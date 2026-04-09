Под Купянском активизировались штурмовые мотогруппы ВС России
Армия России вновь активизировалась на одном из наиболее сложных участков Харьковского фронта, а именно в районе города Купянск. Боевые действия здесь ведет группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ.
Согласно сообщениям пабликов военной тематики, подтверждаются локальные продвижения российских войск в районе Петропавловки и Песчаного на левом берегу реки Оскол. Со стороны Петропавловки российские войска укрепили позиции по руслу реки Гнилица. При этом в южной части населенного пункта по-прежнему сохраняется присутствие противника. Продвижение ВС РФ в районе Петропавловки подтверждает контролируемый ГУР Минобороны Украины паблик Deep State.
Южнее Песчаного ВС РФ закрыли большой «карман», откуда украинские войска совершали как контратаки, так и попытки просачивания в Степовую Новоселовку и в сторону Кисловки с Котляровкой. Бойцы с Купянского направления показывают уверенный контроль над Степовой Новосёловкой.
Хотя массированного наступления ВС РФ с форсированием реки на правый берег в последние дни не происходило. Бои носят позиционно-штурмовой характер с применением малых групп, что очень похоже на разведку боем и поиск брешей в обороне противника с целью подготовки более массированного наступления. Однако некоторое количество наших бойцов уже не первый день на том берегу, у них серьезные проблемы — об этом в конце публикации подробнее.
Наши бойцы предпринимают штурмовые действия и в районе поселка городского типа Ковшаровка. Он расположен на левом берегу реки Оскол, выше по течению на расстоянии в 1,5 км к югу от важного логистического центра — пгт Купянск-Узловой.
Особо отмечается, что в ходе этих локальных атак наши бойцы ведут штурмовые действия с использованием кроссовых мотоциклов. Помимо прочего, это означает, что в районе Купянска почва уже просохла и позволяет передвигаться, в том числе по бездорожью, как минимум на легкой мототехнике.
Российский паблик «Дневник десантника» показывает как раз кадры, снятые в ходе движения на мотоцикле на подъезде к Степовой Новоселовке. Видео подтверждает, что почва в этом районе полностью просохла.
На севере самого Купянска продолжаются встречные бои малых групп. Информация оттуда поступает крайне противоречивая. По соседним развалинам в квартале руин попеременно работают то российские подразделения, то противник.
Для понимания сложности обстановки на этом участке фронта стоит привести и не очень лицеприятную информацию, которую публикует канал, специализирующийся на освещении деятельности «Западной» группировки войск ВС РФ. Пишут, что с конца марта 122-й МСП проводит форсирование Оскола. Ситуация очень сложная с учетом того, что противник полностью контролирует небо при помощи дронов.
За последние две недели на том берегу смогли нормально закрепиться всего лишь около 15 человек. Тем не менее, с первых дней приказа на форсирование правого берега Оскола, на нём уже скопилось порядка 70 наших бойцов. Парни сидят, держатся, выживают под постоянным давлением и ждут возможности развернуться. Где именно закрепились и держат оборону наши бойцы по понятным причинам не сообщается.
По факту этой группы уже достаточно, чтобы переходить к активным действиям. Но для начала командованию в докладах стоит меньше афишировать присутствие наших парней на том берегу, чтобы они не попадали под постоянный прицел вражеских дронов. И как уже не раз говорилось — нужна нормальная артподдержка и работа нашей авиации, в первую очередь БПЛА, для пресечения попыток срыва наших переправ, потому что тонут не только лодки с БК и припасами, но и самое ценное, что у нас есть — люди.
Вот так, если без прикрас и шапкозакидательства, идут боевые действия в районе Купянска. Который в очередной раз был «полностью освобожден» в ноябре прошлого года, если верить докладам на самом высоком уровне. В первый раз Купянск был взят ВС РФ всего за два дня 24 — 25 февраля 2022 года, а оставлен в сентябре. Наши активизировались на этом участке Харьковского фронта еще в конце лета 2023 года.
Информация