Массированная атака Волгоградской области: останавливаться режим не намерен

Силы ПВО России отразили массированную атаку дронов ВСУ на Волгоградскую область. Целями для противника стали энергетические объекты и гражданская инфраструктура.



Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Он заявил, что в Суровикинском районе Волгоградской области были повреждены дома – пять частных домовладений. В самом областном административном центре на улицах Фадеева и Столетова падали осколки. Чиновник сообщил, что в Волгограде «возгораний и пострадавших нет».

Очевидцы из числа местных жителей, делясь впечатлениями от произошедшего, говорили, что их сильно напугал грохот во время вражеского налета и его отражения.

Также сегодня около двух часов ночи в регионе объявляли ракетную опасность.

Согласно данным оборонного ведомства России, всего в течение ночи над Волгоградской областью было уничтожено 57 летательных аппаратов противника – больше, чем в других регионах РФ. А всего над территорией России и прилегающими морскими акваториями наши военные перехватили и сбили 151 вражеский беспилотник.

На втором месте по количеству уничтоженных дронов противника после Волгоградской области оказалась Ростовская. Там наши бойцы перехватили 48 вражеских беспилотных аппаратов.

Еще по одному дрону самолетного типа расчеты ПВО уничтожили над Тамбовской областью и Калмыкией. 35 летательных аппаратов врага наши военные сбили над Белгородчиной и девять – над Каспийским морем.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +11
    Сегодня, 10:48
    ...Массированная атака Волгоградской области: останавливаться режим не намерен...
    Баба Валя говорит, что мы не такие.
    Ощущение что нами руководят мазохисты- сами себе придумали ограничения, сами их соблюдает пока нас разбирают на запчасти.
    То "дух Анкориджа", то Пасхальное перемирие.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      0
      Сегодня, 10:50
      Перемирие еще не наступило...
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +5
        Сегодня, 10:53
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Перемирие еще не наступило...


        Да и не будет никакого перемирия,а будет всё как всегда.Никогда такого не было и вот опять.Кому вообще нужно это перемирие и для чего?Чтобы по нашим солдатом лупили,не боясь ответного огня?Так это подстава называя вещи своими именами.
        1. knn54 Звание
          knn54
          +1
          Сегодня, 11:19
          -Да и не будет никакого перемирия,
          Конечно, Михаил-власти Украины празднуют Пасху 5 апреля.
        2. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 11:38
          Предполагаю, что это "пасхальное перемирие" и двух часов не продлится.
        3. vkfriendly Звание
          vkfriendly
          -4
          Сегодня, 11:41
          Цитата: Sky Strike fighter
          Да и не будет никакого перемирия,а будет всё как всегда.Никогда такого не было и вот опять.Кому вообще нужно это перемирие и для чего?Чтобы по нашим солдатом лупили,не боясь ответного огня?Так это подстава называя вещи своими именами.

          А вы вообще в курсе что Путин приказал отвечать на все провокации не считаясь с перемирием, или лишь бы ляпнуть "про подставу", вы еще руки начните заламывать и причитать...
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 10:52
      .Массированная атака Волгоградской области: останавливаться режим не намерен


      Кто то в этом сомневался?Он сам по себе и не остановится,пока его принудительно не остановят.
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 11:09
        "В российском приграничье появился крайне опасный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), известный под названиями «Марсианин-2» и Hornet. Об этом сообщил связанный с проектом «Приzрак Новороссии» Telegram-канал «Молот Vедьм».

        По информации работающих с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотниками специалистов проекта, указанное вооружение представляет опасность для российских тылов, так как может использоваться как днем, так и в сумерках, а также почти не слышно вплоть до самого подлета. «Это крайне опасный БПЛА: его плохо слышно, не видят детекторы, он летает глубоко в наши тылы и устойчив к РЭБ», — утверждают авторы проекта."
        1. Сергей Новиков_3 Звание
          Сергей Новиков_3
          -1
          Сегодня, 11:35
          Установить место сборки, локацию. И уничтожить. Неважно, где эта локация находится. Даже если в Европе.
    3. Комментарий был удален.
    4. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 11:08
      Сегодня Брянску досталось, четыре дома полностью разрушены 15 повреждены..... вопрос зачем устраивать пасхальное перемирие если на Украине Пасха уже прошла 5 апреля ? Как надоело это миролюбие, ведь люди гибнут, те ради которых существуют руководители страны.
    5. vkfriendly Звание
      vkfriendly
      -1
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Андрей К
      ...Массированная атака Волгоградской области: останавливаться режим не намерен...
      Баба Валя говорит, что мы не такие.
      Ощущение что нами руководят мазохисты- сами себе придумали ограничения, сами их соблюдает пока нас разбирают на запчасти.
      То "дух Анкориджа", то Пасхальное перемирие.

      А дальше вы похоже не читали, решили просто поскакать, нас предали и так далее...
    6. kenig1 Звание
      kenig1
      0
      Сегодня, 11:50
      Тухлый запах "Анкорижа".
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 10:52
    Пишут что по Брянской области отработали "Нептунами" и тоже разрушение и пострадавшие.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +9
      Сегодня, 11:01
      В Брянской области есть погибшие, а в Белгородской области мирные гибнут ежедневно , но к этому видимо уже привыкли . В Волгоградской области серъезно поврежден нефтепровод Тихорецк-Волгоград , по которум снабжается нефтью Юг России. Не знаю, что должно произойти,чтобы наконец принять меры по уничтожению киевского режима и всей энергетики Украины.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      -2
      Сегодня, 11:10
      По Брянску прилетели ракеты, ну ладно говорят БПЛА трудно засечь, но ракету-то ПВО обязано ловить или его нет этого ПВО.
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        -1
        Сегодня, 11:24
        Враг давно приладился уничтожать наше ПВО своими дронами. Особенно это у них получается в Крыму. Но видимо и в других местах тоже. Ещё возможно опасаются ракет AGM-88 Harm, которые запускает 10 раз уничтоженная авиация ВСУ. Не исключено, что ПВО убрали подальше от ЛБС.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 11:24
        А вы знаете у кого есть ПВО которое ловит все и всегда?
        Это, кстати, не оправдывает тех, кто долгое время подрыва нашу мощ, как военную так и прочую...
        Просто констатация очевидного, от обороны победить, да даже полностью защитит я не может НИКТО!
        Про то, что надо решительно делать то, сё... а что именно и как решительно, вы знаете? soldier
  3. Добрый злыдень Звание
    Добрый злыдень
    +2
    Сегодня, 10:52
    Массированная атака Волгоградской области: останавливаться режим не намерен
    То, что режим останавливаться не намерен - давно уже не секрет ни для кого. Ежедневно мы читаем тому подтверждения. А вот что предполагается сделать для того, чтоб его все-таки остановить?
    1. Владимир_2У Звание
      Владимир_2У
      0
      Сегодня, 10:54
      Цитата: Добрый злыдень
      А вот что предполагается сделать для того, чтоб его все-таки остановить?

      Красные линии уже предлагали?
      1. красноярск Звание
        красноярск
        -2
        Сегодня, 11:36
        Цитата: Владимир_2У
        Красные линии уже предлагали?

        И красные, и коричневые, и зеленые и пр., не помогло
        В Кремле надо менять мозги.
    2. Леший1975 Звание
      Леший1975
      0
      Сегодня, 11:22
      Цитата: Добрый злыдень
      Массированная атака Волгоградской области: останавливаться режим не намерен
      То, что режим останавливаться не намерен - давно уже не секрет ни для кого. Ежедневно мы читаем тому подтверждения. А вот что предполагается сделать для того, чтоб его все-таки остановить?

      Почитал я на досуге тг каналы некоторых граждан, позиционирующих себя как реальных патриотов - сборы для нужд СВО, критика действий отдельных органов власти и тому подобная деятельность. Люди вроде на слуху, умные вещи говорят, если судить по выдернутым из контекста заметкам. Ну думаю, они то точно знают, что нужно делать, что бы весь этот звиздец, со странным названием СВО закончить на приемлемых (уже хотя бы так) условиях. Даже вопрос владельцам каналов задавал в чатах, прямой - Как должна быть достигнута победа в СВО вопреки действиям и решениям властей РФ? Конкретные действия? Ну что могу сказать, плакать хочется от интеллектуальной мощи ЛОМов. Так что же нужно делать для победы? Ну во первых, мой прямой вопрос тупо игнорируется, за исключением автора канала Минная дивизия. Правда и он сказал, что уже отвечал на такой вопрос неоднократно в видео. И всё, ссылки на такое видео, не смотря на мою просьбу, не дал, но возможно, что и правда человек что-то такое предлагает. А так, если судить из текстов некоторых ЛОМов, то ситуация следующая - Президента России качают враги, хотят его сместить (для этого они специально и коровёнок и тг режут ну и тому подобное непотребство), поэтому, для победы нам всем нужно................. сплотиться вокруг Национального Лидера. От так, шах и мат врагам России. Т.ч. расслабьтесь, мы в глубокой и беспросветной норе (букв тоже четыре, но слово все же другое), чего уж в этой ситуации нервничать, по сути, всё уже случилось - объективность процесса гораздо значимее наших личных пожеланий и устремлений. hi
      1. Silver99 Звание
        Silver99
        +1
        Сегодня, 11:27
        Прочитал я ваш не малый текст, хочу озвучить все уже придумано и как ведутся эффективные боевые действия ...... посмотрите на Иран бьют как по агрессору так и по их спонсорам и союзникам, и ведь что удивительно работает без "орешника" и запаха Анкориджа.
        1. Леший1975 Звание
          Леший1975
          0
          Сегодня, 11:38
          Цитата: Silver99
          Прочитал я ваш не малый текст, хочу озвучить все уже придумано и как ведутся эффективные боевые действия ...... посмотрите на Иран бьют как по агрессору так и по их спонсорам и союзникам, и ведь что удивительно работает без "орешника" и запаха Анкориджа.

          Ну у нас же не Иран, верно? Или Вы всерьёз верите, что нынешние "элиты" РФ готовы погибать как Иранские? Я вот лично не верю, что ВВП или Валя Матвиенко готовы повторить судьбу Хаменеи, остальные Дерипаски и Абрамовичи с Шойгами тоже думаю не готовы. Давайте подытожим - для победы в СВО нужны конкретные шаги, а именно - поменять руководство РФ на руководство ИРИ, что бы мы тоже так смогли, я правильно понял?
      2. Russian_Ninja Звание
        Russian_Ninja
        +1
        Сегодня, 11:29
        Идеи НОД живут и здравствуют.

        Тоже попадались в группах такие идейные представители. Но они почему-то больше со скейтерами и их подельниками воевать любили. Даже ники меняли, чтобы не отследили
      3. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 11:38
        Цитата: Леший1975
        Как должна быть достигнута победа в СВО вопреки действиям и решениям властей РФ? Конкретные действия? Ну что

        Вопреки власти? Это шутка такая? Тут даже двоевластие не поможет. Выход один - менять власть.
        1. Леший1975 Звание
          Леший1975
          +1
          Сегодня, 11:48
          Цитата: красноярск
          Цитата: Леший1975
          Как должна быть достигнута победа в СВО вопреки действиям и решениям властей РФ? Конкретные действия? Ну что

          Вопреки власти? Это шутка такая? Тут даже двоевластие не поможет. Выход один - менять власть.

          Так я согласен, что победа в СВО невозможна, при действующей власти. Отсюда и такая постановка вопроса, поэтому же ЛОМы и предпочитают игнорировать этот вопрос. Слишком страшен ответ, мало кому хочется принимать ответственность и "огонь" на себя. Но тогда следующий вопрос, ещё более страшный (и я это говорю с полной ответственностью) - а как же нам поменять эту власть? Про выборы даже не будем... умерли, давно, экзорцизмом заниматься не будем. Если решите ответить, будьте крайне аккуратны в формулировках, ибо вступаем на тонкий лёд, Стрелков и другие в пример.
  4. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +5
    Сегодня, 10:55
    А дайте угадаю, кто будет придерживаться Пасхального перемирия изо всех сил во что бы то ни стало, а кто будет всё время «перемирия» изо всех сил и из всех стволов фигачить по российской территории и российским позициям…?
    1. Szerg Звание
      Szerg
      -3
      Сегодня, 11:21
      Пасхальное перемирие это правильно, Великий Праздник! 2 дня ничего не решат
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 10:59
    останавливаться режим не намерен
    простите, но фраза попахивает идиотизмoм, идет война, враг не побежден, с чего он будет останавливаться?!!!!
  6. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    -2
    Сегодня, 10:59
    Ну так и наши всю ночь и утро по Одесской области "сыпали". Непонятно, что многие тут так возбудились от "пасхального перемирия"..С самого начала было понятно, что это просто фикция...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 11:14
      Цитата: Кирилл76
      Непонятно, что многие тут так возбудились от "пасхального перемирия"

      вы можете себе представить что бы Сталин в 43 году предложил какое-то перемирие в связи с новым годом, днем парижской коммуны или днем филателиста?!
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        -2
        Сегодня, 11:49
        Вы можете представить во времена Сталина когда кто-то за страну воюет, а кто-то пальцы об клавиши стирает в интернетике? Что за дурацкая мода все время времена Сталина вспоминать? Хотя еще можно вспомнить что во времена Сталина делали с паникерами и провокаторами...
    2. К_4 Звание
      К_4
      +2
      Сегодня, 11:50
      Так сыпать по разном можно. Можно единым кулаком, а можно, простите как по одному месту ладошкой. Вон Одесский порт. Сыплют на него и сыплют, а толку близко к нулю. Так нужно просто сразу, массово туда и брлашки и чугунием, одним мощным ударом, чтобы в труху, а не гладить одиночными прилётами.
      Да, и где наши охотники за вражеской авиацией. Почему те же 57 не охотятся. Дальность у них приличная, а ЗРК у укров явно не под каждым кустом, если вообще остались для отслеживания авиации. Да и на контрбатареи сыграть можно, раньше ведь так делали, засекали пуски и тут же слали подарок. Что изменилось? Хотя думаю просто пилоты контрактники не хотят особо рисковать, да и генералам спокойнее, а то ругать за потери будут. Но так можно досидеться и доберечья до того, что враг сам придет и отберет сберегаемые игрушки.
    3. Уарабей Звание
      Уарабей
      -2
      Сегодня, 11:52
      Возбуждается тут постоянно - ряженая укрота. Им же нужно пытаться режим шатать, кровь из носу. Их хозяева понимают что Россию не победить без смены власти, вот они и пыжатся тут из шароваров своих выпригивая.
  7. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +2
    Сегодня, 11:03
    А у нас пасхальное перемирие…….. Только не бомбите нас пожалуйста, дайте Великому Геостратегу со свечкой постоять спокойно, в бункер не убегая!……….
  8. Жнец Звание
    Жнец
    +1
    Сегодня, 11:12
    Жест доброй воли?...После стольких лет военных действий и жертв.. У меня отрезвляющая, словно ледяной душ, констатация факта- 404ая оказалась с помощью запада ничуть не слабее России. Смогла выстоять и продолжает войну по нарастающей. И теперь на нашем верху не знают как выкрутиться. Тем временем ситуация продолжает ухудшаться, в пенсионном фонде дыра больше триллиона, бюджет уже выбрали с дефицитом, дронов по регионам всё больше и больше, уже ракеты дальнобойные начали лететь. Гойда!
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 11:13
    Гибель простых граждан РФ совершенно не волнует российское руководство. Поэтому и реакции уже никакой нет. Только задабривания врагов и "жесты доброй воли". Мы живём в двух совершенно непересекающихся реальностях. Оторванность нынешней верхушки от народа пожалуй не имеет в отечественной истории аналогов.
    1. К_4 Звание
      К_4
      0
      Сегодня, 11:44
      Не, ну почему же не имеет...Лже Дмитрий например...тот западу подмахивал забивая на народ. Николашка - ворон стрелял, с барышнями мационил, пока войска встревали на фронте, а протесты расстреливали. Правда оба не очень закончили....Павел опять же и табакерка....
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:27
    Просто повторения очевидного... от обороны ни победить, ни полноценно НЕВОЗМОЖНО... не те времена, другие возможности у любого агрессор, а уж серьёзный агрессор, да со "спонсорской помощью", будет имён массу возможностей навредить ЛЮБОМУ ПРОТИВНИКУ.