Несколько волн «Гераней» на Одесскую область, в Вилково поражена подстанция
Российские «Герани» снова атаковали Одессу и Одесскую область, удары по портам Украины на черноморском побережье и на Дунае наносятся фактически непрерывно. Как сообщают российские ресурсы и подтверждают украинские, сегодня ночью взрывы гремели как в самой Одессе, так и в Вилково на границе с Румынией.
Российские дроны-камикадзе уже несколько дней подряд атакуют Вилково на Дунае, через порт которого идут поставки оружия и западной военной помощи. Сегодня ночью «Герани» отключили свет в городе, атаковав подстанцию 35 кВ «Вилково». По имеющейся информации, именно удары по подстанции лишили часть города света, хотя власти этого не признают. Местные ресурсы пишут, что атака на город шла несколькими волнами, под ударами были не только объекты энергетики, но и порт.
Отмечается фактическое отсутствие украинской ПВО, если мобильные группы с пулеметами еще работают и пытаются отразить атаку, то зенитные комплексы в борьбу с «Геранями» практически не вступают, берегут боеприпасы для отражения ракетных ударов. За последние дни Вилково было атаковано несколько раз, и практически все дроны поразили свои цели. Прорывы обороны случаются все чаще.
Удары по Вилково участились после того, как Киев атаковал российский сухогруз с грузом пшеницы в Азовском море. В результате удара украинского беспилотника погибли трое членов экипажа, судно затонуло.
