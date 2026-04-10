Беларусь не станет блокировать YouTube

3 апреля 2026 года, как сообщило министерство информации Беларуси в своём Telegram-канале, видеохостинг YouTube удалил каналы государственного агентства БелТА, а также телеканалов СТВ и ОНТ. По данным БелТА, YouTube объяснил удаление санкциями. При этом Белорусское телеграфное агентство и «Столичное телевидение» подчёркивают что не входят в санкционные списки. По данным ОНТ, никаких дополнительных разъяснений администрация платформы не предоставила.



Ведомство расценило действия YouTube как «недружественный и безосновательный шаг». Белорусский союз журналистов назвал произошедшее «актом информационного вандализма и политически мотивированной цензуры» — об этом сообщает DW.

Спустя шесть дней Лукашенко назначил главой мининформа Дмитрия Жука, который до этого возглавлял издательский дом «Беларусь сегодня» — учреждение Администрации президента. Предыдущий министр информации Марат Марков перешёл на должность министра культуры.

Обращаясь к Жуку, Лукашенко сказал:
«Ты уже готовый человек, идеологически грамотный, понимающий что надо делать».

Президент подчеркнул что на идеологическом фронте идёт война.

На первой пресс-конференции в новой должности Жук заявил что блокировка YouTube в Беларуси не планируется. По словам министра, глава государства не сторонник запретов и нужно искать иные механизмы.
«Любое решение должно быть целесообразным и эффективным. Если мы декларируем но не можем реализовать то лучше вообще не декларировать» — процитировала БЕЛТА нового министра.


Жук подчеркнул что журналистам придётся «сражаться на чужой территории — на том же YouTube в Instagram». Он назвал журналистов «солдатами информационной войны» и заявил что они должны быть идеологически выверенными и способными осваивать любые форматы.
  Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 05:29
    +13
    Сегодня, 05:29
    Умный человек... в отличии от наших запрещальщиков.
    lubesky
      lubesky
      +6
      Сегодня, 05:41
      Блокировка на ресурсе. Что как бы намекает братьям белорусам на очевидную бессмысленность реверансов и похлопывания по плечу Трампом в сторону Лукашенко. Это не искусство возможного, это лишь разговор белого господина с перпесктивными аборигенами о плохих аборигенах… hi
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 06:10
      Пример СССР.Глушили Немецкую волну,Радио Свободы,и целый список "голосов"....Люди продолжали это все слушать,хоть через хрип,наоборот подогревало интерес.Итог-Государства нет
      Гардамир
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 06:33
        Не надо забывать, что тогда была война систем. И передачи шли оттуда с идеологическим подтекстом.
        Препона
          Препона
          +1
          Сегодня, 06:40
          А уж сколько идеологии епископ Василий (Родзянко) привнёс...
  Гаврило Принцип
    Сегодня, 05:31
    +3
    Сегодня, 05:31
    Главное — мудрость: приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум.
  Сергей28
    Сергей28
    +16
    Сегодня, 05:31
    Было большое подозрение, что белоруские товарищи, на три порядка ответственней, грамотней и профессиональней их российских проф.непригодных и просто враждебных организмов. И вот, это "подозрение" подтвердилось.
    Slon_on
      Slon_on
      0
      Сегодня, 07:12
      Дополню. Россияне стали массово приобретать недвижимость в Минске. Переезжают айтишники, фриланс, работающие на удалёнке. В РБ все вацапы, вайберы, телеграм работают без ограничений.
  север 2
    север 2
    +6
    Сегодня, 05:58
    можно предположить , что белорусы разделяет , например , мои взгляды на сегодняшнюю информационную войну.
    В том же самом YouTube никогда не смотрю и не стану смотреть материалы враждебные России , искажающие историю России и СССР , а про материалы унижающие Россию или содержащие лжеисторию про "героев" власовцев , бандеровцев или "лесных братьях " , так даже силком меня никто не заставят это смотреть . Также было уже достаточно времени узнать и про тех , кто есть кто на авторских каналах и кто там выступает . Например , когда Россия задыхается от экспансии среднеазиатских мигрантов , нету смысла или даже очень бесит смотреть в YouTube что на эти темы скажут , например, Затулин , Васильев или там Калашников . Кстати , Зюганов словно специально разрешает в разных каналах на YouTube выступать Калашникову , что бы люди отворачивались от зюгановской компартии . Такую "пургу" этот зюгановец несёт , что кто его "речи " смотрят , я не знаю . Как и речи Затулина . Так что нечего запрещать , люди сами разберутся -кто есть кто . Ну а если в стране много людей жаждущих услышать и увидеть речи и материалы врагов России , то это уже дело органов безопасности государства . Видимо в Белоруссии эти органы более уверены в себе , в своих полномочиях и в законах их защищающих и дающих им права необходимые для обеспечения безопасности страны .
    Hellcos
      Hellcos
      +1
      Сегодня, 06:47
      Вы про взрослых людей говорите, у которых уже свои взгляды сформированы и критическое мышление имеется. Есть менее защищенные от лжеисториков слои населения. Но другой вопрос, что запрет ютуба это самое простое, но малоэффективное средство. Еще и социальное напряжение от всех этих запретов растет.
  Александр Переволоцкий
    Сегодня, 06:22
    +3
    Сегодня, 06:22
    Это было не единственное выступление Александра Григорьевича на эту тему.
    Две или даже три недели назад суть его выступления была в том, что в Беларуси не рассматриваются никакие запреты на использование инетом. Если запретить, то все равно будут искать обходные пути "VPN всякие и платить еще кому-то за их". Поэтому пусть смотрят, что хотят, а мы отследим, куда, кто и зачем полез - методы для этого есть.