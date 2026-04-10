Расширение буферной зоны в Сумской области: ВС РФ взяли Миропольское
2 9764
Российские войска продолжают растягивать оборону ВСУ, атакуя приграничные территории Украины в Сумской и Харьковской областях. Очередной прорыв наши бойцы совершили в Краснопольском районе на Сумском направлении, взяв под контроль село Миропольское.
Штурмовые подразделения группировки «Север» в ходе ожесточенных боев освободили Миропольское — населенный пункт фактически на границе Сумской и Белгородской областей. Отличились бойцы 15-го танкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск «Север».
Миропольское держали формирования 21-й отдельной механизированной бригады. Кроме того, командование 14-го армейского корпуса ВСУ накануне попыталось перебросить резервы в Миропольское, но выдвинувшиеся из села Великий Прикол украинские формирования были замечены нашей разведкой, после чего по ним отработала артиллерия и ударные дроны. В результате до позиций резерв не добрался, будучи уничтоженным на подходе.
Таким образом, в Краснопольском районе Сумской области под контроль ВС РФ перешло уже второе село, первым было Марьино, расположенное восточнее Миропольского. В дальнейшем, судя по карте, у наших задачи освободить села Проход и Великий Прикол.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация