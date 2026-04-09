Тренировки спецназа США с рейдовыми рюкзаками в Пуэрто-Рико - намёк на Кубу

Вооружённые силы США, развёрнутые в Пуэрто-Рико, занимаются приоритетными вопросами пресечения наркотрафика и защитой американских интересов, обозначенных президентом Соединённых Штатов.

Иранская война отнимает львиную долю медиаэфиров в большинстве профильных и околопрофильных СМИ. Причём отнимает настолько, что многие уже забыли об американских угрозах «решить кубинский вопрос».Напомним, что Дональд Трамп до начала войны против Ирана прямо говорил о том, что собирается сменить «режим на Кубе по примеру того, как это произошло в Венесуэле». И если бы он изрядно не «споткнулся» в Иране, то вполне вероятно, что и антикубинская операция уже была бы начата. Но пока Трампу, Хегсету и Рубио приходится как минимум откладывать.Однако перенос сроков вовсе не означает, что американские военные к ней не готовятся.Южное командование США публикует информацию о том, что американский спецназ проводит тренировки в Пуэрто-Рико. Это так называемая неинкорпорированная территория США (то есть, в состав США юридически не входит, но, по сути, является оккупированной ими территорией). Находится, как и Куба, в Карибском бассейне.Американскому командованию был задан вопрос, для каких целей спецназовцы тренируются именно в Пуэрто-Рико?Ответ таков:Ответ ни о чём...Что по факту?Среди проводимых тренировок – марш-бросок «со сходом» с автомобильной дороги от прибрежной зоны – в сторону перевала и дальнейший выход за хребтом.Обращают на себя внимание рейдовые рюкзаки американских бойцов и отсутствие средств защиты – бронежилетов. То есть, это «лёгкие» мобильные группы, которые, судя по маршруту движения, отрабатывают продвижение вглубь острова от прибрежной зоны, где вполне может быть осуществлена их высадка в условиях реальной военной операции. Поэтому тренировки «под лавочку» борьбы с наркотрафиком вполне могут быть нацелены именно на подготовку операции против Кубы. Рубио явно хотел бы записать эти «владения» в свой новый «актив».