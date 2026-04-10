Лидер хуситов: Красное море останется закрытым для США и Израиля

Глава организации «Ансар Аллах», которую принято называть йеменскими хуситами, прокомментировать настрой группировки на продолжение боевых действий.

По словам Абдулмалика аль-Хути, группировка продолжит ракетно-дроновые удары по объектам противника, скоординированные с осью сопротивления, если Израиль и США будут продолжать свои атаки, в том числе на Йемен и Ливан.



Аль-Хути добавил, что для США и Израиля акватория Красного моря остаётся заблокированной:

Потому что эти режимы используют Красное море для враждебных действий против Йемена и Ирана.

Тем временем западное определение «страна-изгой» в отношении Ирана превращается в очередную «липу». Сообщается, что южнокорейская делегация готовится провести переговоры с Ираном с тем, чтобы тот не чинил препятствий для прохождения танкеров с СПГ и нефтью, законтрактованных Республикой Корея. Напомним, что Иран ранее перекрыл Ормузский пролив для недружественных стран, что привело к резкому скачку цен на углеводороды на мировом рынке.

После объявленного перемирия цены на нефть снизились, хотя и остаются достаточно высокими. По состоянию на 6:30 10 апреля баррель нефти марки Brent продаётся на бирже по 96,6 долларов, Urals – по 94,5. Если шаткое перемирие будет нарушено, то цена может быстро вернуться к прежним отметкам – выше сотни долларов за «бочку».
  Livonetc
    Сегодня, 06:42
    "Лидер хуситов: Красное море останется закрытым для США и Израиля"
    Хусит сказал, хусит сделал.
    Матрас сказал, как в лужу дунул.
  Ирек
    Сегодня, 06:57
    Да топите всё подряд , потом разберётесь.
  Владимир М
    Сегодня, 07:05
    Серьезные "парни в тапках", есть у них "яйца".
  tralflot1832
    Сегодня, 07:08
    Хуситам достаточно только угрожать, парни в тапках умеют взбодрить судовладельцев стран - " изгоев " .