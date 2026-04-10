Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. У России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи.

Украина поддержит пасхальное перемирие, объявленное Россией. Об этом накануне заявил Зеленский, комментируя указ российского президента.Главарь киевского режима накануне вечером в своем ТГ-канале написал, что Украина ответит зеркально на действия России, тем самым фактически подтвердив временное перемирие на время празднования Пасхи. При этом Зеленский дает понять, что его устроит и более длительный период временного прекращения огня, желательно как можно дольше. От своих планов по перемирию «нелегитимный» не отказался.Российские войска прекратят боевые действия с 16:00 субботы, 11 апреля, режим прекращения огня будет действовать по всей линии фронта до истечения суток воскресенья, 12 апреля.Однако в случае провокаций или агрессии со стороны противника наши войска будут открывать огонь и отвечать всеми имеющимися силами и средствами. Как предполагается, даже если Киев объявит о перемирии, долго оно не продержится. Зеленский уже не авторитет, а Сырский тем более. Особенно для националистов.