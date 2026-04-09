В Китае разработан «пистолет» со скорострельностью 2000 выстрелов в минуту

В Китае разработан «пистолет» со скорострельностью 2000 выстрелов в минуту

В Китае представлен электромагнитный пистолет Gauss gun с 30-сантиметровым стволом, управлением одной рукой, лазерным прицелом и съемным задним магазином. Это совсем не огнестрельное оружие прошло успешные испытания, в ходе которых была достигнута скорострельность от 1000 до 2000 выстрелов в минуту.

Принцип действия и конструкция пистолета позволяют регулировать не только скорострельность, но и мощность, что позволяет операторам снижать уровень энергии для несмертельного применения и, возможно, выводить цели из строя, не причиняя смертельных травм. Новинка, также известная как «пушка Гаусса», разработана государственной корпорацией «Китайская Южная Промышленная Группа» (China South Industries Group).



Пистолет оснащен встроенным дисплеем, на котором отображается состояние аккумулятора, количество боеприпасов и выбранный режим стрельбы. Съемный магазин крепится за центральной рукояткой, что позволяет системе электромагнитных катушек занимать большую часть корпуса и увеличивать расстояние, на котором происходит ускорение снаряда.

Военный обозреватель Чжан Сюэфэн в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV), которое рассказывает о новом оружии:

При дальнейшем повышении мощности и точности такое оружие можно будет использовать в военных операциях, и в некоторых случаях оно сможет заменить обычное огнестрельное оружие.

По сравнению с предыдущими тестовыми версиями, в последней модели пистолета используется ствол немного большей длины, а также более крупные и тяжелые снаряды, обладающие большей кинетической энергией. При стрельбе Gauss gun не дает дульной вспышки и дыма, работает с низким уровнем акустической сигнатуры и не выбрасывает гильзы. Это делает оружие очень востребованным для проведения секретных операций.

Сообщается, что пушка Гаусса предназначена в первую очередь для несмертельного применения, а ее более широкое использование в боевых условиях ограничено текущей мощностью аккумуляторов. По мере развития аккумуляторных технологий подобные стрелковые системы могут получить более широкое применение в будущих военных концепциях и в некоторых случаях дополнить или заменить обычное огнестрельное оружие.

Магнитное оружие — это разновидность электромагнитного метательного оружия, которое разгоняет проводящие снаряды до высоких скоростей с помощью магнитных полей, создаваемых электрическими токами, без использования химического топлива или взрывчатых веществ. К двум основным типам такого оружия относятся рельсотроны и электромагнитные пушки, которые используют силу Лоренца — взаимодействие между магнитными полями и электрическими токами — для разгона снарядов до гиперзвуковых скоростей, что потенциально обеспечивает преимущества в дальности, безопасности и стоимости по сравнению с обычным огнестрельным оружием.

Правда, судя по фотографии мишени, по которой производились выстрелы из пистолета, у нового оружия пока что проблемы с точностью стрельбы. Либо испытания проводил не самый опытный стрелок.

  awdrgy
    awdrgy
    0
    Сегодня, 20:17
    Круто. Когда будет в продаже уже?
    SAG
      SAG
      0
      Сегодня, 20:55
      Цитата: awdrgy
      Круто. Когда будет в продаже уже?

      А вы хотите это на маркетплейсе купить? fellow
      Да, это на боевое оружие не тянет, и будущего в армии не имеет, в ближайшем будущем. Но всё равно оружие.
      Посоветовал бы нашим оружейникам проработать такую версию охотничьего ружья и миниатюрный гаджет травмат на пару выстрелов для самообороны.
      SAG
        SAG
        +1
        Сегодня, 21:06
        Ещё интересная концепция отдалённого будущего может быть создана в связке с экипировкой. То есть оружие подключается к мощному аккумулятору, встроенному в носимую одежду и оборудованному универсальным зу, в том числе с солнечной батареей. Увеличение длинны ствола даст кучность. Осталось решить вопрос массы и стоимости fellow soldier
  андрей мартов
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 20:20
    Ежели пуля весит 9 грамм,помножим на 2000,то сей пистолет в минуту может выпустить в противника 18 кг . . .а в час 18 помножить на 60 получится 1080 кг. . .от удара такой массой, интересно ,от противника что либо останется . . . hi
    Наводлом
      Наводлом
      +2
      Сегодня, 20:27
      Цитата: андрей мартов
      Ежели пуля весит 9 грамм,помножим на 2000,то сей пистолет в минуту может выпустить в противника 18 кг . . .а в час 18 помножить на 60 получится 1080 кг. . .от удара такой массой, интересно ,от противника что либо останется . . . hi

      Не может.
      Потому что практическая скорострельность намного ниже.
      Ограничена ёмкостью магазина, аккумулятора, ресурсом и пр.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 20:41
      Цитата: андрей мартов
      сей пистолет в минуту может выпустить в противника 18 кг

      Я что-то пропустил?
      В статье два раза про длину ствола и ни разу - про ёмкость магазина.
      Ещё вопрос - "управление" или "использование" одной рукой? ПМ - это "использование" оружия одной рукой. А винтовка Мосина - это "производство выстрела одной рукой", поскольку стрелять из неё, держа одной рукой - то ещё цирковое искусство.
      И ещё немного. Для того, чтобы гарантированно завалить врага на ближней дистанции, в самом тяжёлом случае требуется 18 грамм, три пули патрона 9х18. Пусть пять - 30 грамм. Зачем этой приблуде подобная скорострельность? Пусть даже регулируемая.

      Хотя, как концепт - игрушка очень и очень полезная. Автомобили-концепты тоже почти никогда в серию не идут. Но если даже 5-10% наработок и идей из концепта попадёт на конвейер - то это очень и очень результат в плане модернизации серийного автомобиля.
      Наверное, и тут так же. Главное - идея и действующий образец. А как до ума довести - китайцы ещё подумают.
  Юн Клоб
    Юн Клоб
    +1
    Сегодня, 20:22
    Проблема для ручного автоматического оружия не нарастить скорострельность, а снизить ее.
    gridasov
      gridasov
      0
      Сегодня, 21:18
      Разговор должен идти об оптимизации оружия, его параметров и всех остальных аспектов.
  amr
    amr
    +1
    Сегодня, 20:25
    Цитата: андрей мартов
    Ежели пуля весит 9 грамм

    а там не написано 9 грамм, вполне могут быть 1 граммовые шарики, выстрел скорее всего именно ими "шариками", как понимаю и ствол не нарезной))
    для полицейский и росгвардии самое то!
  Лучник
    Лучник
    0
    Сегодня, 20:25
    А дальность стрельбы какая?
    Наводлом
      Наводлом
      +2
      Сегодня, 20:35
      Цитата: Лучник
      А дальность стрельбы какая?

      4 市丈 2 步 3 市尺 5 市寸
      (4 чжана 2 бу 3 чи 5 цунь)
      андрей мартов
        андрей мартов
        +2
        Сегодня, 20:40
        А сколько это в локтях и пядях? . . . hi
        SAG
          SAG
          +1
          Сегодня, 21:10
          Это оружие в локтях не стреляет, потому что китайское! Только на джаны. Для стрельбы в локтях, нужно купить русифицированный адаптер.
      Seal
        Seal
        +1
        Сегодня, 21:09
        4 чжана 2 бу 3 чи 5 цунь
        ИИ даёт, что 4 чжана = 4 × 3,2 м = 12,8 м;
        2 бу (бу равнялся двойному шагу, в разное время в нём могло быть 5 или 6 чи) = 2 × 1,66 м = 3,32 м;
        3 чи = 3 × 0,34 м = 1,02 м;
        5 цунь = 5 × 0,0333 м ≈ 0,167 м.
        Итого: 12,8 м + 3,32 м + 1,02 м + 0,167 м = 17,327 м.
        Или порядка 150-180 попугаев. laughing
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:44
    2000 мало, надо минимум магазин на 9000. При не совсем понятном уровне китайском материаловедении, зачем заявлять такой бред? Кто больше пару магазинов с РПК по 60 патронов стрелял, знает.
    ideo098
      ideo098
      +1
      Сегодня, 20:53
      9000 шариков, даже по 1 грамму = 9 килограмм, только боезапас. Ничего себе такой пистоль, как раз для упражнений одной рукой. Ещё и АКБ в рюкзаке laughing
      А ствол небось силуминовый или пластиковый, иначе как электромагнитное поле будет работать с железным стволом.
      Младший рядовой
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 21:04
        А если стрелять по македонски? Уже в два раза легче laughing
    SAG
      SAG
      0
      Сегодня, 21:16
      Эй, ты куда? Батарейки к гаджету забери!
  Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 21:02
    Вспоминается анекдот. Принимают на работу машинистку, собеседование:
    - Какова Ваша скорость печати?
    - 2000 знаков в минуту!
    Руководители:
    - Ну ничего ж себе!!!
    Машинистка (в сторону):
    - Такая фигня получается...
  Ныробский
    Ныробский
    0
    Сегодня, 21:10
    судя по фотографии мишени, по которой производились выстрелы из пистолета, у нового оружия пока что проблемы с точностью стрельбы. Либо испытания проводил не самый опытный стрелок.

    Судя по мишени, тот кто стоял бы вместо неё однозначно стал бы трупом, причём неоднократно. Как по мне, то при скорострельности в 2000 выстрелов в минуту, и при работе накоротке, выцеливать до миллиметра нет никакого смысла, достаточно удерживать направление на центр цели. winked