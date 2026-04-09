Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном

Израильский премьер заявил, что распорядился подготовить прямые переговоры с ливанским руководством. Напомним, что ранее Израиль продолжил наносить удары по ливанской территории, а также продвигаться на юге Ливана, аргументируя свои действия «противодействием угрозы, исходящей со стороны «Хизбаллы». Комментируя эти действия Израиля, в Иране заявили, что это нарушение договорённостей о перемирии. В Израиле парировали тем, что «ливанский вопрос в соглашение не входит».

Однако в адрес Израиля стали весьма жёстко высказываться многие зарубежные политики, требуя от него остановить бомбардировки Ливана. Среди стран, которые призвали Нетаньяху пойти на перемирие и в отношении Ливана, Испания, Австралия, Саудовская Аравия, Китай и ряд других.



Теперь Нетаньяху как минимум делает вид, что готов на переговоры с ливанским руководством.

Президент Ливана Жозеф Аун:

Прекращение Израилем огня, прекращение атак городов Ливана – единственное решение, которое должно быть принято.

Эксперты считают, что Нетаньяху в переговорах с ливанским руководством вновь будет настаивать на полном разоружении «Хизбаллы». Но ввиду того, что тот же Аун фактически никакого влияния на «Хизбаллу» не имеет, Нетаньяху снова может заявить, что без вмешательства со стороны Израиля ливанские власти проблему решить не в состоянии.

При этом израильская армия явно не собирается покидать те пару-тройку сотен квадратных километров Ливана, которые захватила в ходе сухопутной операции, начатой в марте этого года.

Для справки: численность армии Ливана составляет порядка 70 тысяч военнослужащих, численность ЦАХАЛ - около 170 тысяч человек (без учёта резервистов «первой очереди»), численность военизированных частей «Хизбаллы» - порядка 45 тысяч человек, плюс примерно столько же резервистов.
    ЗВЕРОБОЙ
    Сегодня, 19:44
    Израиль вторгся в Ливан, и??? Какие переговоры, о чём? Уходить они не собираются о чем прямо заявляют.
    Ну и ещё, Израиль никогда не ведёт переговоры со слабыми, они их уничтожают , видимо что-то пошло не так. Зря евреи начали эту авантюру, умоются кровью - моё личное мнение.
      Лиза Кернер-Тимошенко
      Сегодня, 20:11
      Это не первая и не последняя кровавая, к сожалению не для евреев, авентюра!
      Туре-Собака
      Сегодня, 20:36
      Зря евреи начали эту авантюру

      "Лавры" адольфа не дают покоя дьяволоизбранному народцу.
        ТермиНахТер
        Сегодня, 20:47
        Нацизм еще никого до добра не доводил.
    gridasov
    Сегодня, 19:45
    Очевидно американцы мягко говоря влияют, на Израиль и мотивируют их унять свой пыл. Но это значит, что появился новый сценарий развития событий под американские интересы.
    андрей мартов
    Сегодня, 19:54
    Нетаньяху щёлкнул шестипалый рукой в 3 .15 и распорядился начать прямые переговоры с Ливаном.Та-Тань! . . winked
    Лиза Кернер-Тимошенко
    Сегодня, 20:09
    Нетаня...нельзя верит, он такой обманчик как и его лучший друг ТрампЛер!!!
    Lako
    Сегодня, 20:09
    Похоже, сейчас в США, сложилась ситуация, когда еврейский хвост, начинает вилять собакой. Вообще-то, иногда, собакам купируют хвост. Нет хвоста, нет проблемм.
      isv000
      Сегодня, 20:15
      К тому идёт. Отрубят хвост, по самое горло...
    Младший рядовой
    Сегодня, 20:29
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Израиль вторгся в Ливан, и??? Какие переговоры, о чём?
    Да там у ливанцев речка с пресной водой и водохранилищем завалялась. Отжатых Голанов мало.
    Soveticos
    Сегодня, 20:30
    Одни предатели во власти в Ливане. Лишатся ещё больше территорий.
    Десница ока
    Сегодня, 20:30
    Мне интересно, а когда и кто будет решать проблему с израильскими террористами, геноцидниками, кровожадными преступниками и тп., ченящим беспредел в регионе, уничтожающими кучу невинных людей, ровряющими с землей целые города суверенных гос-тв, анексирующими их земли и тп.?

    Мне интересно, а когда и кто будет решать проблему с израильскими террористами, геноцидниками, кровожадными преступниками и тп., ченящим беспредел в регионе, уничтожающими кучу невинных людей, ровряющими с землей целые города суверенных гос-тв, анексирующими их земли и тп.?
    Не хизболу, защитницу обездоленных и истрибляемых годами безнаказанно сионистским зверьем людей, противостоящую этим убийцам, нужно разоружать, а сионистских нацисто-фанатиков и судить судить судить... Когда же в мире найдется такая сила, которая свершит высшую справедливость и покарает бесчеловечных тварей, недостойных называться человеками, за все их бесчеловечные злодеяния, не имеющие аналогов по своей кровожадности и безжалостности в мире? Вот главный вопрос, требующий ответа и решения...
    alexputnik17
    Сегодня, 20:39
    Среди стран, которые призвали Нетаньяху пойти на перемирие и в отношении Ливана, Испания, Австралия, Саудовская Аравия, Китай и ряд других.

    А где Россия, чтобы клеймить геноцид? wassat
    commbatant
    Сегодня, 20:51
    Израильские евреи в виду своей "извечной доброты" с легкостью заключат перемирие, хоть с Ливаном, хоть с Папой Римским, они же знают, что оно закончится с первой выпущенной по израилю ракетой "Хизболла", а последней тем более наплевать на Ливан. Для одних Ливан это " отпущения", для других "стойбище".
      Десница ока
      Сегодня, 21:01
      Вообще то, это именно Израильские собаки, всегда нарушают перемирие и договоры... Они, например, все это время, после заключения последнего перемирия по Газе и с хизболой, бомбили и Палестину и Ливан. Хизбала долго еще терпели и сдерживались...