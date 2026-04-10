Массированная атака Волгоградской области: останавливаться режим не намерен
Силы ПВО России отразили массированную атаку дронов ВСУ на Волгоградскую область. Целями для противника стали энергетические объекты и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Он заявил, что в Суровикинском районе Волгоградской области были повреждены дома – пять частных домовладений. В самом областном административном центре на улицах Фадеева и Столетова падали осколки. Чиновник сообщил, что в Волгограде «возгораний и пострадавших нет».
Очевидцы из числа местных жителей, делясь впечатлениями от произошедшего, говорили, что их сильно напугал грохот во время вражеского налета и его отражения.
Также сегодня около двух часов ночи в регионе объявляли ракетную опасность.
Согласно данным оборонного ведомства России, всего в течение ночи над Волгоградской областью было уничтожено 57 летательных аппаратов противника – больше, чем в других регионах РФ. А всего над территорией России и прилегающими морскими акваториями наши военные перехватили и сбили 151 вражеский беспилотник.
На втором месте по количеству уничтоженных дронов противника после Волгоградской области оказалась Ростовская. Там наши бойцы перехватили 48 вражеских беспилотных аппаратов.
Еще по одному дрону самолетного типа расчеты ПВО уничтожили над Тамбовской областью и Калмыкией. 35 летательных аппаратов врага наши военные сбили над Белгородчиной и девять – над Каспийским морем.
