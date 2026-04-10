Расширение буферной зоны в Сумской области: ВС РФ взяли Миропольское

2 976 4
Российские войска продолжают растягивать оборону ВСУ, атакуя приграничные территории Украины в Сумской и Харьковской областях. Очередной прорыв наши бойцы совершили в Краснопольском районе на Сумском направлении, взяв под контроль село Миропольское.

Штурмовые подразделения группировки «Север» в ходе ожесточенных боев освободили Миропольское — населенный пункт фактически на границе Сумской и Белгородской областей. Отличились бойцы 15-го танкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск «Север».



Миропольское держали формирования 21-й отдельной механизированной бригады. Кроме того, командование 14-го армейского корпуса ВСУ накануне попыталось перебросить резервы в Миропольское, но выдвинувшиеся из села Великий Прикол украинские формирования были замечены нашей разведкой, после чего по ним отработала артиллерия и ударные дроны. В результате до позиций резерв не добрался, будучи уничтоженным на подходе.



Таким образом, в Краснопольском районе Сумской области под контроль ВС РФ перешло уже второе село, первым было Марьино, расположенное восточнее Миропольского. В дальнейшем, судя по карте, у наших задачи освободить села Проход и Великий Прикол.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Наводлом Звание
    -2
    Сегодня, 12:07
    Как же так?
    Наверное, наши военные не читают ВО.
    Иначе бы они знали, что предатели предали, договорщики договорились, а миротворцы перемирились.
    1. Кирилл76 Звание
      +1
      Сегодня, 12:12
      Нашим бойцам просто некогда читать местных "всепропальщиков", ибо они заняты ДЕЛОМ..!
  2. alexputnik17 Звание
    +2
    Сегодня, 12:22
    Конечно, тяжело и со скрипом идет и враг очень силен... Наши парни большие молодцы! Берегите себя!
  3. Livonetc Звание
    +2
    Сегодня, 12:29
    Фронт тронулся по многим направлениям.
    Что очень радует.
    Удачи парням!