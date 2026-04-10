Трамп не разрешает Ирану взимать плату за проход Ормуза без участия США

Иран не имеет права взимать плату за проход по Ормузскому проливу, это «незаконно», заявил Дональд Трамп накануне, хотя пару дней назад предлагал Тегерану делать это вместе. Видимо, иранцы не согласились делиться.

Президент США раскритиковал введенную Ираном пошлину за проход по Ормузскому проливу, пригрозив Ирану некими последствиями. По словам Трампа, эти действия незаконны и должны быть прекращены немедленно. Все танкеры должны проходить через Ормуз беспрепятственно.



Поступают сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Они лучше не должны этого делать, а если делают, то должны немедленно прекратить!

Заявление, конечно, хорошее, но как же быть с предыдущим, сделанным Трампом 8 апреля. В нем он не только не возражал против взимания пошлины за проход судов через Ормуз, но и предлагал Ирану создать «совместное предприятие», поделив доходы.

Мы думаем сделать это в рамках совместного предприятия. Это способ обеспечить безопасность пролива — в том числе защитить его от многих других стран. Это прекрасная идея.

Видимо, произошло что-то, заставившее американского лидера поменять свое мнение.
  1. Askiz Звание
    Askiz
    +4
    Сегодня, 07:44
    что, что произошло))) послали его нафиг laughing
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +1
      Сегодня, 07:48
      Ракет и боезапас подвезли, вот риторика и изменилась, начинают требовать от Ирана отказаться от всех репараций за агрессию США. А иначе Донни опять прикажет бомбить.
      1. Миха1981 Звание
        Миха1981
        +2
        Сегодня, 07:51
        Так Трамп меняет слова каждый, день. Завтра он признать может.
        1. Седов Звание
          Седов
          +1
          Сегодня, 08:17
          Скоро он с привидениями здороваться начнёт)
        2. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 08:52
          Цитата: Миха1981
          США взимают плату за проход через Панамский канал, Египет - через Суэцкий.
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Сегодня, 07:51
      Трамп похоже сам под себя разные "законы" пишет, кому можно, а кому ни-ни... С этим "дятлом" пора заканчивать, осточертел уже всем.
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 08:48
        И кто же ему запретит? Все кланяются и улыбаются.
        Иран вот держится. Но всю планету он в одиночку не спасёт.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 08:47
      Трамп, этапы становления-бизнесмен, президент, рэкетир.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:54
        Цитата: knn54
        Трамп, этапы становления-бизнесмен, президент, рэкетир.

        Игрок на бирже. Трамп и его друзья озолотели на бирже в результате инсайдерской информации о его бредовых заявлениях.
    4. Симаргл Звание
      Симаргл
      0
      Сегодня, 08:56
      Цитата: Askiz
      Хуже!
      Он начинает догадываться, что в игру можно играть вдвоём, пока не понимает - как.
      ... но он умный дядька - догадается в течение месяца...
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:03
      Askiz
      Сегодня, 07:44
      что, что произошло))) послали его нафиг laughing

      hi Рыжему Сатане из Фашингтона было объявлено слово джентльмена на языке фарси, а Дон смотрит без уважения, приходится отзывать слово обратно на фарси.
      angry
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 07:49
    Смотрю на фото, что то подсказывает, что Трамп стал похож на "сонного Байдена".
  3. Наводлом Звание
    Наводлом
    +1
    Сегодня, 07:50
    Как Трамп предсказуем в своей непредсказуемости.
  4. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 07:50

    Птица-говорун, отличается умом и сообразительностью )))
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 07:52
    Видимо Доня хотел 30 - Ирану, 70- США, но не прокатило даже 50/50. Как же без профиту остаться? СП не состоялось! laughing
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 08:15
      не совсем понятно-по какому праву вообще за проход ктото брать бабло может, это ж не канал, а достаточно широкий пролив, причем берега разным странам принадлежат...
      1. maxxavto Звание
        maxxavto
        +1
        Сегодня, 08:18
        по тому же праву или правилам, по которому Иран бомбили
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 07:53
    И тут Трампа понесло.
    В дурдоме день открытых дверей. what
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 07:56
    Мы такое уже слышали:
    " Теперь дело всего человечества, это дело Америки. Мы думаемне об Америке, а о всех тех, кто хочет примкнуть в великой борьбе по обеспечению свободы и поддержанию мира ....???" (Джон Кеннеди)
    Это было 64 года назад, но всё один в один, что сейчас глаголит Трамп.
  8. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +3
    Сегодня, 07:56
    Это называется поменяли одного "самоходного деда" на другого "старого маразматика с ярко выраженной деменцией".
    Дикари, плакать хочется.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 07:57
    Злые языки говорят ,Испания возобновила дипломатические отношения с Тегераном .Открыло посольство Испании в Иране .
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:58
    Иран плату берёт рублями ,тьфу юанями ? wassat
    1. Dim114 Звание
      Dim114
      +1
      Сегодня, 08:38
      Вроде, какую-то часть биткоинами
  11. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 07:59
    Ну как же тут без «властелина Вселенной» … но есть нюансы)) … некоторым абсолютно пофиг мнение рыжего ПисДила
  12. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +2
    Сегодня, 08:00
    Я уже запутался, что законно, что не законно. И по каким законам?
  13. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +2
    Сегодня, 08:03
    Я бы на месте Ирана согласился на вариант совместного с США сбора дани с проходящих судов, такой союз заценили бы все союзники США и арабы а Израиль то как бы обрадовался))
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +1
      Сегодня, 08:15
      Лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
      С США не бывает никаких союзов.
      Они признают только подчинение.
    2. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 08:16
      А Израилю оно как раз фиолетово - к ним из Персидского залива ничего не возят, от слова "совсем".
  14. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 08:04
    Клоун и идиот. Персы уже берут плату без всяких разрешений от пин до ся тины.
  15. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 08:14
    Да собсно в чем проблема? Там, ЕМНИП, конфигурация - с одной стороны иранские терводы, с другой оманские, а посередине воды международные, достаточной ширины чтоб разойтись самым супер-пупер танкерам с запасом чтоб иранцы не пытались даже делать вид, что танкер зашел в их терводы без разрешения. Другое дело они это регулярно пытались, и бывало что получалось и они захватывали суда, а бывало там появлялся западный эсминец или хотя бы корвет, и персы тут же линяли в туман.
    Спрашивается, кто мешает судам идти через оманские терводы? С Оманским султаном куда проще договориться, чем с муллами, а если иранцы решат атаковать суда в оманских терводах, это уже явное нарушение условий перемирия со всеми вытекающими.
  16. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Сегодня, 08:19
    Вопрос не в том что Израиль что то возит из Персидского залива а сам факт союза Ирана и США по взиманию денег за проходы судов.
  17. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +3
    Сегодня, 08:22
    С буя ли загуляли?
    Может быть и нефтью нужно торговать только за доллары?
    Пошёл в морг, старый пёс...Без тебя есть кому разбираться...
  18. Владимир М Звание
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 08:32
    Как персы разговаривают с США вызывает "белую зависть"...
    Нам бы поучиться у персов.
    А мы очередной раз отправили гражданина Дмитриева "на поклон" к "рыжему господину".
  19. михаил3 Звание
    михаил3
    +2
    Сегодня, 08:35
    Это очень правильно! Часть платы за танкер любой страны, безусловно, должны вносить США. Не менее половины. Потому что именно США привели к такому положению дел, и полностью ответственны за это. Трамп прямо молодец такой...
  20. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:36
    А кто тебя будет спрашивать, гнусь ты Лохматая.
  21. Dim114 Звание
    Dim114
    +1
    Сегодня, 08:36
    Конечно, произошло - встал с другой ноги. А если в это уравнение добавить левое/правое полушарие, которым он при этом думает(нет), то здесь непочатое поле для аналитики🙂
  22. multicaat Звание
    multicaat
    +1
    Сегодня, 08:51
    я правильно понял, что Трамп собирается возвращать капитанам судов то, что они отдали Ирану?
  23. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 08:55
    Трампушка - хозяин своему слову, захотел дал, захотел взял обратно.
  24. likana Звание
    likana
    +2
    Сегодня, 08:58
    Главный бандит планеты заговорил о законности. Уже миротворцем побыл: переименовал министерство обороны в министерство войны, напал на Венесуэлу, Иран, грозит кубе и другим, ведёт войну с Россией руками хохлоты и лезет в примирение сторон, строя из себя невинность, как путана монахиню....
  25. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 09:09
    Ирану надо вернуться к первоначальному условию - пропускать танкеры, нефть которых оплачена юанями, а не долларами
  26. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    0
    Сегодня, 09:19
    Персы дали пiндосам проср@ться.
  27. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 09:36
    Грамотное решение - совсем не обязательно биться за нефть и газ, достаточно иметь доступ к вентилю на трубе, т.е. к контролю над дружбой, северным, турецким, голубым и прочими потоками, ормузским и бабским проливами, панамским и египетским каналом, сингапурским проливом и долю в морсевтрассе бы иметь полный контроль за мировыми морскими транспортными коммуникациями, а помимо того и не хилый навар.