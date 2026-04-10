Главу Пентагона Пита Хегсета снова уличили во лжи
Пит Хегсет по количеству недостоверных заявлений скоро сравняется с Трампом, главу Пентагона снова уличили во лжи. На этот раз с обвинениями выступили не газеты, а американские военные.
Американский телеканал CBS опубликовал заявления военнослужащих ВС США, выживших после удара Ирана по американской военной базе в Кувейте. По их словам, глава Пентагона описал удар как случайность. Хегсет утверждал, что иранский беспилотник якобы смог «проскользнуть» через выстроенную оборону базы и это был единичный случай. На самом деле никакой обороны не было, никто вообще не думал, что Иран нанесет ответный удар. Иранский беспилотник беспрепятственно поразил цель.
В результате удара иранского беспилотника погибли шесть американских военных и еще 20 получили ранения. По мнению прессы США, Хегсет пытается прикрыть себя и Трампа от тех провалов, которые последовали после ударов по Ирану. Начиная операцию «Эпическая ярость», США рассчитывали на быструю победу. Однако все с самого начала пошло не по плану, Иран «встал в позу», начав наносить ответные удары. Отсюда и пошли все эти заявления Трампа о «победах» и т. д.
Кстати, как уже ранее сообщалось, над Питом Хегсетом нависла угроза увольнения, его рейтинг стремительно падает, особенно на новостях с Ближнего Востока.
