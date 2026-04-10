Велосипедная пехота Российской империи
Строевая самокатная команда на параде под Белостоком. 1897-ой год. Перед фронтом строя проезжает генерал Плюцинский
Сто десять лет назад в Российской империи существовали войска, о которых сегодня почти никто не помнит. Не конница, не пехота, не артиллерия. Самокатчики – солдаты на велосипедах, способные за четыре часа покрыть расстояние, которое пехотинец преодолевал за двое суток.
Когда самокат был оружием
Слово «самокат» в начале XX века означало вовсе не то, что мы представляем сейчас. Так называли велосипед – и на нём ходили в бой.
Первое боевое применение велосипеда зафиксировали во время Франко-прусской войны 1870 года. Посыльный на двухколёсном аппарате прорвался из осаждённого Парижа. Идею подхватили армии Европы. К 1900 году самокатные подразделения появились в Англии, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Швейцарии. Швейцарские велосипедисты считались элитой – за физическую силу и боевой дух.
В России первая книга о военном применении велосипеда вышла в 1887 году. Её написал князь Потемкин. Регулярные формирования организовали в 1897 году. Велосипедная езда вошла в курс физической подготовки Русской императорской армии.
К 1914 году самокатные части существовали в большинстве европейских армий. Русская империя не отставала – но и не спешила. Формирование запланированных сорока самокатных рот приостановилось в марте 1917 года на тридцать второй. Летом того же года роты свели в батальоны.
Двенадцать километров в час
Преимущества самокатных частей перед пехотой и кавалерией были очевидны современникам.
Подвижность. Гибкость. Немедленный переход в боевой порядок. Ночью самокатчики двигались быстро и бесшумно – в отличие от кавалерии, чьи лошади фыркали и цокали копытами. В бою велосипедистов можно было использовать целиком: для охраны транспорта достаточно одного-двух человек. Конница, перешедшая в пеший строй, теряла десятки всадников на коноводов.
На хороших дорогах самокатные части развивали скорость двенадцать-пятнадцать километров в час. Дозоры на коротких дистанциях – до двадцати. За сутки нормального марша проходили восемьдесят километров. При форсированном движении – сто двадцать.
Но были и ограничения. В песке, на грязных дорогах, при снеге глубиной более десяти сантиметров движение затруднялось, а иногда становилось невозможным. Тяжёлое вооружение самокатчики несли на мотоциклах – четыре пулемёта на роту. Стрелки получали по сто двадцать патронов.
Велосипеды в начале войны использовали французские – системы Жерара, складные, образца девяностых годов XIX века. В сложенном состоянии их крепили на спину ремнями. К 1916 году на вооружение поступили русские складные велосипеды заводов Дунга и Лейтнера – одни из лучших в своём классе.
Вильно – Минск за четыре дня
Август 1915 года. Русская армия отступает. 3-я самокатная рота прикрывает отход пехотных частей из Вильно в Молодечно, затем в Минск. Отступающие проходят по сорок вёрст в сутки – и то с трудом из-за дождей и раскисших дорог. Сто семьдесят пять вёрст от Вильно до Минска велосипедисты преодолели за четыре дня. Скорость составила пять-восемь вёрст в час – погода и состояние дорог сказались.
Три месяца рота на участке Минск–Заскевичи выполняла функции летучей почты. Посты самокатчиков расставили через десять-двенадцать вёрст. Средняя скорость достигла двенадцати-шестнадцати вёрст в час. Роту отметили приказом штаба армии.
Тараверды
Весна 1916 года. 3-я самокатная рота придана 3-й кавалерийской дивизии в районе Пинска. Дорог мало, те, что есть – болотисты или засыпаны сыпучим песком. Самокатчиков используют для связи, охраны штаба, в качестве дивизионного резерва.
После вступления в войну Румынии роту перебрасывают на новый фронт. Здесь – приличные дороги. Скорость движения достигает десяти-семнадцати вёрст в час. Рота участвует в арьергардных боях 3-й кавалерийской дивизии 47-го армейского корпуса.
Самокатчик Русской армии с велосипедом системы Жерара. Западный фронт. Пруссия. 1914 год
У местечка Тараверды, северо-западнее Меджидие, болгары обошли российских кавалеристов. 3-я самокатная рота занимает ряд высот и долину – единственный путь для отхода конницы. Задерживает болгар. Прикрывает отступление. Спасает левый фланг 47-го корпуса от окружения.
Половина состава
Луцкая операция, 1916 год. 20-я самокатная рота действует в составе 12-й кавалерийской дивизии. В одном из боёв при контратаке велосипедисты теряют половину личного состава. Действия роты отмечают особым приказом по дивизии.
Операции 3-го и 5-го кавалерийских корпусов в Буковине, Румынии, Галиции, на границах Венгрии успешно сопровождались действиями 9-й, 20-й, 21-й и 27-й самокатных рот. Их использовали в преследовании, подвижной обороне, маневрировании войск, нанесении внезапных ударов.
Тот солдат, что слева, держит велосипед в походном положении за спину, видны хорошо ремни для переноски. У второго справа такой же ремень накручен на раму велосипеда
В Буковине самокатчики выдвигались вперёд, захватывали рубежи и удерживали их до подхода пехоты. В составе роты – двести пятьдесят два стрелка, четыре пулемёта на мотоциклах, сто двадцать патронов на человека.
Маловоды. Июль 1917-го
Июль 1917 года. Русская армия разлагается. Пехотные части отступают, почти не оказывая сопротивления, оголяя фронт. На этом фоне самокатчики сражаются иначе.
Девятого июля в распоряжении начальника 11-й кавалерийской дивизии сосредоточены 3-й и 5-й самокатные батальоны, 20-я и 27-я самокатные роты, 11-й конно-артиллерийский дивизион.
3-й батальон брошен на угрожаемый участок правее деревни Маловоды. Отбрасывает наступающий германский 114-й пехотный полк. Занимает переправы. Ведёт бой до темноты.
5-й батальон – трёхротного, неполного состава – на окраине Маловод сталкивается с германским 143-м пехотным полком. Без единого выстрела. Стремительной штыковой атакой опрокидывает передовые цепи противника. Гонит германцев три версты. Уничтожает крупную боевую единицу врага до подхода резервов.
Сводный мотоциклетно-самокатный взвод, 1916 год
Успеху способствовала внезапность. Пехотинцы не ожидали атаки с такой скоростью. Самокатчики успели настигнуть бегущих, вернуться к велосипедам и быстро отойти.
27-я рота, действовавшая на другом участке, отбила атаку австрийского 88-го полка, взяла пленных. При отходе прорвала цепи обошедшего её германского полка. Потеряла половину личного состава и пулемёты. Задачу выполнила полностью.
После империи
В октябре 1917 года самокатчики самокатного запасного батальона взяли под охрану Моссовет и Политехнический музей. С августа они заявляли о готовности сражаться за революционеров. В ночь на двадцать шестое октября первыми вступили в бой с юнкерами. Через несколько дней захватили Малый театр, с чердака обстреливали гостиницу «Метрополь». Трёх погибших самокатчиков захоронили у Кремлёвской стены.
В Гражданскую войну велосипеды использовали обе стороны. Антанта поставляла их белому движению. Большевики реквизировали у населения. Первого августа 1919 года объявили мобилизацию велосипедов.
Сапёры-самокатчики РККА с минно-розыскными собаками прошли по Красной площади на параде 1938 года. В Великую Отечественную велосипеды не получили массового распространения – промышленность не могла позволить их производство. Пополняли запасы в основном трофейными.
После Второй мировой войны велосипедные подразделения расформировали. Автотранспорт вытеснил двухколёсных предшественников.
