Авианосец «Шарль де Голль» не рискует входить в Красное море
Французский авианосец «Шарль де Голль», покинувший на днях базу Суда на греческом острове Крит, вновь отключил систему, которая позволяла бы отслеживать его перемещение через спутники. В ВМС Франции в качестве причины назвали «важность вопросов безопасности боевого корабля и возглавляемой им ударной группы».
При этом в сети появляются свидетельства с гражданских судов о том, что «Шарль де Голль» всё ещё находится в Средиземном море, не подходя к Суэцкому каналу, к которому изначально направлялся.
Напомним, что в первые дни войны США и Израиля против Ирана французское военно-морское командование в срочном порядке отозвало «Шарль де Голль» из акватории Балтийского моря, где тот обеспечивал «сдерживание России». Боевой корабль был направлен на Ближний Восток для «обеспечения безопасности военных объектов Франции».
И вот прошло уже больше месяца, а «Шарль де Голль» до Ближнего Востока так и не дошёл. Примерным квадратом его нахождения является акватория к юго-востоку от Кипра.
Можно предположить, что через Суэцкий канал авианосец французских ВМС проходить опасается ввиду предупреждения со стороны йеменских хуситов. Те заявили, что для США и Израиля Красное море останется закрытым и-за угроз, которые они несут Йемену и Ирану. И хотя в тексте слово «Франция» не встречается, командования французских ВМС явно перестраховывается, откровенно затягивая время и ожидая, чем закончится эта ближневосточная военная эпопея.
