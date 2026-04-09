Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном

Израильский премьер заявил, что распорядился подготовить прямые переговоры с ливанским руководством. Напомним, что ранее Израиль продолжил наносить удары по ливанской территории, а также продвигаться на юге Ливана, аргументируя свои действия «противодействием угрозы, исходящей со стороны «Хизбаллы». Комментируя эти действия Израиля, в Иране заявили, что это нарушение договорённостей о перемирии. В Израиле парировали тем, что «ливанский вопрос в соглашение не входит».Однако в адрес Израиля стали весьма жёстко высказываться многие зарубежные политики, требуя от него остановить бомбардировки Ливана. Среди стран, которые призвали Нетаньяху пойти на перемирие и в отношении Ливана, Испания, Австралия, Саудовская Аравия, Китай и ряд других.Теперь Нетаньяху как минимум делает вид, что готов на переговоры с ливанским руководством.Президент Ливана Жозеф Аун:Эксперты считают, что Нетаньяху в переговорах с ливанским руководством вновь будет настаивать на полном разоружении «Хизбаллы». Но ввиду того, что тот же Аун фактически никакого влияния на «Хизбаллу» не имеет, Нетаньяху снова может заявить, что без вмешательства со стороны Израиля ливанские власти проблему решить не в состоянии.При этом израильская армия явно не собирается покидать те пару-тройку сотен квадратных километров Ливана, которые захватила в ходе сухопутной операции, начатой в марте этого года.Для справки: численность армии Ливана составляет порядка 70 тысяч военнослужащих, численность ЦАХАЛ - около 170 тысяч человек (без учёта резервистов «первой очереди»), численность военизированных частей «Хизбаллы» - порядка 45 тысяч человек, плюс примерно столько же резервистов.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»