Зеленский связал блокировку ТГ в РФ с решениями Кремля по конфликту на Украине

3 773 38
Глава киевского режима Владимир Зеленский связал блокировку Telegram (ТГ) в РФ с возможными предстоящими решениями Кремля по конфликту на Украине. Он утверждает, что они могут быть непопулярными для определенной части населения нашей страны.

На данную тему украинский политик рассуждал во время встречи с представителями местных СМИ.

По его мнению, возможны два варианта. Первый заключается в том, что российское руководство якобы готовится к прекращению военных действий. Второй сценарий – диаметрально противоположный. Он предусматривает, наоборот, дальнейшую резкую эскалацию конфликта.

Как утверждает Зеленский, второй вариант потребует новой волны мобилизации в России, которая неизбежно затронет крупнейшие российские города – Москву и Санкт-Петербург. Их жителей, по его словам, предстоящие мобилизационные меропирятия затронули незначительно.

Другая версия – это якобы сворачивание боевых операций Вооруженных сил РФ. При этом Кремлю трудно просчитать, как на это отреагирует российская общественность. По мнению Зеленского, 20-25 процентов россиян данную стратегию властей воспримет негативно, не желая остановки боевых действий. В то же время, рассуждает глава киевского режима, многие жители РФ являются противниками эскалации и поддержали бы сворачивание конфликта.

Он отмечает, что возможны и другие варианты, но окончательный выбор одного из них сделает российский президент:

И совсем скоро мы увидим, какой именно сценарий выбрал Путин.
38 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +5
    Сегодня, 12:02
    Ну такого защитника телеграмму точно не нужно! laughing
    Меня искренне поражает «двуличность» Клоуна, о России он видишь ли переживает, твaрь продажная - когда уже тебе деревянный макинтош примерят?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 12:22
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Ну такого защитника телеграмму точно не нужно!

      Странно...
      Я вот, например, Телеграммом никогда не пользовался. Не знаю как, но всегда обходился без него.
      Возможно, я что-то САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ пропустил? Не осознаю глубины скорби от его блокировки?
      Мне как-то что он, что Макс, что Инстаграмм... Все вместе, кучей, пополам как-то...

      Вот только Ютуб немного жалко - Рутуб по содержанию, всё-таки, его не заменил, а по рекламе лет на 20 вперёд переплюнул. Вчера смотрел ролик на Рутубе (про новый экскаватор) - ролик на 48 секунд (!). Перед ним показали две рекламы - 1.05 и 0.35 (!). Неотключаемые. Платить Рутубу не хочу из принципа, прибамбасы для Ютуба не предлагать - хотелось бы, чтобы меня, как потребителя, Роскомпозор просто хоть немного уважал. Видимо, не дождусь...
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        -1
        Сегодня, 12:33
        Цитата: Zoldat_A
        хотелось бы, чтобы меня, как потребителя, Роскомпозор просто хоть немного уважал. Видимо, не дождусь...

        Роскомнадзор это просто крайний в этой ситуации, исполнитель, решения точно не там принимаются. Обидно, что при конституционном равноправии у некоторых наших сограждан прав больше, вплоть до того, что экономические вопросы решают через политическое влияние. Сыну киндер сюрприза деньги нужнее чем Дурову, он же потомственный «патриот» ему помогать нужно, он не «подлый перебежчик» сделавший сам своё состояние!
        1. Netl Звание
          Netl
          +3
          Сегодня, 12:39
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Роскомнадзор это просто крайний

          Понятно, что Роскомнадзор решения не принимает, а исполняет.
          Но, ведь, и исполнять-то можно по-разному. request
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 12:46
            Цитата: Netl
            Понятно, что Роскомнадзор решения не принимает, а исполняет.
            Но, ведь, и исполнять-то можно по-разному.

            good
            Уж чему-чему, а этому наших чиновников учить не нужно. Сами, кого хошь, научат...
          2. Alex F._2 Звание
            Alex F._2
            0
            Сегодня, 13:44
            "Не беспокойсь! Разберемся как следоват и сделаем надёжно, но как попало! Мало никому не покажется, будь спок!" (с)
      2. Aлеkc Звание
        Aлеkc
        +2
        Сегодня, 12:41
        Блокировка ТГ повлияла на военных. И это я знаю не от Z-блогерства, а по непосредственному общению с бойцами нашего района, т.к. освещаю волонтёрскую деятельность.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 12:57
          Цитата: Aлеkc
          Блокировка ТГ повлияла на военных. И это я знаю не от Z-блогерства, а по непосредственному общению с бойцами нашего района, т.к. освещаю волонтёрскую деятельность.

          Полгода назад по этому поводу разговаривал с сыном, когда он домой приезжал.
          Да, удобно. Но ничего критического нет. И связь можно обеспечить, оказывается, и без интернета.
          Не говорю про отца и своих дедов, но ведь и мы как-то без интернета умудрялись обходиться... Мало того, иногда просто запрещено было выходить на связь - но это уже специфика нашей работы.
          В конце-концов, то, что раньше на спине таскали, сейчас вполне в карман умещается.

          Возможно, я не знаю современных реалий войны, "воюю", как генералы в штабах - прошлыми войнами. Но сыну верю. Он ведь не только за себя говорит, а и за не одну сотню человек.
      3. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 12:43
        Цитата: Zoldat_A
        Я вот, например, Телеграммом никогда не пользовался

        ну тут кто как, мне телега тоже не нравится, для меня вацап был куда как удобнее, но приходится пользоваться из за клиентов
        Цитата: Zoldat_A
        Рутуб по содержанию, всё-таки, его не заменил, а по рекламе лет на 20 вперёд переплюнул.

        такое ощущение что они рекламу запускают с одной целью - заставить пользователей платить абонентскую плату
        Цитата: Zoldat_A
        прибамбасы для Ютуба не предлагать - хотелось бы, чтобы меня, как потребителя, Роскомпозор просто хоть немного уважал. Видимо, не дождусь...

        ну туту как по работе нужен был ВПН, куча сервисов теперь в России не доступна из за санкций приходиться пользоваться платным ВПНом, посему и для ютуба дома использую
        1. Курильщик Звание
          Курильщик
          +2
          Сегодня, 12:55
          Про телегу кто только уже не писал/говорил.. тот случай, когда я склоняюсь к версии нета о скорых выборах в Думу, о недовольстве нарастающем в обществе, об полном отсутствии оппозиции у действующей власти, об отсутствии оппозиционных СМИ, где бы высказывались оппозиционеры. Вся эта не малая часть населения страны уйдет в Телегу, результат для власти - не контролируемая ситуация на фоне полномасштабной войны - революционная ситуация... Вот и превентивный ход власти - всех послали на три буквы -в МАХ
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 13:07
            Цитата: Курильщик
            Вся эта не малая часть населения страны уйдет в Телегу, результат для власти - не контролируемая ситуация на фоне полномасштабной войны - революционная ситуация...

            в чем не контролируемая?!
            любая революционная ситуация без реального лидера пшик и не более
            а лидеров я пока не наблюдаю
            1. Курильщик Звание
              Курильщик
              0
              Сегодня, 13:15
              Цитата: Василенко Владимир
              любая революционная ситуация без реального лидера пшик и не более
              а лидеров я пока не наблюдаю

              пример первой мировой войны и февральской революции ... очень похожая ситуация - затянувшаяся война, недовольство граждан, недовольство элиты..
              (минусы я не ставил Вам)
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 13:38
                Цитата: Курильщик
                пример первой мировой войны и февральской революции ...

                и опять же были конкретные лидеры движений, можете назвать подобных сейчас
            2. Курильщик Звание
              Курильщик
              +1
              Сегодня, 13:24
              Цитата: Василенко Владимир

              в чем не контролируемая?!


              ДА и не ответил в чем не контролируемая ситуация - в иностранных кураторах, которые непременно подскажут и помогут деньгами, скорректируют и координируют действия..

              какой такой был посыл, в моем посте выше..
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 13:38
                и как этому поможет блокировка телеги?
                в 1917 со всем справились без всяких гаджетов
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 13:06
          Цитата: Василенко Владимир
          из за санкций приходиться пользоваться платным ВПНом, посему и для ютуба дома использую

          Я бесплатный иногда пользую, но хотелось бы без танцев с бубном обойтись. Ведь все прекрасно понимают, что всё это обходится. Тогда на фига всё это? Как обычно - бюджет осваивать?
          Намедни хотел посмотреть длину ВПП одного хорошо знакомого мне аэродрома - была новость о новом самолёте, а крылатые говорили, что с того аэродрома взлетает и садится на него всё, что летает, кроме "Бурана". На Яндекс-картах аэродром заблюрен - чтобы враг, пользующийся Яндексом, не рассмотрел. На Гугл-картах - пожалуйста... Блокировка Ютуба - из той же оперы песня.
          1. Гиперион Звание
            Гиперион
            +2
            Сегодня, 13:15
            Цитата: Zoldat_A
            На Яндекс-картах аэродром заблюрен - чтобы враг, пользующийся Яндексом, не рассмотрел. На Гугл-картах - пожалуйста...

            Таким образом Яндекс как бы "подсвечивает" стратегические объекты. Было бы смешно, если бы не было грустно от такой "секретности".
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 13:27
              Цитата: Гиперион
              Было бы смешно, если бы не было грустно от такой "секретности".

              Ладно бы, если б у нас только с Яндексом такой "смех" был... Не знаю, что должно случиться, чтобы у нас тыловики научились работать, а не "осваивать бюджет". До сих пор находятся те, кто смеётся над идеей закрывать "нефтянку" антидроновыми сетками. Или калькулятором в нос тыкать начинает. Восстаналивать разрушенное, по их мнению, дешевле?
              1. Гиперион Звание
                Гиперион
                0
                Сегодня, 13:39
                Цитата: Zoldat_A
                Ладно бы, если б у нас только с Яндексом такой "смех" был...

                Яндекс, кстати, и некоторые израильские объекты блюрит. А прошлый глава Яндекса уехала в Израиль. Так и живём...
          2. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 13:39
            Цитата: Zoldat_A
            Я бесплатный иногда пользую

            скорость не та, да и не всегда они работают
      4. Netl Звание
        Netl
        +2
        Сегодня, 12:48
        Цитата: Zoldat_A
        я что-то САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ пропустил

        Очень удобный способ получения информации, где каждый может подобрать каналы на любой вкус и периодически оптимизировать подборку. Удобные форумы и настраиваемые боты с кучей полезного функционала, что важно уже все отработанно за много лет.

        Плюс к тому, до попыток запрета Телега была еще и очень быстра и стабильна. request
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 13:10
          Цитата: Netl
          Очень удобный способ получения информации, где каждый может подобрать каналы на любой вкус и периодически оптимизировать подборку. Удобные форумы и настраиваемые боты с кучей полезного функционала

          И как я без всей этой прелести до сих пор обходился? Ума не приложу...
          Ну, теперь уж поздно плакать... crying
          1. Alex F._2 Звание
            Alex F._2
            0
            Сегодня, 13:46
            В Африке до сих пор в ямку ходят, все довольны тоже.
            Но гордиться ретроградством и дремучесть прилюдно - это ... ну, каждому своё, не буду настаивать ;)
      5. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        -1
        Сегодня, 12:54
        Цитата: Zoldat_A
        Рутуб по содержанию, всё-таки, его не заменил, а по рекламе лет на 20 вперёд переплюнул.

        Я захожу в «Рутуб» без регистрации и входа с Яндекс Браузера и AdGuard. Рекламы почти нет yes Попробуйте.
      6. Гиперион Звание
        Гиперион
        +1
        Сегодня, 13:07
        Цитата: Zoldat_A
        Я вот, например, Телеграммом никогда не пользовался. Не знаю как, но всегда обходился без него.

        Ну значит, никаких проблем с его блокировкой и нет. Раз уж вам-то до лампочки.
        Цитата: Zoldat_A
        Вот только Ютуб немного жалко - Рутуб по содержанию, всё-таки, его не заменил, а по рекламе лет на 20 вперёд переплюнул.

        А вот здесь вы уже немного можете понять всё таки, если экстраполировать на Телеграм.
        Цитата: Zoldat_A
        хотелось бы, чтобы меня, как потребителя, Роскомпозор просто хоть немного уважал.

        Не только вам хотелось бы... Но увы.
      7. Aleksandr21 Звание
        Aleksandr21
        0
        Сегодня, 13:38
        Цитата: Zoldat_A
        Возможно, я что-то САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ пропустил? Не осознаю глубины скорби от его блокировки?


        Если вы им не пользовались, это не означает что другим людям он не нужен. Более старшие поколение активно пользовались WhatsApp и где он сейчас? Более молодое поколение фейсбуком, инстаграмом... и т.д. и везде одна история, государство подкрутило гайки. Цель - контроль потоков информации, влияние на повестку дня и т.д. и это верхушка айсберга.

        С 1 июля при переводах через СПБ, нужно будет указывать ИНН клиента, т.е. вся информация сразу в налоговую пойдёт, включая левые доходы на стороне и то куда вы тратите деньги, вплоть до рубля. Обкатают систему.... пойдём дальше). В России же вели цифровой рубль, и хоть сейчас говорят, что это всего лишь одна из форм денег (наряду с наличными и безналичными), ну мы то понимаем куда мы идём, учитывая любовь государства к полному контролю и закручиванию гаек.

        А по теме статьи, по Зеленскому давно Искандер плачет... но в чём то он прав, если наша власть после заморозки, придёт к соглашению с США/Украиной, и мы остановимся на нынешних рубежах... то многим патриотам это не понравится, телеграмм был своего рода... голосом патриотов, в отечественном сегменте ... когда блогеры/патриоты/лидеры мнении и т.д. могли высказывать альтернативную точку зрения, на нынешние события. А теперь всё.
  2. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +2
    Сегодня, 12:06
    Сами допустили, что бы этот клоун ещё и нашу внутреннюю повестку обсуждал. Именно наше бездействие вселило в него уверенность в своей безнаказанности.
    1. гильза Звание
      гильза
      0
      Сегодня, 12:27
      Что значит "допустили"? Болтать о внутренних делах противника -первейшее дело. Действие или бездействие тут не причём. Так было,есть и будет.
      1. MetalDesign Звание
        MetalDesign
        0
        Сегодня, 13:43
        То и значит, что если бы не допустили, то он бы уже не болтал.
  3. vadi64 Звание
    vadi64
    0
    Сегодня, 12:10
    Еще тот оракул: толи "да" толи "нет" request
    1. Aлеkc Звание
      Aлеkc
      +1
      Сегодня, 12:43
      В целом он достаточно прямо высказался, раньше такого не замечал за ним. Не иначе, иноагента одного нашего насмотрелся, что пророчит мобилизацию)
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -2
    Сегодня, 12:20
    Наркоман готов "связать" все, всë и вся явления в Мире с 404, лишь бы из мирового инфотренда не вывался, а то денег не дадут. laughing
- Если в кране нет воды, значит выпили......) (о) (лы! tongue

    Наркоман готов "связать" все, всë и вся явления в Мире с 404, лишь бы из мирового инфотренда не вывалился, а то денег не дадут. laughing
    - Если в кране нет воды, значит выпили......) (о) (лы! tongue
  5. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +4
    Сегодня, 12:21
    С точки зрения пропаганды, он поступает верно, давит на больные места населения, которое раздражено и обозлено на складывающуюся ситуация с блокированием мировых сервисов. И информационный фон забит сообщениями "заблокировать" и "ограничить" что усугубляет ситуацию. Грех не пользоваться таким карт-бланшем.
  6. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +4
    Сегодня, 12:26
    Российский бюджет уходит в крутое пике - за первые три месяца 2026 года дефицит разросся до 4,6 трлн рублей, что уже на 21,5% превышает лимит, установленный законом на весь год. Впереди еще девять месяцев финансовой неопределенности, а дыра в казне уже составляет 11,5% от общего объема запланированного бюджета в 40 трлн рублей.
    Поведение государства здесь напоминает типичного клиента микрофинансовых организаций, погрязшего в долгах и живущего не по средствам. У таких персонажей часто присутствует тяжелая зависимость, не позволяющая трезво оценивать ресурсы и вовремя остановиться.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +2
      Сегодня, 12:50
      Начальство на такие мелочи не обращает внимания. Бешеный принтер всегда под парами, нарисовать новых законов о налогах и сборах, как два пальца об асфальт. Три четверти будет украдено, но народ привык и вопросов нет, а на нет и суда нет.
  7. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 12:44
    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал блокировку Telegram (ТГ) в РФ с возможными предстоящими решениями Кремля по конфликту на Украине
    А надо бы связать блокировку телеги с дурью некоторых наших чиновников. Так же как и блокировку ютуба.
    Популярные мессенджеры работают в обе стороны. Наши блогеры раньше размещали на них свои статьи и таким образом доносили свою позицию до западного потребителя этого контента. Теперь они лишены такой возможности. За рубежом не будут ставить себе Мах на телефоны. Ибо его, как правило, можно установить только на телефоны, официально ввезённые в Россию. На те телефоны, которые продаются в Европе его не поставить. Даже сейчас некоторые знакомые не могут установить Мах, хотя телефоны были куплены официально несколько лет назад. Просто их телефон старый и не воспринимает это чудо.
    А что касается возможности шпионить за гражданами, пользующиеся телегой, то шпионить можно и так. Ведь телефоны и программы для них делают не в России. Что там зашито, мы не знаем. Если не хотите, чтобы за Вами следили, то переходите на кнопочный бабушкофон. Я тоже с ним хожу. А смартфон лежит дома для каких-то отдельных действий. Например, что-то там сфотографировать и послать фото. Посмотреть в группе нашего садоводческого товарищества, как там продвигается подключение газа на даче, почистили ли там дорогу от снега, или ещё чего подобного.
  8. Trapper7 Звание
    Trapper7
    0
    Сегодня, 13:02
    Предсказатель от Бога...
    - А что вы думаете по поводу дальнейшего развития конфликта?
    - знаете, я вижу два варианта развития - либо наступит мир, либо конфликт продолжится belay
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:43
    Цитата: МятныйПряник
    С точки зрения пропаганды, он поступает верно

    Да это понятно. Спасибо. laughing hi Просто когда он кушает, спит и решает внутренние, насущные проблемы 404, между бесконечными турне и пургомëтством? winked