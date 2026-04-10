От «Pillán» к «Newen» - эволюция чилийского учебного самолёта
Четыре десятилетия — серьёзный срок для любого самолёта, особенно для учебного, который крутится в воздухе едва ли не каждый день. Чилийские T-35 Pillán, созданные при участии компании Piper, за это время налетали более 300 000 часов и обучили тысячи пилотов в восьми странах Америки и Европы. Но время берёт своё: парк из 48 модернизированных T-35A1 устаревает физически и морально. На смену ему приходит T-40 Newen, и за этим стоит больше, чем просто новая машина.
T-35 Pillán
Церемония выкатки 7 апреля собрала на авиабазе Эль-Боске высшее руководство страны. Президент Хосе Антонио Каст, министры и командование ВВС впервые увидели прототип «00» — не летный экземпляр, а стенд для статических испытаний. По данным Aviacionline, его разберут и отправят за границу — рассматриваются США или Бразилия — для проверки прочности конструкции. Первый полёт совершит уже прототип 01, чья сборка идёт сейчас; по оценкам ENAER, это может произойти в 2027 году.
Сам по себе T-40 Newen — эволюция Pillan, но с оговорками. Конструкторы изменили почти всё: крыло получило съёмные винглеты, широко используется углепластик, установлена новая авионика. Двигатель на выбор: поршневой Lycoming AEIO-580-B1A мощностью 315 л.с. для полноценного пилотажа или турбовинтовой Rolls Royce 250-B17F (420 л.с.) для варианта с расширенными возможностями, включая потенциальное лёгкое вооружение и датчики наблюдения. Масса при взлёте — от 1,38 до 1,59 тонны, запас хода — 2,5 часа, с подвесными баками — более пяти. Важная деталь: катапультные кресла Martin Baker Mk17 — стандарт, который редко встретишь на учебных машинах такого класса.
Но самолёт — только часть системы. Как сообщает ENAER, T-40 Newen встроен в «Интегрированную систему обучения», которая включает симуляторы с элементами виртуальной реальности, станции планирования полётных заданий, средства контроля в реальном времени и продвинутые системы разбора полётов. Цель — сократить разрыв между начальной подготовкой и переходом на боевые машины четвёртого и пятого поколений. Иными словами, курсант с первого дня учится работать с интерфейсами и процедурами, близкими к тем, что ждут его на истребителе.
Программа рассчитана на 33 серийных самолёта для ВВС Чили. Стоимость всего проекта — 142 миллиона долларов, единичная цена машины — около 4,3 миллиона. По данным Infodefensa, контракт уже подписан при условии выделения финансирования. ВМС Чили, по данным того же источника, изучают вариант с турбовинтовым двигателем как замену своим Pilatus PC-7.
Международный интерес уже есть. ENAER, как сообщает Infodefensa, провела презентации для делегаций из Египта, Алжира, Португалии, Доминиканы, Парагвая, Уругвая, Гватемалы и Эквадора. Испания, где до сих пор эксплуатируется первая версия Pillan, также в списке потенциальных покупателей. Отдельная история — Великобритания: британское Минобороны объявило о планах провести международный тендер на замену учебных Grob 115E Tutor, и делегация RAF уже посещала Чили в ноябре 2025 года, чтобы оценить T-40 Newen. По данным Pucara.org, ENAER вела переговоры и с Вьетнамом.
Почему это важно не только для Чили? T-40 Newen — редкий пример, когда страна без гигантского авиастроительного комплекса создаёт не просто самолёт, а целую учебную экосистему. Проект задействует местных инженеров, техников и поставщиков, включая малый и средний бизнес. Это заявка на технологическую автономию и долгосрочную независимость в обслуживании и развитии парка.
Первый публичный показ T-40 Newen пройдёт на авиасалоне FIDAE 2026 в Сантьяго — там же, где в эти дни впервые в Южной Америке демонстрируются американские F-35. Контраст, который многое говорит о амбициях чилийской программы: если F-35 — это точка наивысших технологий, то T-40 Newen — фундамент, на котором строится подготовка тех, кто этими технологиями будет управлять.
