Трамп не разрешает Ирану взимать плату за проход Ормуза без участия США
Иран не имеет права взимать плату за проход по Ормузскому проливу, это «незаконно», заявил Дональд Трамп накануне, хотя пару дней назад предлагал Тегерану делать это вместе. Видимо, иранцы не согласились делиться.
Президент США раскритиковал введенную Ираном пошлину за проход по Ормузскому проливу, пригрозив Ирану некими последствиями. По словам Трампа, эти действия незаконны и должны быть прекращены немедленно. Все танкеры должны проходить через Ормуз беспрепятственно.
Заявление, конечно, хорошее, но как же быть с предыдущим, сделанным Трампом 8 апреля. В нем он не только не возражал против взимания пошлины за проход судов через Ормуз, но и предлагал Ирану создать «совместное предприятие», поделив доходы.
Видимо, произошло что-то, заставившее американского лидера поменять свое мнение.
