За несколько часов до перемирия ВС РФ взяли под контроль район притоков Оскола

За несколько часов до перемирия ВС РФ взяли под контроль район притоков Оскола

За несколько часов до объявленного президентом России пасхального перемирия ВС РФ продвинулись на левобережье реки Оскол в Харьковской области. После нанесения огневого поражения артиллерией и дронами противнику на его позициях в междуречье Лозоватки и Дубовки (притоков Оскола), армия России взяла под контроль территории общей площадью порядка 20 квадратных километров. Расположены они восточнее посёлка городского типа Ковшаровка между станциями 831 и 838 км.

Это наибольшие по своей площади территории, взятые армией России в Харьковской области с декабря прошлого года в рамках одной штурмовой атаки.





Как уже сообщало «Военное обозрение», противник накануне заявил об активизации штурмовых групп российских войск на кроссовых мотоциклах. Тактика, ставшая классической: после подавления активности противника на позициях дронами и артиллерией (иногда и ФАБами), в дело вступают мотогруппы, на большой скорости, чтобы снизить риски атаки БПЛА, прорываются на эти позиции, занимают их, дожидаясь подхода основных сил и одновременно не позволяя противнику контратаковать со второй линии.

Успех этой тактики зависит не только от мастерства мотоштурмовиков, но и от того, насколько плотным будет огонь поддержки их продвижения. Плотность огня должна быть такой, чтобы первая линия обороны ВСУ была уничтожена полностью, а вторая и третья буквально не могли поднять головы.

В случае с наступательной локальной операцией под Ковшаровкой все эти факторы «срослись», что и привело к успеху. Теперь важно эти территории удержать. А готов ли противник пасхальное перемирие соблюдать, вопрос открытый.
  1. Saler Звание
    Saler
    +3
    Сегодня, 06:16
    Не надо делать врагу никаких перемирий! am
    Надо бить врага, чтобы он головы не поднимал, без передышки и был у него страх неминуемого уничтожения, либо пусть сдаются в плен. wink
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +2
      Сегодня, 06:41
      Видите ли, перемирие не для ВСУ.
      Перемирие для двух сторон.
      А значит и для наших бойцов.
      1. Гражданский Звание
        Гражданский
        0
        Сегодня, 07:10
        Цитата: Наводлом
        Видите ли, перемирие не для ВСУ.
        Перемирие для двух сторон.
        А значит и для наших бойцов.

        Кровожадные дедушки только распаляются от таких слов.
    2. Артур Грудинин Звание
      Артур Грудинин
      +2
      Сегодня, 06:56
      Это не для врага, а для наших. Не знаю, что задумал Путин, но это явно как-то связано с весенне-летним наступлением. Вряд ли там успеют перегруппироваться, но думаю пасхальное перемирие было объявлено не просто так.
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +3
      Сегодня, 06:57
      Цитата: Saler
      Надо бить врага, чтобы он головы не поднимал, без передышки

      Кто ж против? Надеюсь Вы из окопа на передке пишете....
  2. Zacvasetskiy Звание
    Zacvasetskiy
    +4
    Сегодня, 06:17
    Бандерлоги из 404 не готовы никакие перемирия соблюдать. am
  3. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 06:20
    Сохни, сохни мулька грязь.
    В норки ты скакол залазь.
    Но и там накроют дроны.
    Не помогут Евро тонны.
  4. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    -1
    Сегодня, 06:41
    Это " перемирие " - плевок и предательство в сторону народа и наших парней на ЛБС!
  5. Genak Звание
    Genak
    0
    Сегодня, 07:09
    Будет как всегда, а мы думали что всё будет честно) . Безразличие к чужим потерям .... Когда оплошности не относятся к личному переносятся легко , если бы касалось себя любимых то действия и поступки были другие .