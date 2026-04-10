Израиль восстановит потенциал своей ПРО
Пуск ракеты «Хец-3». Фото Агентство ПРО США
С 28 февраля Иран регулярно атаковал различные объекты на территории Израиля. Израильская армия отражала ракетные и беспилотные удары, используя все доступные зенитные средства. После прекращения активных боевых действий АОИ предстоит оценить результаты применения своих противоракетных комплексов и пополнить арсеналы перехватчиков.
Израиль и США атаковали Иран в последний день февраля. Через несколько часов иранские вооружённые силы нанесли первые ответные удары баллистическими ракетами и беспилотниками разных типов. В течение следующих недель, до начала апреля, такие удары продолжались. При этом значительную часть боеприпасов Иран направлял на израильские объекты.
По данным, Иран атаковал израильские органы управления, военные базы, предприятия оборонной промышленности и топливно-энергетического комплекса. Такие удары наносились преимущественно баллистическими ракетами средней дальности (БРСД) нескольких моделей. Большинство ракет оснащали кассетными боевыми частями: это компенсировало недостаточную точность и усиливало урон.
АОИ отражала ракетные и беспилотные удары, применяя все доступные системы ПВО-ПРО. Основную тяжесть борьбы с иранскими БРСД взяла на себя противоракетная система «Хец» («Стрела»), она же Arrow.
Пусковая установка «Эгоз Хум» и ракета «Хец». Фото Агентство ПРО США
Точных данных о числе пусков и перехватов пока нет. По оценкам, Иран применил по израильским объектам не менее нескольких десятков ракет разных моделей. Вероятно, Израиль израсходовал сопоставимое или большее количество перехватчиков.
Не все попытки перехвата завершились успехом. Как минимум, 16-18 ракет или их боевых частей упали на различные объекты. Это привело к разрушениям, сбоям в работе предприятий и гибели людей.
Результаты работы израильской ПРО оказались неоднозначными. Система перехватила значительную часть ракет, но прорвавшиеся боеприпасы нанесли ощутимый урон военной и промышленной инфраструктуре. Это указывает на необходимость усиления обороны — как наращивания арсеналов, так и модернизации систем.
Пока главный вопрос — расход боеприпасов. За недели обмена ударами АОИ израсходовала часть имеющихся противоракет «Хец» и других моделей. Теперь ей нужно как можно скорее восполнить арсеналы и, возможно, нарастить запасы.
Уже приняты меры. 6 апреля министерство обороны Израиля объявило о плане нарастить выпуск ракет Arrow для существующих систем ПРО. Комитет министерства по закупкам одобрил план, документы и соглашения подпишут в ближайшее время.
По новому плану, компания Israel Aerospace Industries (IAI) расширит производство ракет Arrow и ускорит поставки в АОИ. Текущие и целевые объёмы выпуска не раскрывают. В открытых источниках говорят лишь о «значительном росте».
План должен в кратчайшие сроки восполнить арсеналы и компенсировать расход перехватчиков за время недавних боёв. Также, вероятно, АОИ хочет нарастить запас ракет на случай новых атак.
АОИ не планирует закупать и развёртывать дополнительные батареи «Хец».
«Хец» — специализированная зенитная система для обнаружения и перехвата баллистических ракет малой и средней дальности. Она состоит из мобильных средств, которые размещают на площадках и держат на боевом дежурстве.
Типовая батарея «Стрелы» включает один радиолокатор и командный пункт, до шести пусковых установок с ракетами, а также средства связи и энергоснабжения. Всё это смонтировано на автомобилях или полуприцепах. Средства батареи могут стоять на одной площадке или на удалении друг от друга.
РЛС E/LM-2080. Фото Wikimedia Commons
За обнаружение целей отвечают РЛС EL/M-2080 «Орен Ярок» («Зелёная сосна») или EL/M-2080 Block B «Орен Адир» («Великая сосна») от компании Elta Systems. Обе станции оснащены активными фазированными решётками большой площади. Базовая модель засекает БРСД на расстоянии не менее 500 км и сопровождает до 30 целей. После модернизации дальность обнаружения выросла до 900 км.
Данные с РЛС поступают на командный пункт «Эртог Захав» («Золотой цитрон»). Он обрабатывает информацию, оценивает степень угрозы и распределяет цели между пусковыми установками. Основные операции выполняются автоматически — это ускоряет работу и снижает вероятность ошибок. Командный пункт может взаимодействовать со сторонними радарами и средствами ПРО.
В состав батареи входят несколько пусковых установок «Эгоз Хум» на базе полуприцепов. Каждая несёт шесть транспортно-пусковых контейнеров с ракетами. Старт — вертикальный.
Система использует ракеты-перехватчики одноимённого семейства. За время развития серии выпустили несколько моделей с улучшенными характеристиками и расширенными возможностями. Так, в проекте «Хец-4» предусматривают перехват не только баллистических, но и аэродинамических гиперзвуковых целей.
Боевой пуск «Стрелы» во время обмена ударами в июне 2025 г. Фото Минобороны Израиля
Все ракеты «Стрела» построены по двухступенчатой бикалиберной схеме. Длина — до 7 м, диаметр — 500/800 мм, стартовая масса — не более 2,8 т в зависимости от модификации. Обе ступени оснащены твердотопливными двигателями. Максимальная скорость полёта превышает 8–9 М. Перехват цели возможен в радиусе до 150–200 км от позиции, в том числе за пределами атмосферы.
Ракеты комплектуют инфракрасными и активными радиолокационными головками самонаведения. Заявлена высокая точность: отклонение от цели не превышает нескольких метров. Поражение обеспечивают осколочно-фугасная боевая часть массой 150 кг и, при необходимости, прямое попадание в цель.
По имеющимся данным, АОИ располагает четырьмя батареями «Хец». Они развёрнуты в разных частях страны и прикрывают стратегическое восточное направление. Радиолокационное поле накрывает Ирак и позволяет следить за активностью Ирана, засекая запуски. Зоны поражения перехватчиков закрывают практически всю территорию Израиля.
В строевых батареях — до 24 пусковых установок с шестью ракетами на каждой. Таким образом, даже при идеальных условиях все «Стрелы» способны перехватить не более 144 ракет противника. Если на каждую цель расходуют две или более перехватчика, это число сокращается вдвое или сильнее.
Пуски ракет по иранским БРСД, июнь 2025 г. Фото Telegram / «Военный осведомитель»
В ходе ракетных атак 2024–2026 годов системы Arrow показали способность засекать и перехватывать иранские БРСД. Однако обеспечить полную защиту Израиля не удалось. Иран противопоставил качеству израильских систем — количество ракет. ПРО перегрузили, и она не успела отреагировать на все цели.
Четыре батареи с трудом противостоят массированным атакам с десятками ракет. Кроме того, иранские БРСД, по всей видимости, оснащают системами преодоления ПРО — ложными целями. Это дополнительно усложнило работу израильских перехватчиков. Ещё один способ прорыва — кассетные боевые части: при раскрытии они в десятки раз увеличивают число целей, требующих перехвата.
Иранский ракетный комплекс «Хайбер Шекан» — одна из последних разработок в области БРСД. Фото Минобороны Ирана
Судя по последним решениям, АОИ считает главной проблемой расход и восполнение арсеналов. Однако нельзя исключать, что в перспективе число батарей «Хец» на дежурстве увеличат. Каждая дополнительная батарея повысит число одновременно перехватываемых целей и улучшит общие показатели ПРО.
Анализ боевого применения систем ПРО займёт время. После него АОИ и оборонные предприятия выработают план дальнейших действий. Реализация новых мер тоже потребует сроков. Удастся ли модернизировать «Хец» и ПРО в целом до возможного нового обострения — пока неизвестно.
