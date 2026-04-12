Американцы к Дню космонавтики облетели Луну, а что у нас?
Пора возвращаться в космос
Относиться к американской миссии Artemis можно по-разному. С одной стороны, завершение полета вокруг Луны и обратно в канун Дня космонавтики можно воспринимать как дань уважения. Дескать, посмотрите, в NASA помнят и чтят славные страницы истории. Но если взглянуть критически, то выглядит это издевкой – расчетная дата возвращения 11 апреля. Самый канун Дня космонавтики. Американцы переносили запуск космического корабля минимум три раза, но в четвертый угадали прямо под российский национальный праздник. Как минимум, миссия Artemis II перебила информационную повестку – впервые с 1972 года люди улетели так далеко в космос. Точнее, они установили рекорд. Рид Вайсман, Виктор Гловер и Кристина Кук от NASA, а также канадец Джереми Хансен, удалились от Земли примерно на 406 608 км, превысив рекорд экспедиции «Аполлон-13» на 6 437 км.
В России 65-летие полета человека в космос отмечается с размахом. Впервые запустили Неделю космоса, а 12 апреля с Байконура запланирован запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС». Кроме этого, состоится премьерный показ документально-художественного фильма «Полет, изменивший мир», созданного при поддержке Роскосмоса. В этом же ряду звездный диктант «Поехали!», Российский космический форум, научные лектории и фестивали. А еще появилась почтовая марка в честь 65-летия полета Гагарина – вполне приятная и симпатичная.
Новости о счастливом российском будущем в космосе струились, словно из пулемета. Небольшая подборка самых значимых объявлений. Вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов рассказывает об атомной станции, которая должна появиться на Луне к 2036 году. Разумеется, станцию планируется собрать в России. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов обещает сканирование Луны уже через пару лет. Два средних лунохода до 500 кг в рамках миссии «Луна-30» будут исследовать поверхность одного из полюсов небесного тела для строительства будущей лунной базы. Об этом сообщил заместитель директора департамента космических систем «Роскосмоса» Денис Кутовой. Пуск и посадка экспериментального образца ракеты среднего класса «Амур-СПГ» должны состояться в 2028 году, сообщил Мантуров в ходе Российского космического форума.
Есть и не очень позитивные известия. Например, в презентации вице-президента РАН Сергея Чернышева указывается на перенос всех трех российских миссий на 2032–2036 годы. Несмотря на перенос программ вправо, остальные проекты, вроде бы, осуществимы. А вот мнение главы Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олега Кононенко:
Немного фантастики, пусть и научной.
Но это всё лирика. Нисколько не умаляя важность торжеств и празднований, посмотрим правде в лицо. Россия, безусловно, остается великой космической державой и даже входит в тройку самых результативных по итогам прошлого года. Но есть нюансы. Соединенные Штаты Америки в 2025 году отправили в космос почти две сотни ракет – это 60% всех пусков на Земле. Причем главным стартером выступает не государственная NASA, а частная SpaceX. На втором месте в неофициальном рейтинге космических пусков расположился Китай – чуть менее сотни ракетных стартов. Россия на третьем месте с 17 успешными запусками или с 5% общемировой доли. Без комментариев. Зато планов у России громада.
Лунная программа России
Раз уже разговор зашел о лунной программе Соединенных Штатов, стоит вспомнить об аналогичном отечественном проекте. Есть даже такой документ «Стратегия освоения Луны на период до 2060 года», который, правда, пока не принят. До принятия его пройдет какое-то количество времени, а пока будем довольствоваться действующей Лунной программой, которая пока себя никак не проявила. Точнее, проявила, но в негативном смысле.
Речь об исследовательском этапе «Вылазка», который сильно сдвинулся вправо из-за аварийной миссии «Луна-25» в 2023 году. 19 августа 2023 года из-за нештатной работы двигательной установки при формировании предпосадочной орбиты станция перешла на нерасчетную траекторию и столкнулась с поверхностью Луны. Впоследствии руководством «Роскосмоса» обсуждалась концепция «повторения» миссии (создание дублера) в 2025–2026 годах, однако основные ресурсы сейчас перенаправлены на следующие, более тяжелые аппараты.
В разработке орбитальная миссия «Луна-26», призванная обеспечить глобальное картографирование Луны, дистанционное исследование поверхности, а также обеспечение ретрансляции сигналов для связи Земли со следующими посадочными станциями. Сейчас это ближайшее событие – все ждут миссию в 2028 году. Далее с интервалом в один год ожидаются миссии «Луна-27А» и «Луна-27Б».
Изначально планировалась одна станция, но для повышения надежности лунной программы миссию было решено разделить на два аппарата. Их главная цель — глубинное бурение на Южном полюсе для поиска водяного льда и исследование криогенных летучих веществ. Разделение на дубли — это возврат к советской логике полетов в космос, когда получалось дороже, но с большим процентом успеха. И «Луна-25» должна была по этой схеме иметь двойника. Тогда и не было бы столько страданий по поводу разбившегося модуля. Подкрутили где надо и отправили второй аппарат с учетом ошибок предыдущего. Но сэкономили.
Орбитальный модуль «Луна-26»
Дальше — больше. «Луна-29» в 2032 году. В планах доставить тяжелый луноход. Аппарат должен будет пройти значительные расстояния по лунной поверхности, собирая данные для будущей пилотируемой базы. Внимательный читатель спросит, а где «Луна-28»? Её не потеряли — она перенесена на самую дальнюю перспективу, к 2036 году. Дело в том, что это возвращаемая миссия. Аппарат предназначен для сбора образцов лунного грунта и доставки его в замороженном виде на Землю.
Это оказалось критически сложной задачей с технической точки зрения — необходимы разработка криоконтейнеров и сверхнадёжного возвратного модуля. Поэтому работать будут последовательно. Сначала «Роскосмос» намерен детально изучить поверхность с орбиты («Луна-26»), проанализировать реголит на месте («Луна-27») и объездить район луноходом («Луна-29»). Имеется ещё миссия «Луна-30», срок запуска которой обозначается 2034 годом. Как уже говорилось выше, два средних лунохода до 500 кг исследуют поверхность одного из полюсов небесного тела для строительства будущей лунной базы.
Посадочный модуль «Луна-27»
Но не беспилотниками едина отечественная лунная программа. Имеется альянс с Китаем, призванный составить конкуренцию американскому Artemis. Вместо роли младшего партнера в американских проектах Москва сделала ставку на создание Международной научной лунной станции (МНЛС) — равноправного союза с Пекином, который к середине десятилетия стал главным геополитическим вектором российской космонавтики. В текущем году программа вступила в фазу «большой разведки».
С аппаратом «Луна-25» не получилось, но есть своеобразный дублер — китайская станция «Чанъэ-7» уже в августе 2026 года отправится штурмовать Южный полюс Луны. Цель этой технологической связки — тотальное картографирование ледяных кратеров, где в 2030-х годах вырастут первые жилые модули. Уникальным «козырем» российского участия стал проект лунной атомной электростанции, одобренный РАН: именно отечественные ядерные технологии должны спасти будущую колонию от вымерзания во время долгой лунной ночи.
Фундаментом для пилотируемых бросков к Луне остается многоразовый корабль «Орел». Перспективный транспортный корабль (ПТК) нового поколения «Орел» представляет собой высокотехнологичный многоразовый комплекс, призванный осуществить глубокую модернизацию российского пилотируемого флота и сменить в эксплуатации корабли серии «Союз». Сейчас проект позиционируется как универсальное связующее звено между низкой околоземной орбитой и дальним космосом. Многоразовый композитный модуль «Орел» рассчитан на 10 полетов экипажа из четырех человек и оснащен системой мягкой посадки на амортизаторы.
Стоит высказать особое мнение относительно перспектив долгосрочного сотрудничества с Китаем в космической сфере. Во-первых, есть все признаки того, что Россия будет в проекте на вторых ролях. Во-вторых, на памяти пример сотрудничества с Китаем в области самолетостроения. Широкофюзеляжный дальнобойный CR929 первоначально был российско-китайским, а потом оказался просто китайским и не по инициативе Москвы. История взаимоотношений двух стран очень красноречиво указывает на переменчивость дружеских объятий КНР.
Макет корабля «Орел»
Несмотря на исходную ориентацию на лунную экспансию, текущий вектор государственных приоритетов временно смещен на обслуживание строящейся высокоширотной Российской орбитальной станции (РОС), где «Орел» станет основным транспортным средством. Высокая автономность и годовой ресурс в составе станции делают космический модуль незаменимым звеном для лунных экспедиций Международной научной лунной станции в 2030-х годах. На текущий момент наземная инфраструктура космодрома Восточный находится в высокой степени готовности, а первый беспилотный пуск на модернизированном носителе тяжелого класса «Ангара-А5М» запланирован на 2028 год.
Планы выглядят красиво. Дело осталось за малым – дождаться, когда «Роскосмос» сделает стране настоящий подарок ко Дню космонавтики. А пока с наступающим праздником, дорогие друзья!
