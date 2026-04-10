Россия останавливает боевые действия на время празднования Пасхи

Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В. Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, об этом говорится в специальном указе, опубликованном на официальном сайте Кремля. Действовать оно будет чуть больше суток.Российские войска останавливают боевые действия по всей линии фронта в зоне СВО с 16:00 субботы, 11 апреля. Действовать данный режим будет до конца следующих суток, 12 апреля, воскресенья. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уже получил соответствующее распоряжение и довел его до командующих группировками войск в зоне СВО.Россия исходит из того, что противник последует примеру и также временно прекратит боевые действия, однако нашим войскам даны четкие указания на случай различных провокаций, а они обязательно будут пресекать их, используя все имеющиеся силы и средства. На агрессию со стороны врага мы также ответим огнем.Зеленский ранее призвал Россию заключить перемирие по примеру США и Ирана, однако Москва на это не пошла. Как заявили в Кремле, нам нужен полноценный мир, а не перемирие. Да и пасхальное прекращение огня долго не продержится, исходя из опыта СВО.