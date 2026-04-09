Подыгрыш Трампу: Рютте заявил о снятии вопроса членства Украины в НАТО

3 205 29
Это же такое получается? Генсек НАТО решил пойти против «священной коровы демократии» и нарушить главный для всего неолиберального мироустройства свод законов, а именно – конституцию Украины?

По словам Марка Рютте, вопрос членства Украины в Североатлантическом военном блоке «больше в переговорной повестке не обсуждается». Точнее, это был вопрос от журналистов: снята ли с повестки переговоров с Киевом тема о его вступлении в НАТО? И на этот вопрос Рютте ответил коротко и ёмко:



Да.

Напомним, что при Зеленском вступление в НАТО, как стратегическая цель Украины, прописано в украинской конституции. Но Рютте прекрасно знает, что украинская конституция «на том и стоит», что нарушали её все кому не лень, включая самого Зеленского, давно переставшего по букве основного закона Украины де-юре являться президентом.

В НАТО заявили, что вместо членства в НАТО Украине планируется предоставить гарантии безопасности. Но какие?

Ранее, как заявляли официальные лица в РФ, Франция и Британия всерьёз обсуждали вопрос отправки на Украину ядерного оружия в качестве таких «гарантий». Париж и Лондон поспешили опровергнуть, но, как известно, дыма без огня…

Если Украину не берут в НАТО в обозримой перспективе, то вариантов всего два: либо её действительно не собираются принимать в альянс, либо это «сладкие речи» даже не для нашей с вами страны, а для Дональда Трампа. Учитывая изворотливость того же Рютте, вполне можно предположить, что пока у Трампа в руках сосредоточены все властные полномочия в США, тезис о том, что «Украину в НАТО не берём», будет транслироваться из раза в раз, чтобы не раздражать «главного миротворца», но как только Трамп потеряет большинство в конгрессе, риторика вполне может измениться на противоположную.
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  drags33
    +4
    Сегодня, 21:32
    Хороший "подарок" для Зе !!!! А у укропов все искусственное - конституция, президент, законы, да и само недогосударство в целом, собранное из "лоскутьев" разных территорий...
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      +4
      Сегодня, 21:39
      Цитата: drags33
      А у укропов все искусственное - конституция, президент, законы, да и само недогосударство в целом, собранное из "лоскутьев" разных территорий...

      Поэтому мы с ними пятой год воюем на СВО, до сих пор штурмуют Купянск...
      «Враги у вас должны быть только такие, которых бы вы ненавидели, а не такие, чтобы их презирать. Надо, чтобы вы гордились своим врагом; тогда успехи вашего врага будут и вашими успехами» (Фридрих Ницше). И отечественное (Александр Суворов): «Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай, в чем сила и слабость врага».
      1. Mitos Звание
        +1
        Сегодня, 21:54
        Они никогда не откажутся от своей экспансии на восток. Примут или нет это морковка и не для нас, главное сейчас они умирают за американские интересы против нас. А НАТО=США.
        1. Наган Звание
          0
          Сегодня, 22:15
          Цитата: Mitos
          они умирают за американские интересы против нас. А НАТО=США.
          И шо ви таки скажете, когда Америка выйдет из НАТО? А Трамп - он такой, он может. Просто потому, что у него, в отличие от не будем называть по именам кого, есть фаберже.
          1. Васян1971 Звание
            0
            Сегодня, 23:02
            Цитата: Наган
            А Трамп - он такой, он может.

            Нет. Не может. Выход из НАТО процедура не одномоментная, "захотел и вышел". Сколько времени, например, Британия из ЕС выходила? Тут тоже - типа того же...request Тупо не доживёт.
        2. Zoldat_A Звание
          0
          Сегодня, 22:38
          hi!
          Цитата: Mitos
          Они никогда не откажутся от своей экспансии на восток.

          Трамп сказал, что возможен вывод войск из не оказавших поддержки стран, но не домой, а перебазирование их в более лояльные страны. Со всем вооружением.
          В качестве кандидатов рассматриваются Литва, Польша и Греция.
          Идея пока на стадии обсуждения из-за того, что очень много нужно строить заново.

          Чем американские (НАТО) войска для нас в Литве лучше, чем на Украине или в Польше лучше, чем в Германии - не знаю...
      2. Nord11 Звание
        0
        Сегодня, 22:58
        Всё дело в том, что СВО существенно увеличила число миллиардеров по обе стороны окопов. А учитывая число желающих, конца войне не видно..
  2. Владислав_В Звание
    +2
    Сегодня, 21:37
    А будет ли вообще существовать НАТО в таком виде после урегулирования конфликта на Украине?
    1. 5.11 Звание
      +3
      Сегодня, 21:41
      Будет . И Украина там будет , ну остатки от неё . К этому нужно готовится а не заигрывать с партнерами . Возможно название будут другое , но суть останется прежняя - ликвидация России.
      1. Теренин Звание
        +1
        Сегодня, 21:45
        Роли по по нанесения вреда России: Украина - исполнитель, Британия - руководитель.
      2. михаилл Звание
        +1
        Сегодня, 21:47
        Цитата: 5.11
        ликвидация России.

        "..Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом...“(Збигнев Бжезинский, 2009 год).
        1. Владислав_В Звание
          0
          Сегодня, 21:58
          Цитата: михаилл
          Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом

          Какое послушное тело Збигнева winked Бжезинский ты что ли? lol
      3. Наган Звание
        0
        Сегодня, 22:17
        Цитата: 5.11
        И Украина там будет , ну остатки от неё
        Только если частями, типо Галиция, как часть Пшeкии.
  3. 5.11 Звание
    0
    Сегодня, 21:38
    Не верю .
    Это подлецы и балаболы.
    Сегодня нет , а завтра будет да .
    Посмотрите на рыжего клоуна . Сколько он там раз ,победил Иран ?)
  4. Туре-Собака Звание
    +3
    Сегодня, 21:40
    "Конституция украины" - уже смешно , эта самая "конституция" как и менталитет обитателей собственно Свинарника весьма наглядно обрисованы в фильме "Свадьба в Малиновке".
    Пан-атаман Грициан Таврический , Попандопула и банда отражают всю суть )(о)(лизма.
    1. Андрей Николаевич Звание
      +1
      Сегодня, 21:49
      Туре-Собака (Виктор), есть еще прекрасный фильм "За двумя зайцами". Это точно шедевр! Вся суть украинства в нем прекрасно отражена. За что, фильм долго не выпускали на экраны, при первом секретаре ЦК Украины-Щербицком.
      1. Туре-Собака Звание
        0
        Сегодня, 22:16
        Видел этот фильм Андрей Николаевич и полностью согласен с Вами по его содержанию . Можно ещё сравнить две кинокартины - "Иван Бровкин " и "Максим Перепелица" как два образца русского и украинского менталитета.
        Ваня - делающий ошибки но искренне их переживающий рубаха-парень.
        Хлопец Максим же - бедовый хитрован-)(о)(ол стремящийся всех обмануть и заодно покомандовать своими по его мнению менее шустрыми сослуживцами. Менталитет однако !
  5. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 21:40
    В НАТО заявили, что вместо членства в НАТО Украине планируется предоставить гарантии безопасности.

    Меня уже корежит от словосочетания "гарантии безопасности" для 404. Им их дали уже все! И подписали всë! Ни о чëм, но все! И нарик 500 раз хвалился, что обклеен этими гарантиями со всех сторон. Чего ещё? ЯО от бритов и франков? wassat Тогда не знаю, хватит у Гаранта силы/воли всю эту маразоту тупо залить стеклом?...
  6. михаилл Звание
    +2
    Сегодня, 21:42
    Напомним, что при Зеленском вступление в НАТО, как стратегическая цель Украины, прописано в украинской конституции.

    На картинке- вступить в НАТО. Были картинки с фекалиями, но я выбрал безобидную.
  7. Андрей Николаевич Звание
    +2
    Сегодня, 21:45
    Как же так? Бедные укры! Они 30 лет делали всю грязную работу-от проституции-до уборки туалетов. Скакали на майдане. Воюют с Россией. Угробили дай бог, почти 2 млн чубатых. И на тебе! Нэ бЭрут у НАТО.
  8. Младший рядовой Звание
    +2
    Сегодня, 21:57
    Клоуну необходимо продолжать зомбировать своих подопытных рагулей. Сказка про НАТО просто всего лишь одна из историй для имбецилов. Но привилегии от НАТО есть. Платить для защиты (от кого???) процент от ВВП, покупать Ф-35 и обниматься с улыбками в прямом эфире с другими клоунами. А новоявленных членов - шведов с финнами никто не спросил. Но их больше из-за географии взяли и платить будут по полной.
  9. salawat1980 Звание
    0
    Сегодня, 22:02
    Когда же этот драг нах Остен закончится.
  10. ALCA056000 Звание
    +1
    Сегодня, 22:03
    Всё думал, кого мне эта рютта напоминает и осенило - "...премьера Великобритании Блэра называли пуделем президента США Джорджа Буша Младшего...". Рютте принял эстафету - пудель Трампа laughing
  11. tralflot1832 Звание
    +2
    Сегодня, 22:04
    Зачем НАТО Украина ?Они просто должны умереть за НАТО ,причём все .И всё вопрос с украинцами закрыт.У нвропы большой опыт " закрывать вопросы "
  12. Pavel57 Звание
    0
    Сегодня, 22:07
    НАТО распустить, создать военную организацию ЕС, куда и принять Украину.
  13. Наган Звание
    0
    Сегодня, 22:11
    украинская конституция «на том и стоит», что нарушали её все кому не лень
    Там "про" куда больше чем "кон".
  14. silberwolf88 Звание
    +1
    Сегодня, 22:18
    Про ядерное оружие шумерам просто смешно)
    Наша Служба Внешней Разведки конечно намедни распространила сенсационную информацию следующего характера: Британия и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Украине ЯО и средств доставки: речь идет о скрытой передаче европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант, рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1 НОесть нюансы (цитата ВВП) … а именно …
    Чтобы поверить в передачу хоть одного 175-килограмового блока TN 75 третьей стороне ... нужно либо много и запойно потреблять коварный раствор aka злую воду уважаемого несостоявшегося академика Менделеева, либо сразу стеклить місто Париж до самых базальтов. Ибо при прочих равных и свихнувшейся политической системе – военные Франция свято блюдут самый драконовский порядок контроля над своим ядерным арсеналом. До 2019-го года только президент Пятой Республики обладал исключительным и окончательным правом принятия решения о любом перемещении и применении ЯО. Но после появления обитателя Елисейского Дворца с уровнем ай-кью сухой хлебной корочки в облике крохи Эммануэли с безжалостным драчливым мужем – военно-политические галлы от греха подальше решили перестраховаться. Проведя через Национальное Собрание «защиту от дурака», механизмы в облике «двух разрешительных ключей». Первый находится в распоряжении Главнокомандующего Вооружёнными Силами (CEMA), второй лежит в специальном чемоданчике Главнокомандующего Президентом Республики (главный военный советник президента, CEMP). Без их ведома и специальной подписи любые манипуляции с ядерным арсеналом или его носителями невозможны.
    К чему вся приведённая выше тягомотина? К тому, что исчезновение в неизвестном направлении хоть одной французской TN75 невозможно даже в теории, за каждой тянется длиннющий шлейф жутковатой галльской военной бюрократии. Доводящей до исступления тамошний лампасный люд.
    Для непосвящённой публики такая странная конфигурация Правил (Кодексов, их вообще три) контроля за применением и внутренним оборотом ядерных вооружений Франции покажется диковатой. Если не знать о непримиримой борьбе высшего командования ВС Пятой Республики против своего Главнокомандующего. Началась Великая Битва в первый же день правления молоденького, публике неизвестного клерка из недр Банка Ротшильдов в 2017-ом. На параде в честь инаугурации, в присутствии небезызвестного американского президента по имени Дональд Трамп.
    Специально не касаюсь даже гипотетической возможности передачи в місто Київ боевых ядерных блоков британского происхождения, там всё американское под ещё более драконовским присмотром. Мелкобританские ядерные силы называются «независимыми, с минимально достоверным сдерживающим фактором» (как хотите, так понимайте доклад минобороны Королевства).
    Для чего появилось столь (простите) дилетантское сообщение нашей Службы Внешней Разведки ... постараюсь предположить. Наверное, для некой информационной кампании превентивного сдерживания наших заклятых партнёров. Чётко разделяющей конвенциональные пределы помощи киевской хунте от ядерной тематики противостояния. Никаких специальных боевых средств наркоману-комику не дадут даже понюхать, сами политические галлы и скотты к своим арсеналам доступ имеют примерно околонулевой, там суровые вояки всем хозяйством заправляют.
    Такие вот цитаты уважаемого мной эксперта, такое вот частное мнение небольшого коллектива с продавленных лавок УАЗ-452 имперского боевого класса «буханка».
  15. Василенко Владимир Звание
    +1
    Сегодня, 22:19
    за что скакали на майдане?!!!!!!
  16. Роман_Васильевич Звание
    +1
    Сегодня, 22:34
    ...вопрос членства Украины в Североатлантическом военном блоке «больше в переговорной повестке не обсуждается»

    Из "записок" В.В. Маяковского:

    Слушайте,
    дяди из НАТО!
    В уши
    вбейте
    стальной заклепкой:
    Не бывать
    хохлу
    в альянсе пузатом,
    Не сидеть
    на стуле
    европейской попкой!

    Вы
    обещали
    златые горы,
    В морду
    суя
    пустую бумажку.
    А на деле —
    заборы,
    запоры,
    И штаны
    превратились
    в рваную тельняшку!

    Смотрит
    Зеленский
    в замочную скважину,
    Глаз
    проглядел
    до самого дна.
    А в Брюсселе —
    важно так,
    слаженно:
    «Местов,
    мол,
    нету.
    Война-с...
    Ха-на!»

    Хватит
    надеяться
    на дядю Сэма!
    Пойми,
    украинец,
    простую вещь:
    Для них
    ты —
    не член,
    а просто проблема,
    Которую
    можно
    под корень
    отсечь!

    Стоишь у порога?
    Стой и дальше!
    В приемной
    плесневеет
    надежд букет.
    НАТО —
    это здание
    из чистой фальши,
    Где для тебя
    табличка:
    «ВХОДА НЕТ!»