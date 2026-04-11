Hornet меняет правила игры у российских границ

4 марта 2026 года в Донецке произошёл обстрел гражданских объектов. Замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник рассказал РИА «Новости», что украинские военные впервые применили новый ударный БПЛА самолётного типа. По его словам, речь идёт о беспилотнике, предположительно известном как Hornet — фрагменты аппарата обнаружили на месте атаки. Повреждены жилой дом, линия электропередачи и производственное помещение.



Этот день стал точкой отсчёта. До него Hornet фиксировали в Запорожской области, но именно удар по Донецку подтвердил: дрон вышел на оперативный уровень.

Прозвище «Марсианин-2»


В российских войсках аппарат получил условное прозвище «Марсианин-2». Кличка «Марсианин-1», по данным профильных российских ресурсов, используется для квадрокоптерного барражирующего боеприпаса Bumblebee того же производителя. Оба летательных аппарата объединяет необычная для дронов начинка: автономная инерциально-оптическая одометрия для навигации, продвинутая электронно-оптическая система захвата и распознавания цели с использованием искусственного интеллекта, а также нестандартные частоты шифрованной передачи данных.


Совокупность этих решений даёт конкретный оперативный результат. По данным специалистов, работающих с системами РЭБ, оба боеприпаса практически не обнаруживаются типовыми детекторами и сканерами радиоизлучения. На них не действуют средства радиоэлектронной борьбы — стандартный инструмент, которым российские подразделения активно прикрывают позиции от беспилотных угроз. Telegram-канал «Молот Ведьм», связанный с проектом «Приzрак Новороссии», формулирует это прямо:
«Это крайне опасный БПЛА: его плохо слышно, не видят детекторы, он летает глубоко в наши тылы и устойчив к РЭБ».

Что за зверь


Аппарат оснащён спутниковой навигацией и способен выполнять автономные маршруты. Дальность полёта составляет до 145 километров, полезная нагрузка — до пяти килограммов. Эксперт подтвердил принадлежность обломков американской компании Swift Beat LLC, которая занимается разработкой беспилотных систем для Украины. В июле 2025 года Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения с этой компанией на производство различных типов дронов, включая дальнобойные ударные БПЛА.


Hornet — это не квадрокоптер и не лёгкий FPV-дрон. По описанию, он ближе к самолётной схеме: аппарат набирает скорость и бьёт по цели, заходя сверху. Конечная скорость при атаке превышает 200 км/ч. В отдельных случаях Hornet развивает до 300 км/ч. Уклониться от такого снаряда или поразить его обычным оружием затруднительно — попасть нужно в конкретные точки: боевую часть, полётный контроллер или батарею.

Масса боевой части составляет 4 килограмма (по данным РИА «Новости» — до 5 кг полезной нагрузки). Это немного в сравнении с артиллерийским снарядом, но для удара по складу, технике или пункту управления хватает. Профильные российские ресурсы сообщают, что Hornet
«очень активно терроризирует наши тылы, в том числе есть случаи поражения наших машин на дистанциях более 50 км от ЛБС».

Аппарат может работать днём и в сумерках. Качество картинки систем захвата, по оценкам специалистов, «весьма впечатляет».

До появления таких аппаратов схема противодействия беспилотным угрозам была относительно проста: средства РЭБ глушат каналы управления, радары и оптические детекторы обнаруживают носитель, стрелковое оружие или автоматические пушки добивают то, что подлетело близко. Hornet и Bumblebee эту схему ломают сразу по нескольким фронтам.


Первое — автономность навигации. Инерциально-оптическая одометрия не требует постоянного канала связи с оператором, а значит, глушить нечего или почти нечего. Второе — нестандартные зашифрованные частоты: типовые сканеры радиоизлучения их не видят. Третье — ИИ-наведение: система сама захватывает цель и корректирует заход, оператор может лишь задать район. Четвёртое — скорость и профиль атаки: подбить аппарат, несущийся на скорости свыше 200 км/ч, из стрелкового оружия — задача из разряда «один на сто».

Глобальная перспектива


Боеприпасы Bumblebee и Hornet также начали поступать на вооружение армии США. Это означает, что речь идёт не о кустарной украинской разработке, а о платформе, которая прошла отбор на более крупном рынке. Американский интерес к подобным системам — отдельный индикатор: Пентагон традиционно инвестирует в решения, способные обойти существующие системы ПВО и РЭБ вероятного противника.

Swift Beat LLC — американская компания, с которой Киев подписал соглашение о производстве дронов летом 2025 года. Факт государственного контракта с украинской стороной подтверждает: Hornet — не экспериментальный прототип, а серийная система, поставленная на поток.

Hornet и Bumblebee — это, вероятно, первые серийные представители нового класса: автономные дроны-камикадзе с ИИ-наведением, которые не нужно вести до цели вручную. Их появление на линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу уже сейчас меняет расчёт для обеих сторон: тылы перестают быть безопасной зоной, а классические средства РЭБ теряют часть эффективности. Гонка между такими дронами и средствами борьбы с ними — один из главных технологических треков этого конфликта. Hornet на этом треке — пока впереди.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 05:05
    Ясно что американцы испытывают это оружие на наших гражданах...увы и ах. request
    Панадол
      Панадол
      0
      Сегодня, 06:24
      А между тем, братья сообщают, что наша, родная, военная полиция запретила перемещения грузов в тёмное время суток на территориях, близких к ЛБС. Вот и думай. Если правда, то что это? Измена или дурость. Дабы господа полицейские ночью не отвлекалась от сна. А подвоз припасов на передовую их не волнует. Пусть люди гибнут от беспилотников . Им то что ? am
  Декларант
    Декларант
    +6
    Сегодня, 05:08
    Не охота конечно "переливать из пустого в порожнее", но лучшим методом борьбы с этими БПЛА было бы перекрытие каналов доставок этих вооружений.
    Chack Wessel
      Chack Wessel
      +1
      Сегодня, 06:19
      "Мы не такие". Понимать надо.
  yuriy55
    yuriy55
    +5
    Сегодня, 05:34
    Россию ставят перед фактом, что любая страна может дать Нацистскому режиму на испытание абсолютно любое оружие...Это же никак не отражается на безопасности самих стран поставщиков.
    Выхода два: либо отвечать тем же самым, поставляя ударные дроны «желающим» (и не обязательно воздушные), либо уничтожать заказчиков, оплачивающих поставки...
    Это ещё одна причина уничтожить Зеленского вместе с командой...
  Xenon
    Xenon
    +1
    Сегодня, 06:26
    Цитата: yuriy55
    Это ещё одна причина уничтожить Зеленского вместе с командой...
    Зеленский всего лишь засохшая фекалия. А вот устроить хороший терактик где-нибудь а Лондоне или Париже, было бы неплохо. Одумаются сразу!