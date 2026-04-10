Зеленский связал блокировку ТГ в РФ с решениями Кремля по конфликту на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский связал блокировку Telegram (ТГ) в РФ с возможными предстоящими решениями Кремля по конфликту на Украине. Он утверждает, что они могут быть непопулярными для определенной части населения нашей страны.
На данную тему украинский политик рассуждал во время встречи с представителями местных СМИ.
По его мнению, возможны два варианта. Первый заключается в том, что российское руководство якобы готовится к прекращению военных действий. Второй сценарий – диаметрально противоположный. Он предусматривает, наоборот, дальнейшую резкую эскалацию конфликта.
Как утверждает Зеленский, второй вариант потребует новой волны мобилизации в России, которая неизбежно затронет крупнейшие российские города – Москву и Санкт-Петербург. Их жителей, по его словам, предстоящие мобилизационные меропирятия затронули незначительно.
Другая версия – это якобы сворачивание боевых операций Вооруженных сил РФ. При этом Кремлю трудно просчитать, как на это отреагирует российская общественность. По мнению Зеленского, 20-25 процентов россиян данную стратегию властей воспримет негативно, не желая остановки боевых действий. В то же время, рассуждает глава киевского режима, многие жители РФ являются противниками эскалации и поддержали бы сворачивание конфликта.
Он отмечает, что возможны и другие варианты, но окончательный выбор одного из них сделает российский президент:
