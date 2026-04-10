На крупнейшем мексиканском НПЗ второй раз за месяц вспыхнул пожар

Зарегистрирован пожар на складе кокса на НПЗ «Ольмека». В настоящее время все экстренные службы района принимают участие в тушении пожара.

В Мексике произошла очередная техногенная катастрофа. На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе «Ольмека» (Olmeca), расположенном в порту Дос-Бокас в восточной части Мексики, на территории штата Табаско, вспыхнул сильный пожар. Завод принадлежит одной из крупнейших в мире государственной нефтехимической и нефтегазовой корпорации Petróleos Mexicanos (Pemex), основанной в 1938 году после национализации иностранных и отечественных нефтяных компаний.В самой компании факт пожара подтвердили. В заявлении пресс-службы Pemex, опубликованном в официальном канале американской соцсети, указано:По состоянию на момент публикации сообщений о жертвах и пострадавших в результате возгорания нет. Пожарные службы борются с огнем.Это уже второй пожар на крупнейшем мексиканском НПЗ. Первый пожар на заводе «Ольмека» в порту Дос-Бокас произошел 17 марта и привел к экологической катастрофе (видео). По сообщению государственной нефтяной компании Pemex, возгорание произошло из-за сильных дождей, которые привели к разливу загрязненной нефтью воды на территорию предприятия, ее скоплению за ограждением завода и последующему возгоранию.Тогда в результате пожара погибли пять человек. Среди них одна сотрудница Pemex и ещё четыре человека, работавшие в сторонней сервисной компании, которые ехали на автомобиле по дороге рядом с объектом. Пожарные потушили возгорание через несколько часов, при этом компания подтверждала, что производство на заводе не пострадало.Через неделю после первого пожара региональная портовая администрация Дос-Бокас обнаружила «следы нефтепродуктов» вблизи реки Рио-Секо, протекающей рядом с нефтеперерабатывающим заводом «Ольмека». Портовые власти объявили это место «зоной повышенной опасности» или «зоной ограничений» и ограничили «судоходство и любую морскую деятельность» на реке.Нефтеперерабатывающий комплекс в Дос-Бокас был одним из крупнейших проектов правительства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (2018–2024), на который было затрачено около 21 миллиарда долларов, хотя изначально проектный бюджет составил $8 млрд. Нефтеперерабатывающий завод в Дос-Бокас — один из самых дорогих в мире. В ходе реализации этого гигантского энергетического проекта возникли некоторые затруднения, включая до последнего времени относительно мелкие аварии и технические сбои, сроки запуска НПЗ неоднократно переносились.Согласно проекту, НПЗ Olmeca должен перерабатывать сырую нефть и производить 170 тыс. барр./сутки бензина и 120 тыс. барр./сутки дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы. Официальное открытие предприятия состоялось в июле 2022 года, производство топлива запустили в сентябре 2023 года. По информации на апрель 2025 года, завод пока что в основном производит нефтяной кокс.Если такие ЧП происходят на новом НПЗ в Мексике, то можно представить, в каком состоянии находятся аналогичные заводы в перешедшей под контроль США Венесуэле. Еще и по этой причине американские нефтегазовые компании не горят желанием выполнять просьбы Трампа и возвращать контроль над венесуэльскими предприятиями, которые после национализации десятилетиями не проходили даже надлежащих ремонтов.