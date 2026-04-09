Кулеба заявил, что в 2022-м половина правительства бежала в Ивано-Франковск
Экс-министр иностранных дел Украины поделился с прессой интересными сведениями. По словам Дмитрия Кулебы, в первые дни войны примерно половина украинского правительства покинула Киев. Кулеба указал и конкретное место «эвакуации». Оказалось, что это Ивано-Франковск, областной центр на западе Украины.
Как рассказывает Кулеба, в конце февраля 2022 года он возвращался в Киев из США и в Варшаве его застало срочное сообщение:
Экс-глава украинского внешнеполитического ведомства заявляет, что, прибыв на запад Украины, он пришёл в «штаб эвакуированной группы, возглавляемой одним из вице-премьеров».
Кулеба:
По заявлению Кулебы, тогда никто не знал, чем всё закончится, включая бежавших из Киева.
Экс-министр:
Кулеба добавил, что логики в этом было мало, так как «сидели все в здании, которое можно уничтожить парой ракет».
Напомним, что после начала СВО Зеленский спустился в бункер (вполне вероятно, что даже не в Киеве) и не давал никаких интервью, а вышел оттуда лишь после того, как премьер Израиля Беннет получил от Владимира Путина личные гарантии того, что трогать Зеленского никто не станет. Не трогают по сей день...
