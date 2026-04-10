За несколько часов до перемирия ВС РФ взяли под контроль район притоков Оскола
За несколько часов до объявленного президентом России пасхального перемирия ВС РФ продвинулись на левобережье реки Оскол в Харьковской области. После нанесения огневого поражения артиллерией и дронами противнику на его позициях в междуречье Лозоватки и Дубовки (притоков Оскола), армия России взяла под контроль территории общей площадью порядка 20 квадратных километров. Расположены они восточнее посёлка городского типа Ковшаровка между станциями 831 и 838 км.
Это наибольшие по своей площади территории, взятые армией России в Харьковской области с декабря прошлого года в рамках одной штурмовой атаки.
Как уже сообщало «Военное обозрение», противник накануне заявил об активизации штурмовых групп российских войск на кроссовых мотоциклах. Тактика, ставшая классической: после подавления активности противника на позициях дронами и артиллерией (иногда и ФАБами), в дело вступают мотогруппы, на большой скорости, чтобы снизить риски атаки БПЛА, прорываются на эти позиции, занимают их, дожидаясь подхода основных сил и одновременно не позволяя противнику контратаковать со второй линии.
Успех этой тактики зависит не только от мастерства мотоштурмовиков, но и от того, насколько плотным будет огонь поддержки их продвижения. Плотность огня должна быть такой, чтобы первая линия обороны ВСУ была уничтожена полностью, а вторая и третья буквально не могли поднять головы.
В случае с наступательной локальной операцией под Ковшаровкой все эти факторы «срослись», что и привело к успеху. Теперь важно эти территории удержать. А готов ли противник пасхальное перемирие соблюдать, вопрос открытый.
