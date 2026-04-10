Иран отзывает свою переговорную группу, соглашение с США на грани срыва

Они соглашаются со всем, с чем им приходится соглашаться. Не забывайте, что они потерпели поражение. У них нет армии.

Тегеран исключил возможность переговоров с Вашингтоном до тех пор, пока в Ливане не будет достигнуто полное прекращение огня.

Дональд Трамп снова угрожает Ирану из-за закрытого Ормузского пролива, заявляя, что власти исламской республики будут вынуждены принять условия США, потому что «проиграли». Тегеран тем временем отзывает свою переговорную делегацию.Трамп в очередном интервью американским медиа снова выставил себя «победителем», заявив, что США одержали «сокрушительную победу», поэтому Иран будет вынужден принять мир на американских условиях. В общем, США осталось их немного дожать на переговорах, которые сегодня должны стартовать в Исламабаде, и всё будет хорошо.Между тем по самим переговорам поступает противоречивая информация. Западная пресса утверждает, что иранская делегация во главе с Аббасом Арагчи и Мохаммадом Багером Галибафом уже прибыла в Исламабад и готовится к переговорам с США. В то же время иранское агентство Fars утверждает, что никто никуда не полетел и не полетит, пока Израиль не прекратит удары по Ливану. Как подчеркивают в Тегеране, мир на территории Ливана и прекращение ударов по «Хизбалле» входят в основные требования Ирана.Пока нет четкого понимания, состоятся ли переговоры или нет, поступает слишком разнородная информация.