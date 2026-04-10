Авианосец «Шарль де Голль» не рискует входить в Красное море

Французский авианосец «Шарль де Голль», покинувший на днях базу Суда на греческом острове Крит, вновь отключил систему, которая позволяла бы отслеживать его перемещение через спутники. В ВМС Франции в качестве причины назвали «важность вопросов безопасности боевого корабля и возглавляемой им ударной группы».

При этом в сети появляются свидетельства с гражданских судов о том, что «Шарль де Голль» всё ещё находится в Средиземном море, не подходя к Суэцкому каналу, к которому изначально направлялся.

Напомним, что в первые дни войны США и Израиля против Ирана французское военно-морское командование в срочном порядке отозвало «Шарль де Голль» из акватории Балтийского моря, где тот обеспечивал «сдерживание России». Боевой корабль был направлен на Ближний Восток для «обеспечения безопасности военных объектов Франции».

И вот прошло уже больше месяца, а «Шарль де Голль» до Ближнего Востока так и не дошёл. Примерным квадратом его нахождения является акватория к юго-востоку от Кипра.

Можно предположить, что через Суэцкий канал авианосец французских ВМС проходить опасается ввиду предупреждения со стороны йеменских хуситов. Те заявили, что для США и Израиля Красное море останется закрытым и-за угроз, которые они несут Йемену и Ирану. И хотя в тексте слово «Франция» не встречается, командования французских ВМС явно перестраховывается, откровенно затягивая время и ожидая, чем закончится эта ближневосточная военная эпопея.
  silberwolf88
    Сегодня, 07:23
    Вот и не нужно заходить а то туалеты поломаются (вот и на орбите их достали) … или прачечная выгорит … а где потом кальсоны отстирывать … да и похуситы могут просто не пустить … ибо нефиг
    Сегодня, 07:27
    У французов наверное тоже что-то с канализацией на корабле случилось... Чем ближе к Ирану, тем больше на нее нагрузка ))))))
      Сегодня, 07:30
      Лягушки оказались контрафактными, вызвали бурный засор канализации
    Сегодня, 07:30
    В сторону Украины Эмануэль Макроновна пытался включить "Наполеона" но "коалиция желающих" так и осталась "коалицией желающих, но не могущих", в сторону Ирана теперь решили желать, но не мочь? 🤣🤣🤣
    Сегодня, 07:32
    Да что себе Макрон позволяет ,демонстрирует решимость Израилю ?
    Сегодня, 07:35
    Недостоин лягушачий авианосец носить имя Шарль де Голль.
    Измельчал француз, многократно обгадился и продолжает гадить окрест себя.
    Недостоин...
      Сегодня, 08:19
      Надо отломать статую де Голля у гостиницы "космос" ( ей там один хрен делать нефига) и приварить на нос авианосца. Будет достоин
      Сегодня, 09:02
      Шарль де Голль тоже совсем не Наполеон.
    Сегодня, 07:37
    ❝ И хотя в тексте слово «Франция» не встречается, командования французских ВМС явно перестраховывается ❞ —

    — «Бить будут не по ̶п̶а̶с̶п̶о̶р̶т̶у̶ тексту» ...
    Сегодня, 07:38
    Напоминает сцену злых ос в их улье...Я тучка, тучка, тучка я вовсе не француз.
    Пятачок!!! стреляй...ой,ой,ой.
  8. Комментарий был удален.
    Сегодня, 07:47
    Разве эта мелочь помешает Геронтофилу в итоге объявить себя победителем?
    Сегодня, 07:48
    Что они, дурные лезть туда, где стреляют?! Зато сам факт! "Мы вышли на помощь!!" tongue
    Сегодня, 08:01
    Потому что ему там уже делать нечего- основные боевые действия закончились. Временно или на постоянно- пока непонятно, но закончились.
    Сегодня, 08:09
    Ну, что тут можно сказать? Пожиратели лягушек не ду ра ки.
    Сегодня, 08:37
    Ce qui est arrivé à d'autres navires au large du Liban, dans l'Océan Indien ou en...Mer Noire rend toues les flottes militaires prudentes....
    Сегодня, 08:39
    Аха.... Последний авианосец Пятой республики!!! Надо бы специально сделать диверсию... Чтобы наполеончик полностью облажался