Киев поддержит пасхальное перемирие, Зеленский готов и на большее

Украина поддержит пасхальное перемирие, объявленное Россией. Об этом накануне заявил Зеленский, комментируя указ российского президента.

Главарь киевского режима накануне вечером в своем ТГ-канале написал, что Украина ответит зеркально на действия России, тем самым фактически подтвердив временное перемирие на время празднования Пасхи. При этом Зеленский дает понять, что его устроит и более длительный период временного прекращения огня, желательно как можно дольше. От своих планов по перемирию «нелегитимный» не отказался.



Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. У России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи.

Российские войска прекратят боевые действия с 16:00 субботы, 11 апреля, режим прекращения огня будет действовать по всей линии фронта до истечения суток воскресенья, 12 апреля.

Однако в случае провокаций или агрессии со стороны противника наши войска будут открывать огонь и отвечать всеми имеющимися силами и средствами. Как предполагается, даже если Киев объявит о перемирии, долго оно не продержится. Зеленский уже не авторитет, а Сырский тем более. Особенно для националистов.
  1. Livonetc Звание
    Сегодня, 07:18
    "Зеленский готов и на большее"
    Неужто сам себя на кол посадит?
    Пора бы помочь болезному...
  2. silberwolf88 Звание
    Сегодня, 07:21
    Эти врут как дышат … а передышка им нужна только для перегруппировки и подвоза разного рода сюрпризов и накопления всякой летающей пакости для массированных атак вглубь России с доразведкой и под четким управлением наглосаксов
    Возможно что будут провокации с последующим обвинением России в неспособности соблюдать договоры под визги эуропы … ничего хорошего от таких заявлений
    1. советник 2 уровня Звание
      так это мы предложили, а не он..
  3. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 07:21
    Быстренько ,быстренько слинял из Донецкой области и переходим к второму пункту - Запорожская область .Зеленский в курсе что надо делать .
    1. carpenter Звание
      И российская армия начинает освобождение от Одессы до Рени.
    2. Бородач Звание
      Сегодня, 09:06
      Никакого перемирия толком и не будет. Нацисты его нарушат. Тут даже Вангой не надо быть.
  4. dnestr74 Звание
    Сегодня, 07:21
    Все, взасос скоро расцелуются
  5. Владислав_2 Звание
    Сегодня, 07:22
    ля ты крыса bully ...тебе верить-себя не уважать
  6. Skameri
    Сегодня, 07:31
    А мы типо не будем ничего накапливать и проводить перегруппировку? Хватит нести чушь.
    1. Панадол Звание
      Сегодня, 07:36
      А мы хоронить будем . Сеголня одного бойца хороним. Завтра другого.
      А сколько за прошедшие перемирия потеряли, верховный знает, интересно ?????
  7. Виктор Сергеев Звание
    Сегодня, 07:32
    У меня скромный вопрос: а как Зеленский будет соблюдать пасхальное перемирие, если у него Пасха уже прошла? Ах да, он забыл Указ издать о переносе Пасхи. Так и живут, что еврей прикажет, то укросатанинская секта и выполняет.
  8. Ныробский Звание
    Сегодня, 07:34
    Хитроопый бандерлог хочет изменить повестку дня по суточному перемирию и под это дело протащить долговременное перемирие, чтобы за это время вымутить каких-то денег и оружия, да наловить свежего мяса по подворотням.
    А нам оно надо?
  9. Дядя Сэм_2 Звание
    Сегодня, 07:37
    Зеленскому верить, - себя не уважать... no
  10. carpenter Звание
    Сегодня, 07:41
    " ВОВ Гитлер поддерживает пасхальное перемирие предложенное Сталиным."
    Даже у мусульман, на время джихада, отменяют все намазы и мусульманские праздники.
  11. Егоза Звание
    Сегодня, 07:43
    А что случилось? На Рождество зеля на перемирие не пошел. А тут сразу двумя руками "за"! Точно провокации будут, в крайнем случае все на "непослушных" бандеровцев списать можно, но обвинят будут Россию. am
  12. Владимирский Звание
    Сегодня, 07:44
    Перемирие - в второе сходство СВО и войны Трампа в Иране.
    Первое сходство - катастрофа в прогнозе ведения боевых действий.
    В остальном - это разные войны. Буквально во всем.
  13. axren1 Звание
    Сегодня, 07:46
    Одни миротворцы блин ...
  14. MetalDesign Звание
    Сегодня, 07:51
    Конечно зеля готов на более длительное перемирие. Свежее мясо надо наловить, пополнить запасы вооружения и бпла. Дать отдых самым боеспособным подразделениям, осуществить перегрупировку и ротацию.
  15. Hitriy Zhuk Звание
    Сегодня, 07:54
    Ну то что украинцы "поддержат" или продолжая, или запасаясь оружием от Запада - это уже очевидно даже идиотам.
    К чему эти потешные перемирия?
  16. yuriy55 Звание
    Сегодня, 07:58
    Даже если Киев объявит о перемирии, долго оно не продержится. Зеленский уже не авторитет, а Сырский тем более. Особенно для националистов.

    Плакат с таким текстом должен висеть на Красной площади...
  17. yuriy55 Звание
    Сегодня, 08:06
    И дрю-дрю-дрю. Да хоть как! Про перемирие может спеть, про переговоры... Стоишь думаешь: ведь тебя убивать пора, — а сам заслушался.
  18. убей фашиста Звание
    Сегодня, 08:12
    Осталось понять поддержат ли его бандерлоги и нацики находящиеся на лбс.
  19. APASUS Звание
    Сегодня, 08:33
    Только долбо ящер перенес Пасху ,забыл сказать народу .У них в стране все как у католиков
    1. carpenter Звание
      Сегодня, 08:43
      «Православные отмечают Пасху после еврейского праздника Песаха (аналог Пасхи). Католики могут праздновать и одновременно, но поскольку дата плавающая, то празднование Пасхи у них редко совпадает с православным»