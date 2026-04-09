Тренировки спецназа США с рейдовыми рюкзаками в Пуэрто-Рико - намёк на Кубу

Тренировки спецназа США с рейдовыми рюкзаками в Пуэрто-Рико - намёк на Кубу

Иранская война отнимает львиную долю медиаэфиров в большинстве профильных и околопрофильных СМИ. Причём отнимает настолько, что многие уже забыли об американских угрозах «решить кубинский вопрос».

Напомним, что Дональд Трамп до начала войны против Ирана прямо говорил о том, что собирается сменить «режим на Кубе по примеру того, как это произошло в Венесуэле». И если бы он изрядно не «споткнулся» в Иране, то вполне вероятно, что и антикубинская операция уже была бы начата. Но пока Трампу, Хегсету и Рубио приходится как минимум откладывать.



Однако перенос сроков вовсе не означает, что американские военные к ней не готовятся.

Южное командование США публикует информацию о том, что американский спецназ проводит тренировки в Пуэрто-Рико. Это так называемая неинкорпорированная территория США (то есть, в состав США юридически не входит, но, по сути, является оккупированной ими территорией). Находится, как и Куба, в Карибском бассейне.

Американскому командованию был задан вопрос, для каких целей спецназовцы тренируются именно в Пуэрто-Рико?

Ответ таков:

Вооружённые силы США, развёрнутые в Пуэрто-Рико, занимаются приоритетными вопросами пресечения наркотрафика и защитой американских интересов, обозначенных президентом Соединённых Штатов.

Ответ ни о чём...

Что по факту?

Среди проводимых тренировок – марш-бросок «со сходом» с автомобильной дороги от прибрежной зоны – в сторону перевала и дальнейший выход за хребтом.



Обращают на себя внимание рейдовые рюкзаки американских бойцов и отсутствие средств защиты – бронежилетов. То есть, это «лёгкие» мобильные группы, которые, судя по маршруту движения, отрабатывают продвижение вглубь острова от прибрежной зоны, где вполне может быть осуществлена их высадка в условиях реальной военной операции. Поэтому тренировки «под лавочку» борьбы с наркотрафиком вполне могут быть нацелены именно на подготовку операции против Кубы. Рубио явно хотел бы записать эти «владения» в свой новый «актив».
  1. isv000
    isv000
    0
    Сегодня, 20:50
    Сатанисты, одним словом. Персы отбились так теперь на Кубу потянуло. Хочется верить что наши с китайцами успели завезти туда ПЗРК.
  2. мерцание
    мерцание
    0
    Сегодня, 20:57
    Тренировки спецназа США с рейдовыми рюкзаками в Пуэрто-Рико - намёк на Кубу
    Трампу сейчас как воздух нужна перемога.
    Интересно, а Кубу они тоже будут утюжить авиацией или попытаются как то аккуратнее, все таки бывшее их владение?
  3. Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 20:59
    Лучше не не Кубу, а в Гренландию. План вторжения и завоевания ее, мы бесплатно на нашем сайте нарисуем безо всяких пентагонов. Высаживается десант при полном отсутствии противодействия датской стороны и медленным шагом захватывается почта, телеграф, телефон. Все! Гренландий наш!
  4. Комментарий был удален.
  5. silberwolf88
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 21:15
    Могут пошатать и Кубу … идеи Фиделя постепенно стираются … много чисто бытовых проблем рождают недовольство … вопрос один … насколько армия готова защищать свободу государства …
    Бывал там в 2005 … очень странные ощущения от общения с военными, ключевое одно … если правительство и руководство армии считает нужным ТО будем стоять до конца
  6. андрей мартов
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 21:19
    Интересно,а американцы на 100% уверенны ,что в российской танкерах (недавно причаливших к Кубе) находилась нефть?. . . love
  7. RuAbel
    RuAbel
    0
    Сегодня, 21:26
    Показуха какая-то. Ни бронежилетов, ни накладок, ни шлемов. Думают, дискомбулятор опять сработает? Так кубинцы к нему невосприимчивы, даже в Венесуэле. А дома и стены помогают, в смысле -джунгли.
  8. alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:26
    У амеров отговорка одна, если надо кому то голову откусить: борьба с наркотрафиком. laughing
    С персами чего то не доработали. Уран полезли искать. Надо было сразу: наркотики! Может и прокатило бы... laughing
    На свои центральные улицы в городах посмотрите, неумные люди!
    Цитата: мерцание
    Интересно, а Кубу они тоже будут утюжить авиацией или попытаются как то аккуратнее, все таки бывшее их владение?

    На Гуантанамо высадятся и пойдут, если аккуратно им надо. Кто им запретит? Ограниченное количество контингента на базе... Да клали они...
    В статье написано - венесуэльский сценарий... Это вагон зелени надо. И это так-то кубинцы вояки... Их там 50 тыс. моб. ресурс не знаю...только в партизан хорошо играют. И талибов всего 60 тыс. было...