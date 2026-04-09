Под Купянском активизировались штурмовые мотогруппы ВС России

Под Купянском активизировались штурмовые мотогруппы ВС России

Армия России вновь активизировалась на одном из наиболее сложных участков Харьковского фронта, а именно в районе города Купянск. Боевые действия здесь ведет группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ.

Согласно сообщениям пабликов военной тематики, подтверждаются локальные продвижения российских войск в районе Петропавловки и Песчаного на левом берегу реки Оскол. Со стороны Петропавловки российские войска укрепили позиции по руслу реки Гнилица. При этом в южной части населенного пункта по-прежнему сохраняется присутствие противника. Продвижение ВС РФ в районе Петропавловки подтверждает контролируемый ГУР Минобороны Украины паблик Deep State.



Южнее Песчаного ВС РФ закрыли большой «карман», откуда украинские войска совершали как контратаки, так и попытки просачивания в Степовую Новоселовку и в сторону Кисловки с Котляровкой. Бойцы с Купянского направления показывают уверенный контроль над Степовой Новосёловкой.

Хотя массированного наступления ВС РФ с форсированием реки на правый берег в последние дни не происходило. Бои носят позиционно-штурмовой характер с применением малых групп, что очень похоже на разведку боем и поиск брешей в обороне противника с целью подготовки более массированного наступления. Однако некоторое количество наших бойцов уже не первый день на том берегу, у них серьезные проблемы — об этом в конце публикации подробнее.

Наши бойцы предпринимают штурмовые действия и в районе поселка городского типа Ковшаровка. Он расположен на левом берегу реки Оскол, выше по течению на расстоянии в 1,5 км к югу от важного логистического центра — пгт Купянск-Узловой.



Особо отмечается, что в ходе этих локальных атак наши бойцы ведут штурмовые действия с использованием кроссовых мотоциклов. Помимо прочего, это означает, что в районе Купянска почва уже просохла и позволяет передвигаться, в том числе по бездорожью, как минимум на легкой мототехнике.

Российский паблик «Дневник десантника» показывает как раз кадры, снятые в ходе движения на мотоцикле на подъезде к Степовой Новоселовке. Видео подтверждает, что почва в этом районе полностью просохла.



На севере самого Купянска продолжаются встречные бои малых групп. Информация оттуда поступает крайне противоречивая. По соседним развалинам в квартале руин попеременно работают то российские подразделения, то противник.

Для понимания сложности обстановки на этом участке фронта стоит привести и не очень лицеприятную информацию, которую публикует канал, специализирующийся на освещении деятельности «Западной» группировки войск ВС РФ. Пишут, что с конца марта 122-й МСП проводит форсирование Оскола. Ситуация очень сложная с учетом того, что противник полностью контролирует небо при помощи дронов.

Парней начинают выносить ещё на подходе к реке. Они даже не успевают нормально выйти к переправе — всё срисовывается разведывательными дронами, дальше идут «камики» (дроны-камикадзе), и на этом всё заканчивается.

За последние две недели на том берегу смогли нормально закрепиться всего лишь около 15 человек. Тем не менее, с первых дней приказа на форсирование правого берега Оскола, на нём уже скопилось порядка 70 наших бойцов. Парни сидят, держатся, выживают под постоянным давлением и ждут возможности развернуться. Где именно закрепились и держат оборону наши бойцы по понятным причинам не сообщается.



По факту этой группы уже достаточно, чтобы переходить к активным действиям. Но для начала командованию в докладах стоит меньше афишировать присутствие наших парней на том берегу, чтобы они не попадали под постоянный прицел вражеских дронов. И как уже не раз говорилось — нужна нормальная артподдержка и работа нашей авиации, в первую очередь БПЛА, для пресечения попыток срыва наших переправ, потому что тонут не только лодки с БК и припасами, но и самое ценное, что у нас есть — люди.

Вот так, если без прикрас и шапкозакидательства, идут боевые действия в районе Купянска. Который в очередной раз был «полностью освобожден» в ноябре прошлого года, если верить докладам на самом высоком уровне. В первый раз Купянск был взят ВС РФ всего за два дня 24 — 25 февраля 2022 года, а оставлен в сентябре. Наши активизировались на этом участке Харьковского фронта еще в конце лета 2023 года.
  1. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    Сегодня, 19:19
    Похоже на сериал "Штрафбат". Такой же сценарий и исполнение.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      Сегодня, 19:34
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Похоже на сериал "Штрафбат".

      Похоже, что удары по "ближнему флангу" противника, это все на что способна наша "военная мысль" recourse
  2. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    Сегодня, 19:24
    Парней начинают выносить ещё на подходе к реке. Они даже не успевают нормально выйти к переправе — всё срисовывается разведывательными дронами, дальше идут «камики» (дроны-камикадзе), и на этом всё заканчивается.


    Так на всех направлениях, наши командиры разменивают людей на дроны противника.
  3. Виктор Ясный Звание
    Виктор Ясный
    Сегодня, 19:27
    пока кто-то листает прайсы в кафешках, и переживает о курсе зелёной бумажки что бы быть уверенным в завтрашнем дне...
  4. Адрей Звание
    Адрей
    Сегодня, 19:27
    Что опять!? В "лоб" да еще и через водную преграду!? Ну, слов уже давно нет... am
    Тем не менее, с первых дней приказа на форсирование правого берега Оскола, на нём уже скопилось порядка 70 наших бойцов. Парни сидят, держатся, выживают под постоянным давлением и ждут возможности развернуться.
    По факту этой группы уже достаточно, чтобы переходить к активным действиям.

    Да правда что ли!? am
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      Сегодня, 20:28
      Влоб, ты хоть знаешь, как линия боевого соприкосновения сейчас выглядит? Чтобы возмущаться, надо хотя бы понимать fellow
  5. Kuziming Звание
    Kuziming
    Сегодня, 19:31
    Полугодовая эпопея с удержанием отдельных кварталов Купянска плавно переросла в попытки выйти на западный берег Оскола?
  6. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    Сегодня, 19:52
    Парни сидят, держатся, выживают под постоянным давлением и ждут возможности развернуться. Где именно закрепились и держат оборону наши бойцы по понятным причинам не сообщается.

    Противник не знает? Серьезно?
    Парней начинают выносить ещё на подходе к реке. Они даже не успевают нормально выйти к переправе — всё срисовывается разведывательными дронами, дальше идут «камики» (дроны-камикадзе), и на этом всё заканчивается.

    Цензурных слов нет
    1. poquello Звание
      poquello
      Сегодня, 21:16
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Противник не знает? Серьезно?

      ну вообще то тут вариантов всего два, и один из них именно - противник дислокации не знает
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        Сегодня, 21:25
        Цитата: poquello
        и один из них именно - противник дислокации не знает

        Вообще-то написано
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Парни сидят, держатся, выживают под постоянным давлением

        Как-то сомнительно, что давят на них марсиане
  7. Адрей Звание
    Адрей
    Сегодня, 19:53
    А где наши "турбопатриоты-охранители" в коментах под новостью? Минусы вижу, а их нет. Кто нам расскажет как все здорово там протекает и пожелает удачи нашим бойцам?
    1. poquello Звание
      poquello
      Сегодня, 21:17
      Цитата: Адрей
      и пожелает удачи нашим бойцам?

      удачи нашим бойцам, она им нужна,
      а тебе уже ответили
      Цитата: Владислав_В
      ты хоть знаешь, как линия боевого соприкосновения сейчас выглядит?

  8. Santa Fe Звание
    Santa Fe
    Сегодня, 19:56
    Эта война навечно застыла где-то в окрестностях Купянска
    1. Адрей Звание
      Адрей
      Сегодня, 20:05
      Цитата: Santa Fe
      Эта война навечно застыла где-то в окрестностях Купянска

      Нет Олег. Нормальный противник такие вещи не прощает. Результаты этого "наступления" мы еще увидим...
  9. К_4 Звание
    К_4
    Сегодня, 20:06
    Какие самолет и арта, а если подобью, или собьют...генералу же ай-ай сделают и рублём возможно накажут, медальку не дадут. Так что пусть солдатики сами как-нибудь....
    Ну собственно говоря подтверждаются слова моих знакомых отпускников, что нет нормальной поддержки, а авиация если и бомбит, то куды-то туды... в ту вот степь.
  10. Fisher Звание
    Fisher
    Сегодня, 20:06
    Я далеко не стратег и не тактик, но может быть кто-то объяснит, зачем надо форсировать Оскол, почему нельзя наступать по правому берегу от нашей границы?
    1. Kuziming Звание
      Kuziming
      Сегодня, 21:25
      Потому что по отчетам мы давно взяли Купянск, и прошли ещё дальше.
      А противник несколько месяцев назад усилил операторами дронов это направление, и методично уничтожал снабжение. Когда он достиг полного превосходства в воздухе, наш гарнизон в городе оказался отрезанным от снабжения. Так парни сидели несколько месяцев на эпизодическим снабжении дронами. Потом враг пошел к реке, "если прижмут к реке - то крышка". Но по отчетам всё было в порядке, а его продвижение называли мультиками и ципсо. И фотографировали наши флаги.
      Потом враг дошел до реки и замкнул кольцо окружения.
      Чтобы победить ципсо и спасти Купянск от паникеров, было решено побороть ТГ.
      О том, что Купянск нами оставлен, раньше официально не заявлялось. Сейчас оказалось, что мы успешно продвигаемся к реке Оскол. (Которая к востоку от города). Из этого можно сделать вывод, что серая зона (килл-зона) уже и к востоку от реки. Но мы продолжаем успешно наступать.
      Из этого можно предположить локацию нашего следующего успешного наступления на этом фантастическом направлении.
  11. Самоед Звание
    Самоед
    Сегодня, 20:15
    Как противодействовать дронам? Массиву дронов. Вот есть ОДБ. Аналог вооружения для истребителей дронов. Звено, подрывающий - как ведомый. Преимущество- бьёт по "площадям" . Подумать, так и другие сочетания подойдут. Морфологическая таблица называется у инженеров. Сейчас, на современных , даже ПК, её можно и многомерной сделать, на миллиарды вариантов. А перспективные отбирает нейросеть, вкладываем туда нужный оптимум функционала. С учётом советского и российского концептуального задела в подходе к проектированию оружия. Извините, тормознутость МО в постановке задач перед проектировщиками и изготовителями- непереносима.
  12. мерцание Звание
    мерцание
    Сегодня, 20:23
    Который в очередной раз был «полностью освобожден» в ноябре прошлого года, если верить докладам на самом высоком уровне

    Иногда такое необходимо заявлять, причем заявлять на самом высоком уровне.
    И делается это не просто так.
  13. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    Сегодня, 20:43
    Под Купянском активизировались штурмовые мотогруппы ВС России

    За взятие Пальмиры ( который освобождали несколько раз) есть такая награда в российской армии.
    Предлагаю учредить награду и вручать за каждое взятие Купянска. wassat
  14. Дедок Звание
    Дедок
    Сегодня, 20:44
    Под Купянском активизировались штурмовые мотогруппы ВС России

    кому то потребовалась очередная награда?
  15. goga13 Звание
    goga13
    Сегодня, 20:45
    противник полностью контролирует небо при помощи дронов

    Как так? Ведь всуки давно трещат по швам.
    1. poquello Звание
      poquello
      Сегодня, 21:22
      Цитата: goga13
      противник полностью контролирует небо при помощи дронов

      Как так? Ведь всуки давно трещат по швам.

      так заводы, которые эти дроны им в Европе штампуют, не бомбим
  16. moneron Звание
    moneron
    Сегодня, 21:04
    Самый высокий уровень, видимо, в курсе событий на фронте. Поэтому так и отчаянно цепляется за переговоры с любой бандерой....хотя бы через амеров.судя по поведению переговорщиков, нам эти будущие договоренности нужны гораздо больше, чем украине. Незалежная выбрала путь до победного конца.
  17. helilelik Звание
    helilelik
    Сегодня, 21:15
    Кто что пишет. Вчера читал, что наши восстановили контроль над больничным кварталом. А Сырский жаловался на тотальный контроль неба российскими дронами.