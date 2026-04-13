Полёт бомбардировщика B-52 в сторону Ирана. Что это было?
Вечером 8 апреля в сети появились видео полета стратегического бомбардировщика США B-52H. Указывалось, что съемка произведена в Великобритании и что в случае истечения сроков ультиматума в 20:00 по вашингтонскому времени самолет будет отрабатывать пуски ракет по целям в Исламской Республике.
На фоне ранее появлявшихся сообщений о возможном использовании ядерного оружия для нанесения ударов по Ирану этот вброс приковал к себе внимание.
Почему же это именно вброс?
1. Кадры взлета сняты в 16:01 по западноевропейскому времени (GMT+1), соответственно по вашингтонскому времени (UTC-4) это 11:01 того же дня.
2. По заявлениям экспертов, время полета от Великобритании до Ирана составляет порядка 5–6 часов (скорее всего, не учтено изменение направления полета и то, что самолет летит от Великобритании до Ирана напрямую через все страны), что означает, что к границам Ирана самолет прибудет уже к 17:01 по вашингтонскому времени. Что бомбардировщик будет делать на протяжении еще трех часов, пока не истечет ультиматум, — неизвестно (за это время он покрыл бы еще порядка 2,4 тысячи километров).
3. Полет самолета B-52 не сопровождался группой истребителей, которая должна находиться рядом для отражения возможных атак противника (на фотографии показан полет в сопровождении израильских F-15).
4. Полет не фиксируется ни на одном публичном авиационном трекере. Сейчас значительная часть американской военно-транспортной авиации (C-17, KC-135) перемещалась с включенными транспондерами, что позволяло отслеживать интенсивность переброски сил в реальном времени. Тот факт, что сейчас в воздухе над Европой не видно ни одного борта из состава стратегических сил, либо указывает на то, что видео является архивным, либо на то, что США решили сделать невозможной независимую верификацию маршрута.
5. Само видео не содержит никаких деталей, позволяющих идентифицировать место съемки.
Поэтому возникает вопрос: раз это является намеренной ложью, кому она может быть выгодна? Ответ максимально прост: США. Но необходимо уточнить — выгодна для решения внутриполитических задач.
Переговорный процесс между конфликтующими сторонами не завершается за несколько часов или минут. На урегулирование всех спорных вопросов уходят недели, а то и месяцы. Кроме того, война США и Израиля несет, помимо репутационных потерь для рейтинга Трампа, уже и значимые потери для ВВС/ВМС США в регионе. Согласно заявлениям иранской стороны, подтвержденным анализом спутниковых снимков и видеоматериалами очевидцев, половина самолетов ДРЛОУ, находящихся в подчинении CENTCOM (Центрального командования), повреждена; неизвестно состояние одного из авианосцев, другой же небоеспособен; уничтожено несколько ключевых радаров ПРО.
И главный вывод: как оказалось, армии США и союзников не подготовлены к ведению современной войны с массовым использованием БПЛА различных типов, баллистических и крылатых ракет.
В таких условиях, да еще и в преддверии выборов в Конгресс, сохранение активной фазы конфликта становится для Республиканской партии токсичным активом. Внутри американского общества нарастает усталость от внешних авантюр, и администрации жизненно необходимо найти повод для деэскалации, не теряя лица. Именно здесь и появляется информационная операция с видео полета B-52. Создание в медиаполе образа «безумной эскалации вплоть до ядерного удара» бьет по внутренней аудитории самих США, так как население начинает оказывать давление на власть с требованием остановить конфликт и дает политическое прикрытие для сворачивания боевых действий.
