Hornet меняет правила игры у российских границ
4 марта 2026 года в Донецке произошёл обстрел гражданских объектов. Замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник рассказал РИА «Новости», что украинские военные впервые применили новый ударный БПЛА самолётного типа. По его словам, речь идёт о беспилотнике, предположительно известном как Hornet — фрагменты аппарата обнаружили на месте атаки. Повреждены жилой дом, линия электропередачи и производственное помещение.
Этот день стал точкой отсчёта. До него Hornet фиксировали в Запорожской области, но именно удар по Донецку подтвердил: дрон вышел на оперативный уровень.
Прозвище «Марсианин-2»
В российских войсках аппарат получил условное прозвище «Марсианин-2». Кличка «Марсианин-1», по данным профильных российских ресурсов, используется для квадрокоптерного барражирующего боеприпаса Bumblebee того же производителя. Оба летательных аппарата объединяет необычная для дронов начинка: автономная инерциально-оптическая одометрия для навигации, продвинутая электронно-оптическая система захвата и распознавания цели с использованием искусственного интеллекта, а также нестандартные частоты шифрованной передачи данных.
Совокупность этих решений даёт конкретный оперативный результат. По данным специалистов, работающих с системами РЭБ, оба боеприпаса практически не обнаруживаются типовыми детекторами и сканерами радиоизлучения. На них не действуют средства радиоэлектронной борьбы — стандартный инструмент, которым российские подразделения активно прикрывают позиции от беспилотных угроз. Telegram-канал «Молот Ведьм», связанный с проектом «Приzрак Новороссии», формулирует это прямо:
Что за зверь
Аппарат оснащён спутниковой навигацией и способен выполнять автономные маршруты. Дальность полёта составляет до 145 километров, полезная нагрузка — до пяти килограммов. Эксперт подтвердил принадлежность обломков американской компании Swift Beat LLC, которая занимается разработкой беспилотных систем для Украины. В июле 2025 года Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения с этой компанией на производство различных типов дронов, включая дальнобойные ударные БПЛА.
Hornet — это не квадрокоптер и не лёгкий FPV-дрон. По описанию, он ближе к самолётной схеме: аппарат набирает скорость и бьёт по цели, заходя сверху. Конечная скорость при атаке превышает 200 км/ч. В отдельных случаях Hornet развивает до 300 км/ч. Уклониться от такого снаряда или поразить его обычным оружием затруднительно — попасть нужно в конкретные точки: боевую часть, полётный контроллер или батарею.
Масса боевой части составляет 4 килограмма (по данным РИА «Новости» — до 5 кг полезной нагрузки). Это немного в сравнении с артиллерийским снарядом, но для удара по складу, технике или пункту управления хватает. Профильные российские ресурсы сообщают, что Hornet
Аппарат может работать днём и в сумерках. Качество картинки систем захвата, по оценкам специалистов, «весьма впечатляет».
До появления таких аппаратов схема противодействия беспилотным угрозам была относительно проста: средства РЭБ глушат каналы управления, радары и оптические детекторы обнаруживают носитель, стрелковое оружие или автоматические пушки добивают то, что подлетело близко. Hornet и Bumblebee эту схему ломают сразу по нескольким фронтам.
Первое — автономность навигации. Инерциально-оптическая одометрия не требует постоянного канала связи с оператором, а значит, глушить нечего или почти нечего. Второе — нестандартные зашифрованные частоты: типовые сканеры радиоизлучения их не видят. Третье — ИИ-наведение: система сама захватывает цель и корректирует заход, оператор может лишь задать район. Четвёртое — скорость и профиль атаки: подбить аппарат, несущийся на скорости свыше 200 км/ч, из стрелкового оружия — задача из разряда «один на сто».
Глобальная перспектива
Боеприпасы Bumblebee и Hornet также начали поступать на вооружение армии США. Это означает, что речь идёт не о кустарной украинской разработке, а о платформе, которая прошла отбор на более крупном рынке. Американский интерес к подобным системам — отдельный индикатор: Пентагон традиционно инвестирует в решения, способные обойти существующие системы ПВО и РЭБ вероятного противника.
Swift Beat LLC — американская компания, с которой Киев подписал соглашение о производстве дронов летом 2025 года. Факт государственного контракта с украинской стороной подтверждает: Hornet — не экспериментальный прототип, а серийная система, поставленная на поток.
Hornet и Bumblebee — это, вероятно, первые серийные представители нового класса: автономные дроны-камикадзе с ИИ-наведением, которые не нужно вести до цели вручную. Их появление на линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу уже сейчас меняет расчёт для обеих сторон: тылы перестают быть безопасной зоной, а классические средства РЭБ теряют часть эффективности. Гонка между такими дронами и средствами борьбы с ними — один из главных технологических треков этого конфликта. Hornet на этом треке — пока впереди.
