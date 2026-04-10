Лондон нашёл дешёвый способ душить российский экспорт
Три новости за последний месяц на первый взгляд не связаны. Британия формирует ударную группировку с Норвегией в Арктике. Украина атакует из Ливии газовоз «Арктик Метагаз». Британский стартап Uforce выкупает украинские дронные компании по цене в миллиард долларов. Но сложите эти пазлы — и картинка складывается тревожно чётко.
Начнём с Magura
Украинские морские дроны Magura — это блины с бензином для флота противника. Маленький, быстрый, набитый взчаткой, он врезается в корабль и уничтожает цели, в десятки раз превышающие его стоимость. Как сообщает Forbes, за время войны эти аппараты нанесли как минимум 16 ударов по кораблям ЧФ РФ.
По данным Reuters, на базе Magura существует вариация V6 и более крупная V7, представленная весной 2025 года. В феврале 2026 года около 70% дронов, нацеленных на Киев, были перехвачены украинскими беспилотниками-перехватчиками собственного производства — об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.
Теперь — схема
В марте 2026 года Forbes опубликовал расследование о компании Uforce. Олег Рогинский, её CEO, и бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук зарегистрировали компанию в Великобритании. Причина — иностранные венчурные инвесторы не горели желанием вкладывать напрямую в украинские фирмы. Стратегия — «свернуть» (roll up) несколько украинских дронных производителей в один конгломерат и вывезти сборку за пределы Украины.
Uforce привлёк $50 млн от фондов Lakestar, Shield Capital и Ballistic Ventures при оценке в $1 млрд. Компания выкупает производителей Magura, бомбометающего дрона Nemesis, дронов-перехватчиков и гусеничного робота с пулемётом. К концу 2025 года в Uforce работали тысяча сотрудников.
По данным Forbes, Рогинский уже строит заводы в неизвестных локациях в Европе. Международные версии дронов будут стоить дороже украинских — но всё равно вдвое дешевле американских конкурентов вроде Saronic, продающих аналогичные катера за $2 млн.
А теперь — география
Средиземноморье. По данным RFI, на территории Ливии дислоцированы около 200 украинских военных специалистов в трёх точках: авиабаза в Мисурате рядом с AFRICOM, база для запуска беспилотников в городе Завия и штаб 111-й бригады ливийской армии в районе аэропорта Триполи.
Отсюда, по данным EADaily, украинский морской дрон Magura подорвал газовоз Arctic Metagaz. Политик Олег Царев комментирует ситуацию так:
Арктика. По данным RT, Великобритания и Норвегия договорились об интеграции двух армий. С 2026 года британская морская пехота круглогодично тренируется на базе «Викинг» в Северной Норвегии — там же размещают склады боеприпасов, технику и морские дроны. Общий контингент британцев в Норвегии удвоится — до 2 тысяч военных.
13 февраля 2026 года глава Минобороны Великобритании Джон Хили встретился с представителями Объединённого экспедиционного корпуса (JEF) — северного аналога НАТО. По данным RT, на встрече обсуждался перехват российских танкеров. Планируется создать командный центр на восточном побережье Великобритании. Он будет отслеживать и координировать захват судов с помощью спецназа SBS и беспилотных катеров. По плану, морские дроны-разведчики должны выяснить, идёт ли судно под чужим флагом, прежде чем танкер достигнет Ла-Манша.
Британские патрульные самолёты Poseidon уже ведут разведку вдоль границ с Россией — по данным Flightradar24, борт ZP805 вёл наблюдение в районе Балтики, Калининграда и Финского залива. Лондон и Осло договорились выделить совместную авиационную группировку: 9 британских и 5 норвежских Poseidon.
Контекст: флот у британцев трещит
Одна проблема. Ни один из новых фрегатов типа 26 — восьми британских и пяти норвежских — ещё не достроен. Проект разрабатывали с конца 1990-х. Первый корабль планировали ввести в строй в 2020 году. В Минобороны Великобритании скорректировали прогноз — дата отложена до 2035 года. Один год задержки оценивается в £233 млн.
Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин сообщил RT:
Директор Центра военно-экономических исследований НИУ ВШЭ Прохор Тебин оценивает ситуацию иначе:
Что в итоге
Вывод из собранных фактов. Великобритания делает ставку не на свой потрёпанный флот, а на чужие технологии, опробованные в бою. Украинские морские дроны — дешёвые, автономные, проверенные — становятся элементом стратегии сдерживания, которую Лондон продвигает в НАТО.
Схема выглядит так: украинские инженеры создали оружие → британский стартап упаковал его для продажи союзникам → Лондон размещает дроны в Норвегии и планирует использовать для перехвата российских судов в Атлантике → с ливийского побережья те же технологии уже бьют по российской газовой логистике в Средиземном море.
Танкеры с российским СПГ вынуждены идти в Азию в обход Африки — дольше и дороже. Uforce строит заводы в Европе. В Норвегии формируется инфраструктура для развёртывания морских дронов.
Россия отвечает наращиванием Северного флота: в его составе — ледоколы класса «Илья Муромец», фрегаты, атомные подводные лодки. В феврале Северный флот провёл учебные стрельбы в нескольких километрах от норвежских территориальных вод. Но, как отмечает Тебин, «потенциал НАТО даже без США — весьма существенный», а значит, ставка на стратегическое сдерживание, включая ядерное, остаётся ключевой.
