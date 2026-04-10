Турция вышла на второе место в НАТО по числу строящихся кораблей для ВМС

Командующий Военно-морскими силами Турции Эрджюмент Татлыоглу сделал громкое заявление во время крупных учений «Mavi Vatan-2026» («Голубая Родина-2026»). По его словам, на турецких верфях в настоящее время одновременно ведётся строительство 41 военного корабля. Это абсолютный рекорд за всю новейшую историю страны.

Из них 37 кораблей предназначены для ВМС Турции, а 4 — для Командования береговой охраны. Адмирал подчеркнул, что уже в ближайшее время начнётся строительство ещё 9 кораблей и вспомогательных судов. Таким образом количество одновременно строящихся военных платформ достигнет полусотни.



Это заявление прозвучало на фоне масштабных учений, в которых участвовали 120 кораблей, 50 летательных аппаратов и около 15 тысяч военнослужащих в Чёрном, Эгейском и Средиземном морях.

Таким образом, Турция активно реализует амбициозную программу модернизации флота под брендом MILGEM и другими национальными проектами. В число строящихся кораблей входят: фрегаты класса İstif (I-class), корветы и патрульные корабли класса Hisar, эсминцы ПВО TF-2000 (Tepe-class), национальная подводная лодка MİLDEN, а также крупный авианосец MUGEM водоизмещением порядка 60 тысяч тонн — значительно больше нынешнего флагмана TCG Anadolu.

Особое внимание уделяется высокой доле локализации: многие корабли оснащаются турецкими радарами, системами управления боем, вертикальными пусковыми установками MiDLAS, противокорабельными ракетами Atmaca и системами ПВО Hisar. Турецкие верфи (включая государственные в Стамбуле, Гёльджюке и частные — Anadolu, Sedef, Sefine и другие) демонстрируют впечатляющую производственную мощность.

Распределённое строительство позволяет вести параллельную работу над десятками корпусов, что ставит Турцию в число мировых лидеров по темпам военного кораблестроения среди стран НАТО, уступая только США.

Эксперты отмечают, что такой размах не только укрепляет обороноспособность Турции в восточном Средиземноморье, Эгейском и Чёрном морях, но и открывает новые экспортные перспективы. Турция уже поставляет корабли класса MILGEM в Пакистан, а недавно подписала контракты на фрегаты для Индонезии. Рост турецкого военно-морского потенциала вызывает интерес и у других стран. В частности, США ведут переговоры с Анкарой о возможном сотрудничестве в кораблестроении на фоне стремления Вашингтона нарастить свой флот в конкуренции с Китаем.
  Vulpes
    +2
    Сегодня, 10:23
    У них и темпы строительства хорошие. Для ВМФ РФ тоже на бумаге очень много кораблей строят, вот только темпы черепашьи.
    marchcat
      +2
      Сегодня, 10:29
      Странно, столько кораблей строят, а оплатить строительства АЭС не в состоянии??? На фига нам это нужно....
      Кулл90
        +1
        Сегодня, 10:59
        Проект реализуется по принципу BOO («build-own-operate» — «строй-владей-эксплуатируй»). Это означает, что «Росатом» полностью финансирует строительство станции, а затем на мажоритарной основе владеет ей и эксплуатирует её, с последующим выводом из эксплуатации и утилизацией отработанного ядерного топлива.

        Росатом при постройке будет владеть станцией и получать прибыли, турция получает только электричество
        Vulpes
          +1
          Сегодня, 11:08
          Эту АЭС турки отожмут с вероятностью 146% и никакой "прибыли" Росатом не получит. Можете скринить мое сообщение.
          Кулл90
            +1
            Сегодня, 11:15
            ну конечно аэс может управлять любой же

            а если не отожмут вы сядете на бутылку?
      Vulpes
        +1
        Сегодня, 11:06
        А зачем им оплачивать, если деятели РФ сами готовы оплатить строительство АЭС? Вот Султан и решил отправить сэкономленное бабло на развитие собственного флота.
    knn54
      0
      Сегодня, 11:04
      Её пример(опора на собственные силы) другим наука.
  alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:26
    количество одновременно строящихся военных платформ достигнет полусотни.

    Нам бы так...
    Кулл90
      0
      Сегодня, 11:04
      По заявлению Владимира Путина, на российских верфях строятся более 70 различных военных кораблей.

      В России за последние пять лет построено 49 кораблей для отечественного Военно-морского флота (ВМФ), об этом 11 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ВМФ в Санкт-Петербурге.

      получается у нас больше строиться, и как у них нам не надо
      тем более среди строящихся кораблей есть апл проект 955 с 16 мбр и 160 ядерными боеголовками по 150 кт
      роман66
        +1
        Сегодня, 11:12
        А кораблей, обеспечивающих развертывание данных пл хватает?
        Кулл90
          0
          Сегодня, 11:14
          хватает, и еще строятся 70 кораблей
      Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 11:23
        Цитата: Кулл90
        По заявлению Владимира Путина, на российских верфях строятся более 70 различных военных кораблей.

        Такой большой, а в сказки верите...
        Цитата: Кулл90
        В России за последние пять лет построено 49 кораблей для отечественного Военно-морского флота (ВМФ)

        Конечно. Это если всякие буксиры и проч шлюпки с катерами считать. И то не хватит, а кроме того и тут полянка - не построено, а передано флоту. Строились то они по 7-8лет...
        Кулл90
          +1
          Сегодня, 11:28
          если у вас есть доказательства не правды, то приведите ее
          вашим словам точно веры нет

          так и у турок всякие буксиры и проч шлюпки с катерами считают

          какая разница сколько строились если 49 кораблей построено за пять лет, в том числе апл проект 955 с 16 мбр и 160 ядерными боеголовками по 150 кт
          Андрей из Челябинска
            0
            Сегодня, 11:58
            Цитата: Кулл90
            если у вас есть доказательства не правды, то приведите ее

            Какие Вам доказательства? Ну, перечислю я, что сейчас в постройке находится 2 вертолетоносца, 3 десантных корабля, 2 РПКСН, 4 ПЛАРК, 1 таскатель Посейдонов, 2 ДЭПЛ, 5 фрегатов 9 корветов 8 РКР, 4 патрульника, 6 тральщиков 2 патрульных катера - что сие изменит? Вы же снова скажете
            Цитата: Кулл90
            вашим словам точно веры нет

            Вот я и предлагаю Вам убедиться самому.
            Цитата: Кулл90
            какая разница сколько строились если 49 кораблей построено за пять лет

            А Вы посчитайте сами:))))))
    красноярск
      +1
      Сегодня, 11:26
      Цитата: alexputnik17
      количество одновременно строящихся военных платформ достигнет полусотни.

      Нам бы так...

      Так у нас 1. Нет денег, 2. Утрачены компетенции, поэтому строительство шлюпки растягивается на месяцы, корабля 2 класса на годы, а за строительство корабля 1 класса даже не беремся.
  moreman78
    +4
    Сегодня, 10:37
    Цитата: marchcat
    Странно, столько кораблей строят, а оплатить строительства АЭС не в состоянии??? На фига нам это нужно....

    А зачем? Если есть лохи, которых можно кинуть, продинамить, прогнуть!
  tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:53
    Турция не в ЕС ,а начинали с судоразделки на " иголки" .А потом понеслась на европейских инвестициях и заказах .И российские заказы не забывали .
  alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:15
    Цитата: Кулл90
    получается у нас больше строиться, и как у них нам не надо

    Может быть... Скажем, у нас между закладкой и спуском не так, как, например, у Си и Кима. feel