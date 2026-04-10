Несмотря на перемирие, авиация Израиля и подразделения ЦАХАЛ атакуют Ливан

В ответ на агрессивные действия израильский военных против Ливана вооруженные формирования шиитского движения «Хизбалла» наносят удары Тель-Авиву. По территории еврейского государства ими были сегодня выпущены десятки ракет и беспилотников-камикадзе.



Эти действия шиитов стали ответом на массированные атаки израильских ВВС на цели на юге Ливана. Несмотря на перемирие, достигнутое между США и Ливаном и охватывающее весь Ближний Восток, авиация Израиля и сухопутные подразделения ЦАХАЛ атакуют Ливан.



Параллельно с обменом воздушными ударами в Ливане идут бои на земле. Армия Израиля штурмует населенные пункты на юге страны, пытаясь продвинуться вглубь территории. Отряды «Хизбаллы» оказывают сопротивление, сдерживая наступление противника.

О новой волне воздушных ударов по Ливану командование ЦАХАЛ объявило вчера. В качестве целей были названы ракетные пусковые установки, принадлежащие формированиям движения «Хизбалла». А Генштаб израильской армии утвердил план дальнейших военных действий на ливанской территории, о чем было объявлено пресс-службой ЦАХАЛ.

Этому предшествовало заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о намерении начать прямые переговоры с представителями Ливана.

Ранее, 8 апреля, израильские военные предприняли массированную атаку на ливанскую территорию. При этом погибло примерно 300 местных жителей, еще около 1150 получили ранения.
  Hitriy Zhuk
    Сегодня, 09:29
    Российские грабли?
    Перемирия вот эти все это путь в никуда.
    В прочем ест ьподозрения что и мы снова встали на тот путь.
    Бородач
      Сегодня, 09:32
      Какое перемирие? Нет. Ничего не знаем.
      Еврейских фашистов можно остановить только уничтожив Израиль.
  Василий ))
    Сегодня, 09:30
    Глаз за глаз. Хезбрлла должна сносить израильские города кварталами. И пусть Израиль почувствует тоже, что творит сам. Аминь.
    Пупырчатый
      Сегодня, 09:35
      Пока что у Хезболлы 1400 убитых. И вас не смущает что Хезболла действует автономно от правительства Израиля и за ее разоружение голосовала Россия?
  Пупырчатый
    Сегодня, 09:34
    Какое именно перемирие и заключенное кем с кем