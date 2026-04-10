Россия останавливает боевые действия на время празднования Пасхи

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, об этом говорится в специальном указе, опубликованном на официальном сайте Кремля. Действовать оно будет чуть больше суток.

Российские войска останавливают боевые действия по всей линии фронта в зоне СВО с 16:00 субботы, 11 апреля. Действовать данный режим будет до конца следующих суток, 12 апреля, воскресенья. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уже получил соответствующее распоряжение и довел его до командующих группировками войск в зоне СВО.



Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В. Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

Россия исходит из того, что противник последует примеру и также временно прекратит боевые действия, однако нашим войскам даны четкие указания на случай различных провокаций, а они обязательно будут пресекать их, используя все имеющиеся силы и средства. На агрессию со стороны врага мы также ответим огнем.

Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации.

Зеленский ранее призвал Россию заключить перемирие по примеру США и Ирана, однако Москва на это не пошла. Как заявили в Кремле, нам нужен полноценный мир, а не перемирие. Да и пасхальное прекращение огня долго не продержится, исходя из опыта СВО.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +13
    Сегодня, 06:11
    Очередные грабли....да,коротко
    1. Sirocco Звание
      Sirocco
      +12
      Сегодня, 06:23
      У нас это национальная забава, танцы на граблях, а потом танцы в присядку с криками нас опять обманууууули. Сегодня только ленивый не пнул Россию.
      1. Vulpes Звание
        Vulpes
        +6
        Сегодня, 06:46
        Не у мифических "нас", а у конкретного деятеля.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +12
      Сегодня, 06:24
      И куличик зеле послать не забудьте... И яичко красное
      1. Гражданский Звание
        Гражданский
        -1
        Сегодня, 06:53
        Диванные людоеды здесь? Главный пенсионный Резерв Ставки уже заправил ненавистью кресла?
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      -3
      Сегодня, 06:54
      Цитата: dmi.pris1
      грабли...

      Цитата: Sirocco
      танцы на граблях,

      Цитата: роман66
      И яичко красное

      Господа кликуши, а вы вообще суть празднования Пасхи понимаете? Или для вас это только сало и яйца жрать!! sad
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 06:13
    Российские войска останавливают боевые действия по всей линии фронта в зоне СВО с

    А хо хлы?
    Это что же, наши не будут стрелять, а в наших будут?
    Ничего не понимаю!
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      -1
      Сегодня, 06:24
      Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации.

      Статью до конца прочитать, слабо?
      1. Панадол Звание
        Панадол
        +13
        Сегодня, 06:27
        Который раз читаем . Уже наизусть выучили. А толку?
        Во время Великой Отечественной не припомню такого. Тогда и победили быстрее. А сейчас ....
      2. Наводлом Звание
        Наводлом
        -5
        Сегодня, 06:28
        Цитата: кот Краш
        Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации.

        Статью до конца прочитать, слабо?

        Тут не до чтения.
        Местная забава - кто быстрее напишет про линии, карандаши и озабоченность.
        1. Борис Сергеев Звание
          Борис Сергеев
          +3
          Сегодня, 06:41
          Зачем же было "бить первым", если на Пасху В.В.Путин становится таким миролюбивым?
          1. Наводлом Звание
            Наводлом
            +2
            Сегодня, 06:42
            Цитата: Борис Сергеев
            Зачем же было "бить первым", если на Пасху В.В.Путин становится таким миролюбивым?

            Как одно связано с другим?
            Разве "бить первым" было связано с кровожадностью?
            Не думаю так.
            Это был вынужденный шаг.
            И это вовсе не означает драку без правил.
            1. Борис Сергеев Звание
              Борис Сергеев
              +1
              Сегодня, 06:55
              Очень просто связано и не с "кровожадностью", а с намерением как можно быстрее разгромить врага и закончить кровопролитие, которое в силу просчётов чересчур увлеченных строительством "храма Вооруженных Сил", а не самих Вооруженных Сил и так растянулось на 4 с лишним года.
              1. Наводлом Звание
                Наводлом
                0
                Сегодня, 07:03
                То-есть, вы полагаете, что именно за зти несколько праздничных дней нашей армии удастся то, что не удалось сделать, скажем, за последний год?
                Чтобы закончить быстрее кровопролитие нужно провести всеобщую мобилизацию.
                И направить в нужное русло нерастраченные дарования интернетных воинов и форумных генералов.
        2. Тот же ЛЕХА Звание
          Тот же ЛЕХА
          -1
          Сегодня, 06:47
          Цитата: Наводлом
          Тут не до чтения.
          Местная забава - кто быстрее напишет про линии, карандаши и озабоченность.

          smile Ну так эти перемирия тоже политической забавой с граблями становятся...не правда ли?
          1. Наводлом Звание
            Наводлом
            0
            Сегодня, 06:53
            Цитата: Тот же ЛЕХА

            smile Ну так эти перемирия тоже политической забавой с граблями становятся...не правда ли?

            Было, не стану спорить.
            И надеюсь, останется в прошлом.
            Но великие праздники должны оставаться за рамками этого обсуждения.
      3. Гардамир Звание
        Гардамир
        +2
        Сегодня, 06:39
        Тогда в чем суть? Наши сперемирничали, укры начали стрелять, наши ответили?
      4. VictorB Звание
        VictorB
        +2
        Сегодня, 06:48
        Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации.

        А я всегда считал, что в любом перемирии, особенно на таком широком фронте, исходить следует из хотя бы минимальной верификации нарушающих перемирие действий противника. Иначе можно пропустить гол в свои ворота. А кровь российских солдат не водица.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 06:40
      Цитата: ваш вср 66-67
      А хо хлы?

      Судя по новостям в СМИ лохлы тоже приняли.
      Цитата: ваш вср 66-67
      Российские войска останавливают боевые действия по всей линии фронта в зоне СВО с

      Это что же, наши не будут стрелять,а в наших будут?

      В статье на этот случай написано
      однако нашим войскам даны четкие указания на случай различных провокаций, а они обязательно будут пресекать их, используя все имеющиеся силы и средства. На агрессию со стороны врага мы также ответим огнем.

      Цитата: ваш вср 66-67
      Ничего не понимаю!
      Если бы это пасхальное перемирие вводилось дней на 10 и в одностороннем порядке, то да, было бы странным. А так, одни сутки погоды не делают.
      Нашим бойцам тоже время необходимо, чтобы бы ту же снарягу в порядок привести и форму подлатать, или вы думаете они там как неутомимые киборги должны без отдыха впахивать и всё успевать. Да и пусть хоть маленький, но шанс на то, что бандерлоги не нанесут удары по православным храмам, куда наверняка пойдет народ православный в честь Пасхи.
  3. Сергей_ Соколов Звание
    Сергей_ Соколов
    +10
    Сегодня, 06:13
    Леопольда уже не переделать...
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +3
      Сегодня, 06:42
      Леопольду на пенсию надо . Еще вчера ... Не вывозит
    2. Vulpes Звание
      Vulpes
      +3
      Сегодня, 06:44
      Беда в том, что он своими действиями/бездействием всю страну тащит в пропасть.
  4. михаил3 Звание
    михаил3
    -2
    Сегодня, 06:15
    Ага) Владимир Владимирович умело следит за обстановкой и использует малейший козырь. Весьма отрадно.
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +4
      Сегодня, 06:43
      Особенно это было заметно при 2-недельном обстреле Усть- Луги и Приморска, Владимир Владимирович их вообще заметил?
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        0
        Сегодня, 07:11
        Можно выиграть то, что на кону стоит. Выигрывая в шахматы ты не получаешь выигрыш в секу - это, к вашему сведению, разные игры. Делая вид, что это вам не понятно, вы очков не набираете, что бы себе ни думали)
  5. МЮД Звание
    МЮД
    +9
    Сегодня, 06:17
    Жаль что на ВО нет смайликов для оценки новости. Здесь бы были уместны клоун, кот Леопольд и прочие подобные.
  6. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 06:17
    Нарушено будет сразу же
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 06:25
      Даже не начато будет.........
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +8
    Сегодня, 06:23
    Россия исходит из того, что противник последует примеру и также временно прекратит боевые действия

    Я думаю что Россия другого мнения на этот счёт. what
    Тут как бы два параллельных взгляда живущих в разных мирах.
  8. ValeraKrasovski Звание
    ValeraKrasovski
    +4
    Сегодня, 06:29
    Не понял? Сколько уже было таких перемирий и ни одного Укронацистия не соблюдала. Так какого беса постоянно наступать на одни и те же грабли. Да и кстати так поступают и террористическое государство США и террористическое государство Израиль.
  9. roosei Звание
    roosei
    +5
    Сегодня, 06:29
    Слов нет... Один мат. Очередной жест доброй воли... Танцы на граблях продолжаются
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      -1
      Сегодня, 06:41
      Цитата: roosei
      Слов нет... Один мат. Очередной жест доброй воли... Танцы на граблях продолжаются

      Не переживайте, перемирие на 32 часа. Потом мясорубка возобновится, продолжатся штурмы посадок и бабкосел, кищащих дронами.
  10. Наводлом Звание
    Наводлом
    -3
    Сегодня, 06:33
    Буду в меньшинстве.
    Греет, что это меньшинство только на ВО, где сформировался специфический климат.
    Пасха - важнейший праздник для православных.
    Перемирие в этот святой для многих русских людей день - не вопрос для обсуждения.
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +3
      Сегодня, 06:47
      Просто слов нет! В 2020 г это тоже был святой день? Закрыли храмы по указанию Роспотребнадзора, чего даже в войну не было и никто не пикнул, включая нашего "миролюбца".
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        0
        Сегодня, 06:52
        Цитата: Борис Сергеев
        Просто слов нет! В 2020 г это тоже был святой день? Закрыли храмы по указанию Роспотребнадзора, чего даже в войну не было и никто не пикнул, включая нашего "миролюбца".

        Пасха празднуется каждый год.
        И будет праздноваться.
        Даже тогда, когда на христиан начнутся гонения.
        Независимо от действий Роспотребнадзора.
        И мнения частных лиц на ВО.
        1. Борис Сергеев Звание
          Борис Сергеев
          +1
          Сегодня, 07:03
          Не соскакивайте с темы! В 2020 христиан рассовали по квартирам при участии вашего кумира. Ныне же мы имеем использование Пасхи для дешевой саморекламы.
          1. Наводлом Звание
            Наводлом
            +1
            Сегодня, 07:05
            Цитата: Борис Сергеев
            Не соскакивайте с темы! В 2020 христиан рассовали по квартирам при участии вашего кумира. Ныне же мы имеем использование Пасхи для дешевой саморекламы.

            Я ответил на ваш комментарий.
            Нравится вам мой ответ или нет, но он соответствует тому, что я думаю.
            Воздержитесь от указаний.
            Если же вы не поняли написанное - прочтите ещё раз.

            Цитата: Наводлом

            Пасха празднуется каждый год.
            И будет праздноваться.
            Даже тогда, когда на христиан начнутся гонения.
            Независимо от действий Роспотребнадзора.
            И мнения частных лиц на ВО.

    2. VictorB Звание
      VictorB
      0
      Сегодня, 06:53
      В Священном Писании есть указание на то, что на Пасху следует объявлять перемирие?
      Мне просто интересно.
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        0
        Сегодня, 07:00
        Цитата: VictorB
        В Священном Писании есть указание на то, что на Пасху следует объявлять перемирие?
        Мне просто интересно.

        Открою вам большой секрет для маленькой такой компании.
        БУКВАЛЬНОЕ следование Священому Писанию - это в основном привелегия протестантов
        Например, амиши в США соблюдают Писание с точностью до запятой.
        В православии очень важны не только библейские писания, но и те, что написаны святыми отцами позже.
  11. Cartalon Звание
    Cartalon
    +3
    Сегодня, 06:36
    Ну отсутвие рационального мышления и замена его религиозными и иными догмами сказываются.
  12. Малынец_ Звание
    Малынец_
    +3
    Сегодня, 06:39
    Очередной акт национального унижения и слабости...фашисты бандеровцы это не понимают..
  13. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:41
    Цитата: Наводлом
    Буду в меньшинстве.

    Я бы вас поддержал...но в этот раз не буду этого делать...потому что в это перемирие снова погибнут наши люди от рук укронацистов.
    Какой же это тогда праздник?
    Пасха это день поминовения Христа...перемирие с укронацистами тут никаким боком...тем более что на Украине преследуется УПЦ.
  14. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +4
    Сегодня, 06:42
    Это плевок и предательство в сторону народа и наших парней на ЛБС!
  15. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 06:43
    Кроме мата действия "гаранта" уже ничего не вызывают.
  16. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +3
    Сегодня, 06:51
    Грабли как были граблями, так ими и остаются.
  17. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 06:51
    Может Путин объявил перемирие не просто так? Может там будет какая-то скрытная перегруппировка сил, чтобы подготовиться к так называемому весенне-летнему наступлению?
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +3
      Сегодня, 06:57
      Очередной ХПП? В бой вступят полки олигархов, в которых сыновья Матвиенко и Пескова будут служить лейтенантами?
  18. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:56
    Цитата: Артур Грудинин
    Может там будет какая-то скрытная перегруппировка сил, чтобы подготовиться к так называемому весенне-летнему наступлению?

    Прогнозы, прогнозы, прогнозы. what
    Вещь неблагодарная...через год следующей весной снова напишем то же самое...может быть...если повезёт...когда нибудь.
  19. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:07
    Цитата: Наводлом
    Но великие праздники должны оставаться за рамками этого обсуждения.

    Правильно...
    Пасха это Пасха...а перемирие это перемирие... обсуждаем отдельно...зря Путин пошёл на этот шаг притянув этот день верующих к политическому событию...ошибка это.
    hi
    Перемирие пройдёт,его забудут а Пасха в сердцах людей останется.
  20. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 07:13
    Россия останавливает боевые действия на время празднования Пасхи

    А что так? belay Грабли сегодня уже не в моде?
    Когда у этих бандеровцев Пасха и что там написано в Конституции:
    Статья 14
    1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
    2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

    А почему Рамадан прошёл незаметно?