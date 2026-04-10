Главу Пентагона Пита Хегсета снова уличили во лжи

1 970 7
Пит Хегсет по количеству недостоверных заявлений скоро сравняется с Трампом, главу Пентагона снова уличили во лжи. На этот раз с обвинениями выступили не газеты, а американские военные.

Американский телеканал CBS опубликовал заявления военнослужащих ВС США, выживших после удара Ирана по американской военной базе в Кувейте. По их словам, глава Пентагона описал удар как случайность. Хегсет утверждал, что иранский беспилотник якобы смог «проскользнуть» через выстроенную оборону базы и это был единичный случай. На самом деле никакой обороны не было, никто вообще не думал, что Иран нанесет ответный удар. Иранский беспилотник беспрепятственно поразил цель.



Выжившие после самого смертоносного нападения Ирана на американские войска с начала войны оспорили описание событий, данное Пентагоном, и заявили, что их подразделение в Кувейте оказалось в опасном положении.

В результате удара иранского беспилотника погибли шесть американских военных и еще 20 получили ранения. По мнению прессы США, Хегсет пытается прикрыть себя и Трампа от тех провалов, которые последовали после ударов по Ирану. Начиная операцию «Эпическая ярость», США рассчитывали на быструю победу. Однако все с самого начала пошло не по плану, Иран «встал в позу», начав наносить ответные удары. Отсюда и пошли все эти заявления Трампа о «победах» и т. д.

Кстати, как уже ранее сообщалось, над Питом Хегсетом нависла угроза увольнения, его рейтинг стремительно падает, особенно на новостях с Ближнего Востока.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:09
    ❝ Пит Хегсет по количеству недостоверных заявлений скоро сравняется с Трампом ❞ —

    — А ведь Трамп может и «заревновать» ...
  Кузнец 55
    Кузнец 55
    0
    Сегодня, 09:17
    Ах , да политикам соврать , это как два пальца об асфальт .
    Их же никто не накажет , за решетку не посадят . Ну могут пожурить , пальчиком погрозить . Ну у кого еще немного совести есть , подадут в отставку .
    Короче , как с гуся вода .
  1944-1989
    1944-1989
    0
    Сегодня, 09:30
    Рядовые американские солдаты жаловались, что их командиры хотели навязать им видение этой войны как религиозной войны, «приказанной Богом». Еще одна идея капиталистических психопатов.
    Фразах
      Фразах
      0
      Сегодня, 09:38
      Целью первых крестовых походов был грабеж, с тех пор цель не изменилась. Само собой с божественного благословления, ведь бог сказал делиться.
  Soveticos
    Soveticos
    0
    Сегодня, 09:32
    Прочитал немного о нём, оно оказалось то ещё тупое редище с манией лжемессианства. Таких, ходячих наборов компроматов, и набирают в администрацию, чтобы держать на коротком поводке.
  Александр Переволоцкий
    Александр Переволоцкий
    0
    Сегодня, 09:35
    А еще начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж ему мешал !!!
  Lynx2000
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 09:40
    Пит Хегсет по количеству недостоверных заявлений скоро сравняется с Трамп

    Ну так... каков поп (Трамп), таков и его приход (окружение).
    "Мирная сделка", "мирная сделка", одно враньё, мягко выражаясь?!