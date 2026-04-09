МИД Ирана: Ормузский пролив открыт для всех судов без исключения

891 3
Замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что в настоящее Ормузский пролив открыт для всех без исключения судов, в том числе для американских. Однако при этом беспрепятственный проход возможен исключительно с согласия Ирана и «при отсутствии враждебного поведения».

При этом, по данным СМИ, Иран в рамках возможного мирного соглашения согласен пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день, тогда как до начала боевых действий на Ближнем Востоке через него ежедневно проходило в среднем 135 торговых судов. Кроме того, Тегеран рассчитывает, что в рамках соглашения о прекращении огня с проходящих через пролив судов будут взиматься пошлины. Суда, проходящие по этому маршруту, должны будут координировать свои действия с Корпусом стражей исламской революции. Иран требует от судов заранее согласовывать порядок взимания платы за проход, а затем оплачивать сборы в криптовалюте или китайских юанях. Несмотря на то, что США по-прежнему публично настаивают на свободном и открытом проливе, Тегеран не демонстрирует готовности ослабить свой контроль над ключевым маршрутом транспортировки нефти.



В то же время иранская сторона заявила, что откажется от переговоров с США в Исламабаде, если не прекратятся израильские атаки на Ливан. Премьер-министр Израиля Нетаньяху уже объявил о начале прямых переговоров с Ливаном. Переговоры будут сосредоточены на демилитаризации Ливана, разоружении «Хизбаллы» и установлении мирных отношений между странами.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    0
    Сегодня, 19:06
    Молодцы иранцы,это вам не это.
  2. Миха1981 Звание
    0
    Сегодня, 19:06
    Только деньги за проход не забудьте.
  3. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 19:13
    Трамп на повышение ,Иран на понижение цены нефти .Кто " победит" ?