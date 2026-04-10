Экс-глава Госдепа США: Только Трамп принял план Нетаньяху по нападению на Иран

Находит очередное подтверждение информация, что Соединенные Штаты второй раз после возвращения Дональда Трампа в Белый дом вступили в войну с Ираном не ради собственных национальных интересов, безопасности и прочих поводов, о которых беспрестанно твердят в администрации президента, а исключительно ради Израиля. Более того, по настойчивой просьбе премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.Причем попытки втянуть Америку в войну с Исламской Республикой Нетаньяху, который уже в третий раз с 1996 года с перерывами возглавил кабинет министров, предпринимал неоднократно. Однако именно Трамп во второй период правления оказался единственным президентом США, который уже дважды поддался настойчивости (есть версия, что и шантажу) израильского премьера.Подробности этой многолетней эпопеи в эфире американского телеканала рассказал бывший государственный секретарь США Джон Керри. Пост главы Госдепа он занимал в период президентства Барака Обамы с 1 февраля 2013 года по 20 января 2017 года и знаком с ситуацией, что называется, изнутри. При Байдене Керри был специальным представителем президента США по вопросам климата.Экс-глава Госдепа поведал, что Нетаньяху обращался с просьбами ввязаться вместе с Израилем в войну с Ираном к трем президентам США: Бараку Обаме, Джорджу Бушу и Джо Байдену. Однако только Трамп согласился на эту авантюру, причем в период второго президентского срока, хотя Нетаньяху был главой израильского кабмина и в период первой каденции Трампа. Тогда 45-й президент в 2018 году только вышел из так называемой ядерной сделки с Ираном, одновременно усилив санкционное давление на ИРИ.По мнению политических аналитиков, президенты США в разные периоды, зная об опасностях вступления в военный конфликт с Ираном, воздерживались от принятия такого рискованного решения. Как показывают нынешние события на Ближнем Востоке, вовсе не зря. Хотя в периоды их правления Иран и не был так силен в военном плане, как сейчас.Впрочем, заявление Керри вполне может быть частью информационной кампании против Трампа и республиканцев, которая усиливается в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Сам экс-глава Госдепа демократ, как Обама и Байден, которых, мягко говоря, сильно недолюбливает нынешний глава Белого дома. На это указывает и то, что Керри не упомянул, к какому президенту Бушу обращался Нетаньяху. Оба они (старший и младший) правили в периоды, когда Нетаньяху не был премьером, хотя могли быть и неформальные контакты.С другой стороны, Трамп и многие члены его администрации, в особенности министр войны Хегсет, не скрывают своего особого отношения к Израилю, даже религиозную подоплеку под новую войну на Ближнем Востоке подводят.Впрочем, не все демократы поддерживают продолжение войны с Ираном ради интересов Израиля. Конгрессмен от Демократической партии Джеймс Макговерн призвал Трампа «противостоять Нетаньяху», который бомбардировками Ливана стремится разорвать соглашение о двухнедельном перемирии.По словам Макговерна, Трамп должен любой ценой сохранить перемирие с Ираном и не дать Израилю усилить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.