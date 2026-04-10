"Лидер хуситов: Красное море останется закрытым для США и Израиля"

Потому что эти режимы используют Красное море для враждебных действий против Йемена и Ирана.

Глава организации «Ансар Аллах», которую принято называть йеменскими хуситами, прокомментировать настрой группировки на продолжение боевых действий.По словам Абдулмалика аль-Хути, группировка продолжит ракетно-дроновые удары по объектам противника, скоординированные с осью сопротивления, если Израиль и США будут продолжать свои атаки, в том числе на Йемен и Ливан.Аль-Хути добавил, что для США и Израиля акватория Красного моря остаётся заблокированной:Тем временем западное определение «страна-изгой» в отношении Ирана превращается в очередную «липу». Сообщается, что южнокорейская делегация готовится провести переговоры с Ираном с тем, чтобы тот не чинил препятствий для прохождения танкеров с СПГ и нефтью, законтрактованных Республикой Корея. Напомним, что Иран ранее перекрыл Ормузский пролив для недружественных стран, что привело к резкому скачку цен на углеводороды на мировом рынке.После объявленного перемирия цены на нефть снизились, хотя и остаются достаточно высокими. По состоянию на 6:30 10 апреля баррель нефти марки Brent продаётся на бирже по 96,6 долларов, Urals – по 94,5. Если шаткое перемирие будет нарушено, то цена может быстро вернуться к прежним отметкам – выше сотни долларов за «бочку».