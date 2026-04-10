«Ждёт открытия коробочки»: новая тактика «Хизбаллы» против бронетехники ЦАХАЛ

«Ждёт открытия коробочки»: новая тактика «Хизбаллы» против бронетехники ЦАХАЛ

Одним из основных боевых подразделений израильской армии на юге Ливана в ходе вторжения в эту страну является пехотная бригада «Нахаль» - «зелёные береты».

И именно эта бригада, как стало известно, понесла самые крупные потери в живой силе и технике за месяц, в течение которого «наземка» южнее реки Литани продолжается. Бригада использует недавно полученные на вооружение БТР «Эйтан», а также приданные из состава бронетанковых бригад танки «Меркава» (собственных танков в составе «Нахаль» нет).



Обращает на себя внимание то, что среди реакции израильских пользователей на сообщения о поражении танков и БТР ЦАХАЛ в Ливане FPV-дронами «Хизбаллы» всё больше комментариев с недоумением относительно отсутствия учёта опыта украинского конфликта. Недоумение состоит в том, что танки и БТР, используемые на юге Ливана, не имеют никакой дополнительной защиты. Нет «обвесов», «мангалов», «козырьков», чем и пользуются дроноводы «Хизбаллы». Но проблема в том, что даже если бы все эти элементы израильские военные и наварили бы, то не всегда бы помогало. О том, почему так происходит.

Одна из проявивших себя тактик: дрон-«ждун» взлетает с земли, как только в его камеру попадает израильская бронетехника. Однако зачастую он не атакует сразу, а либо взмывает повыше, начиная преследовать технику, оставаясь незамеченным, либо передаёт сигнал на другие дроны, если единиц техники несколько. Почему именно так?

Операторы БПЛА «Хизбаллы» таким образом дожидаются, когда «Эйтан» и Merkava откроют свои десантные отсеки. Один из примеров: из «десантного» отсека танка Merkava Mk4 собираются высадиться 6-8 пехотинцев – как только «коробочка» открывается, туда влетает FPV-дрон. В итоге есть «200-е» и «300-е» среды десанта, а также нанесены повреждения боевой машине изнутри. Она может полностью потерять управление ввиду пожара во внутреннем пространстве с повреждением электрических цепей и электромеханических устройств.

Есть, безусловно, и прямые удары дронов по танкам и БТР, когда те движутся или ведут огонь из статичного положения.

В этой войне ЦАХАЛ впервые сталкивается с обилием FPV на поле боя, что, безусловно, в значительной степени меняет характер боевых действий.
  APASUS
    APASUS
    Сегодня, 08:50
    Израилю сейчас надо менять тактику ,а они до сих пор живут войной Судного дня
    ИВЗ
      ИВЗ
      Сегодня, 08:54
      Не надо им ничего менять, ну разве что прекратить людей убивать (не смогут ведь садисты). И так нормально
    Netl
      Netl
      Сегодня, 08:57
      Цитата: APASUS
      они до сих пор живут войной Судного дня

      Проблема в том, что все-таки Хезбалла тоже применяет дроны очень немассово. Видимо, какие-то проблемы имеются. request

      А когда дроны встанут на поток, то соответственно начнут реагировать обе стороны.
    ZovSailor
      ZovSailor
      Сегодня, 09:17
      hi Кац предлагает сдаться.
      Там, куда ступает нога сионистов, царят смерть, кровь, страдания людей.
      Сионистов остановит только смерть.
      am
  teron
    teron
    Сегодня, 08:53
    Заимствовать чужой опыт - это хорошо и прекрасно. Но пока сами, на собственной шкуре не прочувствуют, не набьют шишек - никакой чужой опыт не поможет. Касается наверное всех. Видимо, слишком тяжело менять устоявшуюся систему. Если американцы будут высаживаться в Иране, тоже посмотрим, как они учли украинский опыт.
  Самый вежливый
    Самый вежливый
    Сегодня, 08:54
    Пока до генералов дойдёт ,Хизбалла должна воспользоваться шансом максимально набить фрагов😂
    Только почему у них мало FPV - Дронов, тоже туго соображают?!🤔
    shtatsov
      shtatsov
      Сегодня, 09:16
      Кроме возможной технической проблемы, скорее всего мало операторов. Курсов дроноводов у них никто не организовывал повидимому.
  ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей
    Сегодня, 09:00
    из «десантного» отсека танка Merkava Mk4 собираются высадиться 6-8 пехотинцев

    Он там резиновый похоже, раз 8 пехотинцев по мнению автора публикации лезет fellow
    Операторы БПЛА «Хизбаллы» таким образом дожидаются, когда «Эйтан» и Merkava откроют свои десантные отсеки.

    Не умеют евреи ездить верхом на броне, не обучены.
  Konnick
    Konnick
    Сегодня, 09:18
    Кто-то смотрит Ютуб, который обычному россиянину запрещен к просмотру.... Так что поверим на слово

    Кто-то смотрит Ютуб, который обычному россиянину запрещен к просмотру.... Так что поверим на слово
  Zaurbek
    Zaurbek
    Сегодня, 09:20
    C одной стороны , бронетехника ЦАХАЛ лучше всех остальных подготовлена к атакам ФПВ. У них изначально хорошая защита со всех ракурсов и хорошая взрыво-пожарная защита бронетехники. И в товарном количестве есть тяжелые БТР (гусеничные и колесные). Но с ростом количества ФПВ, будет очень тяжко. А как ни крути - они копеечные и просты в изготовлении и их продажы в регион (в отличие от ПТРК и РГ пром производства и ПЗРК) не отследить.
  Пупырчатый
    Пупырчатый
    Сегодня, 09:31
    Алексей, уважаемый, нет у танка Меркава десантного отделения. Ну нет его.