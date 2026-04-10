В России создаётся двигатель для малых спутников

Рынок запуска малых спутников растёт. Компании и научные институты хотят выводить на орбиту компактные, но функциональные аппараты, причём делать это быстро и по доступной цене. Для этого нужны специальные ракеты. В России такого класса носителей пока нет. Работу над решением этой задачи ведёт Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха.



По данным Ростеха, предприятие «ОДК-Кузнецов» разрабатывает новый жидкостный ракетный двигатель НК-3. Его тяга составит 4,5 тонны. Этот силовой агрегат станет «сердцем» первой и второй ступеней перспективной сверхлегкой ракеты «Воронеж». На первой ступени установят сразу двенадцать таких двигателей, на второй — один.

Проект двигательной установки уже прошёл важную веху. Как отметил генеральный директор компании «Восход - космические технологии» Роман Жиц, эскизный проект ракетного комплекса «Воронеж» недавно получил одобрение научно-технического совета. «Представленная специалистами техническая документация по двигателям НК-3 получила высокую оценку специалистов ракетно-космической отрасли», — подчеркнул он.

Разработка идёт поэтапно. Заместитель генерального директора ОДК по стратегии Михаил Ремизов пояснил, что в 2025 году выполнили эскизный проект, а сейчас начат этап создания рабочей конструкторской документации. «Камера проектируется на базе прототипа – камеры рулевого агрегата серийного РД-107А, остальные узлы и детали проектируются «с нуля»», — уточнил он. По его словам, в России на сегодняшний день двигателей и ракет подобного класса не существует, и решение этой задачи крайне актуально для развития отечественной космической отрасли.

Для ускорения процесса используют современные методы. В ОДК сообщили, что сложные корпусные детали планируют изготавливать с помощью аддитивных технологий. Это позволяет в короткие сроки создавать прототипы различной конструкции для испытаний и выбора оптимального варианта, что помогает ускорить подготовку производства.

Двигатель НК-3 обещает быть гибким и экологичным. По данным Ростеха, его создадут в нескольких модификациях, включая версию с системой управления вектором тяги в нескольких плоскостях. Это даст возможность корректировать траекторию полёта ракеты. Силовая установка будет работать на экологически чистом топливе, что снизит нагрузку на экосистему космодрома.

Создание НК-3 и ракеты «Воронеж» ведётся в рамках соглашения между ОДК и венчурным фондом «Восход». Цель проекта — вывести на рынок услугу по запуску малых коммерческих спутников. Полезная нагрузка ракеты-носителя составит 250 килограммов. Это позволит с высокой точностью выводить относительно небольшие аппараты на заданную орбиту.

Испытания новых двигателей планируют проводить на действующей производственной базе «ОДК-Кузнецов», которая обеспечивает полный цикл изготовления продукции. Реализация всего проекта, как отметили в Ростехе, должна расширить российские возможности на рынке космических услуг.
  Villy-V
    Сегодня, 04:54
    Почему на первую ступень не установить более мощные двигатели, из уже имеющихся? Меньше двигателей - выше надёжность.
    _Морпех_
      Сегодня, 05:27
      Применительно мощности - к одной и той же ракете нельзя поставить более мощный двигатель без изменения конструкции ракеты-носителя. Более мощный двигатель потребует большее количество топлива и/или потребных давлений на входе в насосы топлива (выше давление в баках). Обычно более мощные двигательные установки ставят в рамках модернизации ранее разработанных ракет. Применительно количества и надёжности - тут необходимо понимать какие задачи стоят перед ракетой, например если не стоит задача сажать ракету как делают супостаты за океаном то ваш вариант предпочтительнее, так как один единственный маршевый двигатель предусматривает дросселирование до уровня 1/3 номинальной тяги (это может быть слишком много для импульса посадки), у оппонентов можно регулировать тягу более шире для таких задач путём отключения двигателей. По надёжности также нужно смотреть параметры конкретных двигателей, иногда произведение определенного числа надёжности одинаковых двигателей, работающих одновременно, даёт бОльшую вероятность "успешности" запуска.
    Попандос
      Сегодня, 06:20
      не установить более мощные двигатели
      экономика победила логику sad
    JcVai
      Сегодня, 07:04
      Если вести речь именно про экологичность, малые спутники и их вывод на орбиту, то, если не рассматривать массовость, когда один носитель «рассыпает» десятки и сотни спутников, стартовые в принципе не нужны: хватит бюджетного стратостата вместо разгонных. При необходимости/желании следующим звеном будет бпла-носитель с солнечными панелями в раскладывающихся крыльях: задать направление и скорость спутнику, а после вернуть стратостат на базу.
      Тогда останутся только малые двигатели вывода дальнейшего вывода из атмосферы и корректировки орбиты.