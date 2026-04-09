Киев отказал «партнёрам» в просьбе прекратить атаковать нефтяные объекты России
Украина вопреки требованию своих западных «партнёров» не намерена прекращать атаки на объекты российской нефтяной инфраструктуры. Об этом заявил глава офиса Зеленского Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
Отвечая на вопрос украинской прессы о давлении «партнеров» на Киев, Буданов* признал, что по понятным причинам Запад, опасаясь роста цен на нефть, призывает украинское руководство хотя бы временно прекратить атаки на нефтяные объекты России, однако у Украины «своя война».
По словам Буданова*, Украина сталкивалась с недовольством Запада некоторыми ее методами, начиная с 2022 года. В частности, западные «партнеры» Киева выражали вполне обоснованное недовольство тем, что при вторжении в приграничные районы Курской области подразделения ВСУ применяли технику иностранного производства. Кроме того, Запад пытался ограничивать применение ВСУ оружия по своему усмотрению, что в определенной степени расходилось с национальными интересами Украины.
Ранее Зеленский в очередной раз отказался вывести ВСУ из подконтрольных Киеву районов Донбасса, потребовав от Запада предоставить четкие гарантии безопасности. При этом украинский диктатор апеллировал к тому, что контроль над всей территорией Донбасса даст России возможность подготовить плацдарм для дальнейшего продвижения в глубину Харьковской и Днепропетровской областей.
