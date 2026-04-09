В Южной Корее представили разведдрон MUAV, вдохновленный MQ-9 «Reaper»

730 2
В Южной Корее представили разведдрон MUAV, вдохновленный MQ-9 «Reaper»


Южная Корея представила новый разведывательный беспилотник – и сразу же провела параллели с американским MQ-9 «Reaper». Аппарат, названный MUAV (Medium-Altitude Unmanned Aerial Vehicle), создан по образу и подобию знаменитого «Жнеца» Пентагона.



Длина – 13 метров, размах крыла – 26 метров, турбовинтовой двигатель мощностью 1200 лошадиных сил. Рабочая высота – более 10 км, крейсерская скорость – около 350 км/ч.

Внешнее сходство подчеркивает и характерный обтекатель под фюзеляжем. Там, вероятно, размещены радар с синтезированной апертурой и системы связи за пределами прямой видимости. Но главное не картинка, а «начинка». Беспилотник полностью автономен – от взлета до посадки. Способен зависать в воздухе часами, собирая разведданные без участия человека.

Разработка велась коалицией корейских гигантов: DAPA, Korean Air, LIG Defense, Hanwha Systems. Бюджет программы – 980 миллиардов вон (около 735 миллионов долларов). Серийное производство рассчитано до 2028 года. В июле – интеграция систем и тестовые полеты с военными расчетами. Официальная передача ВВС Республики Корея – в начале 2027 года.

Начальник штаба ВВС Кореи генерал Сон Сок Рак уже заявил: армия должна лидировать в развитии беспилотных систем будущего.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:04
    Я знаю чем всё закончится ,если MUAV появится а небе КНДР !!? laughing
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 18:18
      . Беспилотник полностью автономен – от взлета до посадки. Способен зависать в воздухе часами, собирая разведданные без участия человека.


      Милое дело.А что у нас по этой теме?Отечественный SAR-радар (это радиолокация с синтезированной апертурой,позволяющая получать изображение поверхности независимо от погодных условий. )для БПЛА от "Нового космоса".

      . Речь идет о проекте БПЛА (VTOL) с радиолокатором с синтезированной апертурой. Это изделие работает здесь и сейчас, а ключевая аппаратура на его борту — отечественная. И тут всё просто: "неотечественные" решения сегодня нам никто в этой части не продаст. Сам БПЛА типа VTOL может взлетать по-вертолетному, что особенно важно для труднодоступных регионов. А сама связка SAR + БПЛА может вполне успешно заменять спутник там, где гонять его ради отдельной съемки слишком дорого.При правильном подходе такие БПЛА могут произвести настоящую революцию в «народном хозяйстве», картографируя местность в режиме онлайн.Понятно, что в текущих условиях нам интересно не только гражданское, но и военное применение. В этой части БПЛА с SAR может активно использоваться как средство для обнаружения минных полей, их картографирования и последующей ликвидации.


      .Новейший ударно-разведывательный дрон С-70 «Охотник» для истребителя пятого поколения Су-57 проходит государственные испытания и может участвовать в опытных боевых операциях. ... Полковник запаса Роман Насонов уточнял, что скорость полёта «Охотника» — 1400 км/ч, вес — 20 т, а длина — 20 м. Размах крыльев С-70 — 14 м, а полезная нагрузка — 3,8 т. Летательный аппарат летит на 100 км впереди Су-57, чтобы прикрывать его.


      На фото Су-57Э ВВС Алжира.