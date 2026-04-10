Авианосец «Шарль де Голль» не рискует входить в Красное море

Французский авианосец «Шарль де Голль», покинувший на днях базу Суда на греческом острове Крит, вновь отключил систему, которая позволяла бы отслеживать его перемещение через спутники. В ВМС Франции в качестве причины назвали «важность вопросов безопасности боевого корабля и возглавляемой им ударной группы».При этом в сети появляются свидетельства с гражданских судов о том, что «Шарль де Голль» всё ещё находится в Средиземном море, не подходя к Суэцкому каналу, к которому изначально направлялся.Напомним, что в первые дни войны США и Израиля против Ирана французское военно-морское командование в срочном порядке отозвало «Шарль де Голль» из акватории Балтийского моря, где тот обеспечивал «сдерживание России». Боевой корабль был направлен на Ближний Восток для «обеспечения безопасности военных объектов Франции».И вот прошло уже больше месяца, а «Шарль де Голль» до Ближнего Востока так и не дошёл. Примерным квадратом его нахождения является акватория к юго-востоку от Кипра.Можно предположить, что через Суэцкий канал авианосец французских ВМС проходить опасается ввиду предупреждения со стороны йеменских хуситов. Те заявили, что для США и Израиля Красное море останется закрытым и-за угроз, которые они несут Йемену и Ирану. И хотя в тексте слово «Франция» не встречается, командования французских ВМС явно перестраховывается, откровенно затягивая время и ожидая, чем закончится эта ближневосточная военная эпопея.

