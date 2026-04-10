Иран отзывает свою переговорную группу, соглашение с США на грани срыва

Иран отзывает свою переговорную группу, соглашение с США на грани срыва

Дональд Трамп снова угрожает Ирану из-за закрытого Ормузского пролива, заявляя, что власти исламской республики будут вынуждены принять условия США, потому что «проиграли». Тегеран тем временем отзывает свою переговорную делегацию.

Трамп в очередном интервью американским медиа снова выставил себя «победителем», заявив, что США одержали «сокрушительную победу», поэтому Иран будет вынужден принять мир на американских условиях. В общем, США осталось их немного дожать на переговорах, которые сегодня должны стартовать в Исламабаде, и всё будет хорошо.



Они соглашаются со всем, с чем им приходится соглашаться. Не забывайте, что они потерпели поражение. У них нет армии.

Между тем по самим переговорам поступает противоречивая информация. Западная пресса утверждает, что иранская делегация во главе с Аббасом Арагчи и Мохаммадом Багером Галибафом уже прибыла в Исламабад и готовится к переговорам с США. В то же время иранское агентство Fars утверждает, что никто никуда не полетел и не полетит, пока Израиль не прекратит удары по Ливану. Как подчеркивают в Тегеране, мир на территории Ливана и прекращение ударов по «Хизбалле» входят в основные требования Ирана.

Тегеран исключил возможность переговоров с Вашингтоном до тех пор, пока в Ливане не будет достигнуто полное прекращение огня.

Пока нет четкого понимания, состоятся ли переговоры или нет, поступает слишком разнородная информация.
  1. Наводлом Звание
    Наводлом
    +1
    Сегодня, 06:49
    На переговорах любого уровня важна выдержка.
    Улыбаемся и машем (с)
    Команда Трампа - переговорщики уровня каменного века.
    Им дай только дубинами помахать.
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    +4
    Сегодня, 06:52
    "на грани срыва"
    И на грани взрыва.
    Мы так живём уже давно.
    И не привыкли всё равно.
    Как надоела эта дрянь.
    Но Запад всё несет.
    Держись же перс.
    И силою воспрянь.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 06:56
    Они уже два раза переговоры переговаривали , а в это время их бомбили.
  4. Александр Переволоцкий Звание
    Александр Переволоцкий
    0
    Сегодня, 07:01
    Трампа слушать - себе дороже. Шоумен.
    А у Ирана позиция вполне себе: так вы (Рыжий и Биби) определитесь за кого. За красных аль за большевиков... Тогда и разговаривать будем.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:04
    Сегодня пятница ,нефтяные биржи ждут инсайда .Иран в курсе кто такой Трамп.
    Р.S.Арли Бёрки в качестве экскортных кораблей? wassat
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:13
    Во всём виноват Микрон он ночью сначала позвонил Трампу ,а потом в Иран .Приветствуя перемирие ,а как он это делает мы все знаем .