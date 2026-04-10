Беларусь не станет блокировать YouTube

«Ты уже готовый человек, идеологически грамотный, понимающий что надо делать».

«Любое решение должно быть целесообразным и эффективным. Если мы декларируем но не можем реализовать то лучше вообще не декларировать» — процитировала БЕЛТА нового министра.

3 апреля 2026 года, как сообщило министерство информации Беларуси в своём Telegram-канале, видеохостинг YouTube удалил каналы государственного агентства БелТА, а также телеканалов СТВ и ОНТ. По данным БелТА, YouTube объяснил удаление санкциями. При этом Белорусское телеграфное агентство и «Столичное телевидение» подчёркивают что не входят в санкционные списки. По данным ОНТ, никаких дополнительных разъяснений администрация платформы не предоставила.Ведомство расценило действия YouTube как «недружественный и безосновательный шаг». Белорусский союз журналистов назвал произошедшее «актом информационного вандализма и политически мотивированной цензуры» — об этом сообщает DW.Спустя шесть дней Лукашенко назначил главой мининформа Дмитрия Жука, который до этого возглавлял издательский дом «Беларусь сегодня» — учреждение Администрации президента. Предыдущий министр информации Марат Марков перешёл на должность министра культуры.Обращаясь к Жуку, Лукашенко сказал:Президент подчеркнул что на идеологическом фронте идёт война.На первой пресс-конференции в новой должности Жук заявил что блокировка YouTube в Беларуси не планируется. По словам министра, глава государства не сторонник запретов и нужно искать иные механизмы.Жук подчеркнул что журналистам придётся. Он назвал журналистов «солдатами информационной войны» и заявил что они должны быть идеологически выверенными и способными осваивать любые форматы.