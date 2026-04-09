МИД Ирана: Ормузский пролив открыт для всех судов без исключения

Замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что в настоящее Ормузский пролив открыт для всех без исключения судов, в том числе для американских. Однако при этом беспрепятственный проход возможен исключительно с согласия Ирана и «при отсутствии враждебного поведения».При этом, по данным СМИ, Иран в рамках возможного мирного соглашения согласен пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день, тогда как до начала боевых действий на Ближнем Востоке через него ежедневно проходило в среднем 135 торговых судов. Кроме того, Тегеран рассчитывает, что в рамках соглашения о прекращении огня с проходящих через пролив судов будут взиматься пошлины. Суда, проходящие по этому маршруту, должны будут координировать свои действия с Корпусом стражей исламской революции. Иран требует от судов заранее согласовывать порядок взимания платы за проход, а затем оплачивать сборы в криптовалюте или китайских юанях. Несмотря на то, что США по-прежнему публично настаивают на свободном и открытом проливе, Тегеран не демонстрирует готовности ослабить свой контроль над ключевым маршрутом транспортировки нефти.В то же время иранская сторона заявила, что откажется от переговоров с США в Исламабаде, если не прекратятся израильские атаки на Ливан. Премьер-министр Израиля Нетаньяху уже объявил о начале прямых переговоров с Ливаном. Переговоры будут сосредоточены на демилитаризации Ливана, разоружении «Хизбаллы» и установлении мирных отношений между странами.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»