ) ударно перекрывают подход скумбриии к Англии laughing вместе с трулерами ЕС.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +1
      Сегодня, 18:37
      Цитата: tralflot1832
      Российские траулеры( пылесосы ) ударно перекрывают подход скумбриии к Англии

      Предрекаете "скумбривые войны"? По типу "тресковых" с Исландией? Кстати, кто не читал, рекомендую на Пикабу. Забойная вещь 16+! Раз прочитаешь и хорошее настроение на день гарантировано laughing
  7. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 18:34
    Ваша мелкобритания это один сармат.
    Не более.
  8. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    0
    Сегодня, 18:35
    Видят. К бабушке не ходи - видят. Гидроакустика и всё прочее по всей северной Атлантике. Видят- значит могут уничтожить. Но на самый хитрый болт может найтись гайка с левой резьбой. wink
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 18:38
    А почему проект Палтус-Варшвянка запад зовет Чёрными дырами? winked

    А почему проект Палтус-Варшвянка запад зовет Чёрными дырами? winked
  10. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:38
    Перископ? .......................
    Вот зараза выдает......
  11. 30 вис Звание
    30 вис
    0
    Сегодня, 18:45
    Видит он ... "Видит око, да зуб неймет". Британский лев давно уже облез и воняет мерзко ..дохлятиной ...
  12. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 18:52
    Видишь российскую подводную лодку. Нет. А она есть laughing Походу у них ещё свежа в памяти история о "русской субмарине", на поиски которой потратили пять лет и около двух миллионов евро. А потом выяснилось, что никакой подлодки не было laughing
  13. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 18:55
    Так Правь Британия, Британия на морях
    Тра-та -та wink wink
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:10
    Балаболить можно много, разное, но когда от былого могущества остались одни воспоминания... в общем, очередная птица болтун, не умная....
  15. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    0
    Сегодня, 19:12
    И именно поэтому не трогаем российские танкеры у берегов Англии. laughing

    И именно поэтому не трогаем российские танкеры у берегов Англии. laughing