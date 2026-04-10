Трамп не разрешает Ирану взимать плату за проход Ормуза без участия США

Поступают сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Они лучше не должны этого делать, а если делают, то должны немедленно прекратить!

Мы думаем сделать это в рамках совместного предприятия. Это способ обеспечить безопасность пролива — в том числе защитить его от многих других стран. Это прекрасная идея.

Иран не имеет права взимать плату за проход по Ормузскому проливу, это «незаконно», заявил Дональд Трамп накануне, хотя пару дней назад предлагал Тегерану делать это вместе. Видимо, иранцы не согласились делиться.Президент США раскритиковал введенную Ираном пошлину за проход по Ормузскому проливу, пригрозив Ирану некими последствиями. По словам Трампа, эти действия незаконны и должны быть прекращены немедленно. Все танкеры должны проходить через Ормуз беспрепятственно.Заявление, конечно, хорошее, но как же быть с предыдущим, сделанным Трампом 8 апреля. В нем он не только не возражал против взимания пошлины за проход судов через Ормуз, но и предлагал Ирану создать «совместное предприятие», поделив доходы.Видимо, произошло что-то, заставившее американского лидера поменять свое мнение.