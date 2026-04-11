Как смести все с орбиты?
В конце статьи, заботливо сулящей гроб «грибоносцам», то есть, самолетам ДРЛОиУ, как несоответствующим современным требованиям, мы немного так прошлись по возможностям спутников. И получается, что при достаточном количестве размещенных на орбите спутников, можно контролировать определенные районы в режиме реального времени и выдавать целеуказания кому угодно с весьма высокой точностью.
Вообще в этих интернетах очень много последнее время дискуссий на тему «А вот щас мы их…», вызывающих добрую улыбку и понимание того, почему российской фантастике пришли кранты. Она, фантастика, сперва из научной переквалифицировалась в ненаучную (и все бросились писать про попаданцев), а потом просто испустила дух. И остались одни попаданцы.
Просто, когда наука моет руки и с брезгливой усмешкой уходит, остается лютая фикция, не опирающаяся ни на что.
Сегодня многие в голос говорят о том, что на орбите пора навести порядок. Снести, так сказать, весь лишний «мусор», который мешает нам и помогает нашим врагам весело и непринужденно жить. Идея в целом ничего, если знать, как ее реализовать. А вот с этим у нас не так красиво, как хотелось бы по определенным причинам. И основное большинство проектов – не более чем прожекты.
Понятно, что ядерный взрыв на околоземной орбите эквивалентной массой более одной мегатонны наделает нешуточных дел и своим ЭМИ-импульсом превратит в летающий хлам до 10-15% спутников на орбите. Но – это ядерный взрыв, направленный против…
Интересный юридический парадокс: согласно законодательствам многих стран, в том числе и России, искусственный спутник на геостационарной орбите – это недвижимость, принадлежащая стране-эксплуатанту и внесенная в соответствующий реестр!
Забавно, но факт: спутник, летящий с огромной скоростью над Землей – это недвижимость.
Но именно потому, что он недвижимость, акт агрессии (ядерный взрыв, например) против него есть акт агрессии против государства, запустившего этот космический аппарат.
Как говорится – информация к размышлению.
Над Землёй сейчас летает примерно 17 000 спутников, рабочих примерно 14 200 штук, из них около 300 – наши.
Интерес, как цели, естественно, представляют военные спутники стран НАТО и «Старлинка», обеспечивающие связь и навигацию нашим противникам. Это около 10 000 активных спутников системы «Старлинк» и около 500 спутников военного назначения США.
Но вот проблема: они не летают все вместе в куче. «ТинТины» распределены по многим орбитальным плоскостям-кольцам вокруг Земли. Каждая плоскость — это отдельное «кольцо» на высоте 480–550 км. В одной плоскости спутники идут один за другим по кругу. В большинстве плоскостей 18–30 спутников, в новых, более плотных оболочках, может быть до 50–100 спутников в плоскости, а расстояние сокращается до 400–900 км. Плоскости разделены по ширине на 500–700 км (на экваторе). На других широтах чуть меньше.
Военные спутники летают в своей «сетке», стараясь максимально охватить и держать под контролем зоны интересов Пентагона.
То есть, очень неприятная такая информация для желающих уничтожить все на низкой орбите: даже при оптимальных комбинациях, расстояние между спутниками – сотни километров. А в довершении ко всему, «кольца» находятся на расстоянии около 500-600 км одно от другого, да еще и в наклоненном состоянии.
Тут уже становится понятно, что космос – это очень большое пространство даже около маленькой планеты Солнечной системы. И позволю сделать вывод, который не очень понравится многим: ни у одной страны мира не хватит ресурсов, чтобы «вымести все с орбиты». Даже сбить/уничтожить более-менее приличную долю из имеющегося на орбите – нереально.
«Выведем на орбиту много мусора»
Самая распространенная идея – организация на орбите высокоскоростного мусора, который посбивает все на свете. Понятно, что фильм «Гравитация» у нас смотрели многие, и идеи, заложенные Альфонсо Куароном, были очень хороши, и даже космонавты и астронавты отмечали очень большую правдоподобность показанного для художественной ленты, но реальность весьма далека от творений Голливуда.
Идея «просто выведем на орбиту много мусора, а дальше само пойдёт по ней, снося все подряд» остается популярной. Многих удивит, но космос, в том числе околоземное пространство – это достаточно много пустоты.
Когда в 1978 году учёный НАСА Дональд Кесслер описал сценарий лавинообразного роста космического мусора, его сочли теоретической экзотикой. Прошло полвека — и сценарий перешёл в разряд инженерных задач.
Спутник на орбите движется со скоростью восемь километров в секунду. Осколок размером с грецкий орех на встречном курсе несёт энергию, сопоставимую с разрывом ручной гранаты. Когда два аппарата сталкиваются или один взрывается, обломки разлетаются по множеству орбит — и тогда возможно начинается цепная реакция, как это было в «Гравитации».
Уже умные люди подсчитали, что если взять за эталон некий поражающий элемент весом в 5 граммов (не важно, что это будет, шарик, кубик, стрелка – в космосе форма реально не важна), то на орбиту надо будет вывести до 50 тонн поражающих элементов, чтобы поразить примерно 15-20 спутников. Остальные поражающие элементы поразят пустоту между спутниками, вероятность того, что они во что-то попадут на следующих витках невелика.
Далее ставки только увеличиваются, потому что увеличивается расстояние до целей.
Чтобы сеть «Старлинк» потеряла 10% (около 100) спутников, то забрасывать придется 200-2000 тонн. Чтобы выбить 30-40% спутников – нужно 5000 - 15 000 тонн. Ну а для полной дезорганизации системы потребуется от 30 000 до 100 000 тонн поражающих элементов. Причем – на разных высотах.
Плюс не стоит забывать, что к поражающим элементам потребуется еще нечто, что придаст им энергетический импульс, который разгонит элементы до космических скоростей, позволяющих поражать космические же аппараты.
Грузовой «Прогресс» доставляет на орбиту до 2,5 тонн груза. Число необходимых пусков можно посчитать уже самостоятельно. Конечно, если изготавливать спутники-бомбы и выводить их на разные отрезки околоземной орбиты – будет проще, но точно не дешевле.
При том не стоит забывать, что на орбитах находятся не только американские спутники, но и китайские, например. Заряд, расшвыривающий тысячи поражающих элементов в разные стороны, отоварит всех без исключения, что вряд ли понравится китайцам. В общем – затея мало того, что плохо реализуемая, так еще и не по карману России однозначно. И в дополнение запросто может осложнить отношения с другими странами.
Получается, что вырубить «Старлинк» примитивно, кинетически, на орбите, нереально до тех пор, пока мы не освоим частоту пусков в космос хотя бы на уровне SpaceX и не создадим аппараты, способные поражать спутники противника таким образом.
Есть, конечно, более фантастическая идея, это столь любимые одним нашим политиком космопланы и многоразовые космические корабли. Ну или некие такие космические беспилотные перехватчики, которые смогут летать по орбите, переходить с одного уровня на другой (то есть, иметь достаточное количество топлива) и чем-то атаковать спутники США.
Здесь можно говорить о прожектах просто бесконечно, генерировать сотни идей, но достаточно вспомнить, где сегодня находятся все эти «Орлы», «Федерации», «Арго», «Парусы» и так далее до бесконечности, и сразу станет ясно, что все это – не более чем треп, характерный для интернета. Никакого «боевого космоплана» Роскосмос родить не сможет, потому что это не киношки на орбите снимать, а серьезная работа.
Потому о космическом истребителе мы забываем, это, скорее, китайцы реализуют.
Что можно еще применить?
Ракеты. Да, ракеты – это хорошо освоенное оружие, и создать такую ракету на ЖРД, которая способна из верхних слоев атмосферы достать до спутника на орбите высотой 300-340 км – реально. Главное – «подбросить» ракету туда, где меньше сказывается сопротивление атмосферы и гравитация, то есть, на высоту 60-80 км, поближе к Линии Кармана.
А можно и с Земли запускать. И тут снова проблемы. Самолеты, понятное дело, бессильны на высотах более 30 км, ну а ракеты-носители легкого класса – это уже другие деньги. Даже с боеголовками с разделяющейся головной частью – очень дорого. Пуски ракет с наземных стартов – тут точно любой бюджет можно в аут отправить.
В 2007 году Китай сбил собственный метеорологический спутник на высоте 865 километров, облако обломков до сих пор угрожает другим аппаратам. В 2021 году Россия провела аналогичное испытание — и мировые СМИ два месяца обсуждали, не создала ли Москва угрозу для Международной космической станции.
Ответ прост: в теории создала. Потому что на орбите нет «своих» и «чужих» обломков. Физика не учитывает флаги, осколки летят абсолютно всем. На практике – нет, потому что длительное время специалисты считали/пересчитывали возможные траектории и орбиты осколков, оттого эксперименты прошли нормально и без эксцессов.
В целом, противоспутниковое оружие существует. У России — система «Нудоль», перехватывающая цели на низких орбитах. У США — Ground-Based Midcourse Defense и Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD). У Китая — ракета SC-19, опробованная в том самом испытании 2007 года. У Индии — миссия Shakti, сбившая спутник на высоте 300 километров в 2019 году.
Но все эти системы заточены под точечный удар — уничтожить десяток, может быть, сотню целей. Устроить «орбитальный апокалипсис», при котором погибнет вся группировка, с помощью ракет не то, чтобы невозможно, а очень разорительно. Стоимость что GBMD, что «Нудоли» такая, что массово такие ракеты выпускать не станет ни одна страна. GBMD изготовлено и развернуто аж 44 штуки, сколько в наличии ракет А-235 у нас – вообще неизвестно.
Так что по всем раскладам, единственный действенный способ уничтожения спутников на орбите – ЭМИ-импульс от ядерного взрыва. Можно, конечно, поговорить о некоем мощном лазере, выведенном на орбиту и там пуляющим импульсами по спутникам, которому не будет мешать атмосфера, но это все там же, в сборнике сказок про космопланы и многоразовые космические корабли
А так достаточно взорвать на орбите несколько десятков ядерных зарядов. Электромагнитный импульс выведет из строя бортовую электронику. Радиационный пояс, искусственно усиленный, убьёт те аппараты, что уцелеют от импульса. Обломки - а их будут миллионы - добьют остальное. Через несколько месяцев низкая околоземная орбита превратится в зону, непригодную для полётов.
Теоретически это возможно. Практически — это акт, равноценный объявлению войны всему человечеству. Представить подобное очень весело: просыпаетесь утром - а у вас 60-е годы прошлого века. Телефоны не ловят сигнал. GPS молчит. Телевидение не работает. Банковские переводы остановлены - спутниковая синхронизация утеряна. Прогноз погоды недоступен - метеорологические спутники выведены из строя. Авиация дальних рейсов на земле - без спутниковой навигации полёты над океанами сегодня не то чтобы невозможны, но при нынешнем состоянии дел точно не реальны.
За сутки мировая экономика потеряет триллионы долларов. И это ещё не самое страшное. Самое страшное - орбитальный мусор. Миллиарды обломков будут вращаться вокруг Земли десятилетиями. Каждая попытка запустить новый спутник или ракету столкнётся с риском попасть под удар. Человечество окажется в ловушке: Земля - тюрьма, околоземная орбита - кладбище.
И стоит ли вообще огород городить, отбрасывая весь мир лет на 100 назад? И, может, стоит что-то предпринять для того, чтобы такая прелесть с нами не произошла? Понятно, что та часть, которая ратует за превращение околоземного пространства в мертвую помойку, будет разочарована, но так как ее составляют люди, совершенно не думающие о последствиях, то их мнение должно игнорировать.
А надо признать, что с регулированием в этом плане в мире так себе.
Международное право запрещает размещение ядерного оружия в космосе - договор от 1967 года действует. Но в нём нет механизма принуждения, а проверить исполнение невозможно. То есть, вариант засунуть ядерный заряд в спутник и отправить его на орбиту – это вполне реализуемо. Учитывая, сколько спутников, в том числе и частных, собирается и запускается, контролировать это будет ой как не просто.
И потом, кто этим будет заниматься, и главное – за чей счет? ООН? Действительно, смешно. ООН кружит и не может выкружить договоры об ограничении противоспутникового оружия с 2008 года. Ни один не ратифицирован. Потому что каждая сторона боится, что сама разоружится, а противник что-то да оставит в заначке «на черный день».
Есть прагматический тормоз: космическая инфраструктура нужна всем.
Даже генералы, планирующие противоспутниковые операции, понимают, что уничтожение группировки противника обернётся катастрофой для собственной страны. И не только в плане потери спутников, думаю, страну, которая попробует провернуть подобное будут «воспитывать» и «принуждать к хорошему поведению» всем миром. И на такое благое дело можно будет собрать очень лютую группировку желающих.
Так что сценарий «всё и сразу» маловероятен. Но сценарий «много и постепенно» - вполне реален. Каждое новое испытание противоспутниковой ракеты добавляет обломков. Каждый выведенный из строя спутник, если его не снять с орбиты аккуратно, становится потенциальной бомбой. Каждый год плотность объектов на низкой орбите растёт, да и на высокой тоже. Не зря МКС три-четыре раза в год капитально шатают. Не корректируют от проседания на орбите, а именно несколько изменяют все параметры, дабы избежать попадания в станцию чего-то увесистого.
Человечество подходит к порогу, за которым лавину станет невозможно остановить. Этот порог измеряется не в километрах - он измеряется в столкновениях. Достаточно нескольких крупных аварий, и орбита станет непроходимой. И не надо огород городить из ракет и космопланов. Само все устроится.
Можно ли уничтожить все спутники? Технически - да. Можно ли это предотвратить? Тоже да. Но для этого нужно перестать рассматривать космос как поле боя и начать рассматривать его как общее достояние. А это задача не инженерная - она политическая. И пока мировые державы не решат её, над головой у каждого из нас продолжают кружить двадцать тысяч потенциальных бомб.
Вопрос не в том, можно ли уничтожить все спутники, а в том, что произойдёт с человечеством в ту секунду, когда кто-то решится это сделать. И за этим стоит следить - потому что цена ошибки измеряется не в деньгах, а в возможности когда-нибудь снова поднять голову к звёздам.
Потому все рассуждения на тему «Все вымести с орбиты» - это не от большого ума. Здесь только полное непонимание последствий, за которым современное небо может запросто стать недостижимым и не понимаемым небом до Коперника: с твердым сводом и так далее.
Впрочем, многим это может оказаться по вкусу…
