Несколько волн «Гераней» на Одесскую область, в Вилково поражена подстанция

Российские «Герани» снова атаковали Одессу и Одесскую область, удары по портам Украины на черноморском побережье и на Дунае наносятся фактически непрерывно. Как сообщают российские ресурсы и подтверждают украинские, сегодня ночью взрывы гремели как в самой Одессе, так и в Вилково на границе с Румынией.

Российские дроны-камикадзе уже несколько дней подряд атакуют Вилково на Дунае, через порт которого идут поставки оружия и западной военной помощи. Сегодня ночью «Герани» отключили свет в городе, атаковав подстанцию 35 кВ «Вилково». По имеющейся информации, именно удары по подстанции лишили часть города света, хотя власти этого не признают. Местные ресурсы пишут, что атака на город шла несколькими волнами, под ударами были не только объекты энергетики, но и порт.



Отмечается фактическое отсутствие украинской ПВО, если мобильные группы с пулеметами еще работают и пытаются отразить атаку, то зенитные комплексы в борьбу с «Геранями» практически не вступают, берегут боеприпасы для отражения ракетных ударов. За последние дни Вилково было атаковано несколько раз, и практически все дроны поразили свои цели. Прорывы обороны случаются все чаще.

Удары по Вилково участились после того, как Киев атаковал российский сухогруз с грузом пшеницы в Азовском море. В результате удара украинского беспилотника погибли трое членов экипажа, судно затонуло.
    tralflot1832
    Сегодня, 10:07
    С судном не понятно то-ли затонуло ,то-ли к берегу отбуксировали .
      carpenter
      Сегодня, 11:18
      Цитата: tralflot1832
      После атаки ВСУ на российской сухогруз в Азовском море его отбуксировали в Кучугуры Краснодарского края, затем судно затонуло.
    alexputnik17
    Сегодня, 10:19
    удары по портам Украины на черноморском побережье и на Дунае наносятся фактически непрерывно.

    А так можно было? wassat Отличная новость!
    Когда Россия нейтральную часть ЧМ для судоходства 404 закроет... Эх... what
      роман66
      Сегодня, 11:00
      Мы не Иран. Иран не мы.......
      Сабуров_Александр53
      Сегодня, 11:40
      [quote]Когда Россия нейтральную часть ЧМ для судоходства 404 закроет... Эх... [/i]

      Алексей, вы точно выразились про нейтральную часть ЧМ? Нейтральная часть это практически всё ЧМ на расстоянии 12 миль от берегов всех причерноморских стран.
      Или вы хотели сказать про территориальные воды этих стран, по которым сейчас ползут танкеры и сухогрузы на Украину? Как только выйдут через Босфор, так вдоль берегов Болгарии и Румынии идут в порты Дуная или самые смелые рискуют пробираться до Одессы.
      Но эти "самые смелые", как правило под нейтральными флагами, а то и с китайскими, индийскими и прочими "дружественными" нам флагами. И попробуйте ударить по "китайцу" в Одессе, который привез гражданскую продукцию или пришел за украинским зерном... Дорогой друг Си сразу широко откроет свои глаза и пригрозит нам пальчиком... lol request
    Андрей Николаевич
    Сегодня, 11:17
    Сначала одесситы молча стояли рядышком с Домом профсоюзов, подсчитывая потери доходов от срыва курортного сезона.. А сейчас, интересно что они "подсчитывают"?.. Наверное, стоимость взяток от ТЦК и "стоимость визитов "Гераней"? Все закономерно и поделом.