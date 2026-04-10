ФСБ задержала работника администрации Мариуполя за передачу Киеву данных о ВС РФ

4 101 44
ФСБ пресекла деятельность еще одного «спящего агента» в Мариуполе. На этот раз – свой, местный. Сотрудник городской администрации, гражданин России, инициативно связался с украинскими спецслужбами через Telegram. И начал сливать Киеву информацию, за которую теперь будет отвечать по статье «Государственная измена».

Что именно передавал чиновник? Сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа. Те самые данные, которые нужны ВСУ для наведения ракет, планирования диверсий и точечных ударов по городу.

Фигурант арестован. Уголовное дело возбуждено. ФСБ традиционно не раскрывает деталей оперативной разработки, но сам факт задержания сотрудника администрации говорит о многом. Украинские спецслужбы продолжают охотиться за информацией изнутри, вербуя тех, кто должен заниматься восстановлением города, а не шпионажем.

Это не единичный случай. В конце марта в ДНР задержали россиянина, который по заданию СБУ изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства. Цель – подрыв автомобиля чиновника администрации ДНР. Методы Киева не меняются: вербовка, шантаж, диверсии.
44 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Наводлом Звание
    Наводлом
    +1
    Сегодня, 12:09
    Как же ты, чертяка, попал а администрацию города на освобождённой территории?
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Сегодня, 12:15
      Заплатил за должность вот и попал, официально же: по объявлению...
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        +2
        Сегодня, 12:20
        При трудоустройстве в любые властные структуры неплохо бы ввести процедуру прохождения проверки на полиграфе.
        Забавная фраза про... про... про...
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          +8
          Сегодня, 12:22
          у нас депутаты с судимостями)) кого там проверять то?
          1. Леший1975 Звание
            Леший1975
            +3
            Сегодня, 12:29
            Я больше скажу. У нас некоторые руководители некоторых регионов сумели на государевой службе накопить добра на десятки (или даже сотни, это как считать) млрд. рублей и никто этих скромных тружеников с их скромными лачугами и двориками на сотни гектар, десятилетиями в упор не замечал. Вот какие чудеса шапка-невидимка могёт...
            1. APASUS Звание
              APASUS
              +5
              Сегодня, 12:35
              У нас в городе грохнули главного архитектора города ,а потом случайно вскрылось у него домик в Испании ,домик в Финляндии ,земельки га 40,квартирки и так по мелочам
          2. carpenter Звание
            carpenter
            +3
            Сегодня, 13:11
            И ещё они имеют право держать деньги в иностранных банках, там же иметь недвижимость и далее по порядку.
            1. Mazunga Звание
              Mazunga
              -1
              Сегодня, 13:18
              патриотизм-не подписка о невыезде, это прям скрижаль
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          +2
          Сегодня, 12:52
          Бессмысленная вещь- чисто для помощи в оценке человека, точность как у метеорологов - или будет или нет дождь....
        3. Fitter65 Звание
          Fitter65
          0
          Сегодня, 13:31
          А что полиграф панацея?
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +2
        Сегодня, 12:56
        Пффф, в любой администрации полно должностей куда - именно по объявлению.
        А должностей с возможными схемами штук 5-7.
        В соседнем районе должность главного архитектора вакантна уже 4 с хвостиком года - нету желающих со строительным образованием и стажем 5 лет на зарплату в 38 000....
    2. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 12:23
      Зато наш Директор ГРУ и Глава российского исторического общества по совместительству, читает лекции по истории... А на прямой вопрос Путина о поддержке начала СВО в феврале 2022 г., не мог связать двух слов от нахлынувших чувств. Но Президент у нас добрый, он успокоил и подсказал товарищу правильный ответ. Теперь бы самое время спросить его, он ещё помнит, что идет война?
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 13:07
        Кого? Лучше обоих.
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 12:49
      Элементарно. Когда паспорта, мешками, раздавали. Гражданство нужно-заслужить, бывшим храмадянам.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +7
    Сегодня, 12:10
    Уря...

    Повторю в тысячный раз надоевший всем вопрос: а до ближайшей стенки не проще, быстрее, и, главное - не эффективнее?
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +4
      Сегодня, 12:19
      Можно миллион раз повторять, но, пока не отменят мораторий, это будет пустым сотрясением воздуха. Юридически казнь не исключена из Уголовного кодекса, но не применяется из-за решений Конституционного суда РФ (1999, 2009 гг.) и обязательств перед Советом Европы. Вот если бы вы тысячи раз отправили свой вопрос в КС, это было бы эффективнее. А на ВО можно только "пар выпустить"
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 12:39
        Я один считаю, что ЛЮБЫЕ обязательства перед Европой у нас закончились тогда, когда первый украинский солдат появился на фронте в немецкой каске и с немецкой аптечкой?
    2. Наводлом Звание
      Наводлом
      0
      Сегодня, 12:24
      А если готов искупить кровью?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +4
        Сегодня, 12:42
        Тогда молодец - вперёд. Пусть искупит. У ближайшей стенки.
        Потому что следить за ним в бою, чтобы не сбежал или в спину очередь не выпустил - та ещё забота...
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 13:16
          Zoldat A hi ,тут недавно ВСПЛЫЛА история о том как "искупали" вот такие казнокрадов и прочие экономические ,которые подписали контракт с М.О. и якобы отправились на С.В.О. интересно они "искупали" ох и интересно.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 13:28
            Александр, hi!
            Вот и я о том. И без них на войне есть, чем заняться.
      2. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 13:10
        Предавший однажды, предаст и дважды!
        (Претендентов на авторство много, но вроде это из библии)
    3. Евгений_Свириденко Звание
      Евгений_Свириденко
      +1
      Сегодня, 12:30
      Это боязнь. Сами подумайте. То ли вполне безобидная практика "снятия с пробега" во всей властной вертикали, после которой опять иногда возвращают должность или другое какое место у кормушки, то ли расстрельная стенка. Вот сколько уже совершенно расстрельных деяний теми же чиновниками от МО ? И как их наказали? Так что нет, не ждите...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 12:44
        Да я не жду. Не надеюсь.
        Я мечтаю... А абсолютно все мечты, как известно, только у "Газпрома" сбываются...
      2. Евгений_Свириденко Звание
        Евгений_Свириденко
        0
        Сегодня, 13:46
        А я мечтаю когда сложится адекватная группа людей, которая создаст систему отвечающую в полной мере государственным и народным в широком смысле людей. Создаст фильтры прохождения людей во власть и последующего их контроля на основе современных разработок, ( детектор лжи это уже прошлый век). Причем чтобы эта революция прошла как можно более мирно и бескровно. А расстрелы это уже борьба со следствиями, а не причиной (системой). Расстрельные деяния это уже индикатор нездоровья и повод для вопросов - как допустили такого человека и где сбой? А также почему такая слабая защита например у финансовых механизмов ? Какой бы пост человек не занимал, он физически не должен мочь присвоить государственное. Вплоть до передачи финансовой информации по квантовым каналам. Всё должно быть прозрачным, и по идее доступным для просмотра любому "Дяде Васе" из любых дальних Ебен-й. Естественно нужна политизация общества по максимуму хотя бы до уровня Швейцарии. Вот такие мечты...
    4. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 12:53
      Важно не что проще, а что правильнее. Проще ничего не делать, или просто сдаться.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 13:12
        А до ближайшей стенки предателя - это ещё и не правильно?
    5. свой1970 Звание
      свой1970
      +3
      Сегодня, 13:04
      Как думаете - ваши конкуренты быстро скинутся на фабрикацию улик против вас - чтоб вас к стенке - "как немецко-японского шпиона" (с)?
      Чтоб если не шлепнут - так полгодика в СИЗО хотя бы?
      Вчера в отставку подал пред Саратовского арбитражного суда - запись лекции всего- навсего...
      Даже в СССР находилась прорва корыстных интересов для доносов...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 13:21
        Улики, расследования, сигналы-доносы - это одно. А когда с поличным берут - то "к стенке" считаю вполне доказанным.

        И да - про меня лично конкуренты ничего не сфабрикуют. "Карманные" службы безопасности на предприятиях у нас давно запрещено иметь, только ЧОПы-шмопы. Но специально обученные люди у любой уважающей себя структуры остались. Они и проследят за конкурентами, чтобы ничего подобного не случилось. Тут уж "спасение утопающих - дело рук самих утопающих" (с) Главное - кормить их не забывать. laughing
  3. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +1
    Сегодня, 12:12
    инициативно связался с украинскими спецслужбами через Telegram.

    О да, это настоящий, ширыий патриот России. crying
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 12:28
      Много еще таких "своих" ? Похоже, это только маленькая вершина большого айсберга.
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        0
        Сегодня, 12:35
        По крайней мере, бабки и «Телеграмм» делают это легко возможным.
        1. frruc Звание
          frruc
          +3
          Сегодня, 12:40
          Еще торговцы персональными данными граждан.
  4. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +3
    Сегодня, 12:14
    эти авгиевы конюшни чистить и чистить десятилетиями. нужен новый Гулаг для них, а лучше к стенке сразу, чтобы не тратить на них мат ресурсы.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 12:15
    Телеграмм не такая уж и бесполезная штука? lol Я ж говорил, это "поле" для наших спецов. Здоровья им! Берегите себя!
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -1
      Сегодня, 12:29
      Ну да! С любой западной спецслужбой можно на раз договориться и продаться подороже.
  6. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:16
    В обязательном порядке такие предатели должны воместить все расходы государству, которые он получал в виде зарплаты. подъемных. медицинских услуг и т.д. Получается так. он "Предатель" жил за счет Россйских граждан и еще вредил. России.
  7. Orso Звание
    Orso
    +2
    Сегодня, 12:18
    Самое противное и печальное, что он сам связался с бандерлогами и предложил свои услуги. Можно понять человеческую слабость, когда его подловили бы на чем-то или угрожали родным или близким, ан нет, сам явился инициатором, вражина.
  8. Леший1975 Звание
    Леший1975
    +3
    Сегодня, 12:20
    1) Не нужно так делать осуждаю. 2) Все же думаю, что таких случаев будет становиться только больше. Причина раз - туманные (и это ещё мягко сказано) для РФ перспективы окончания СВО. Причина два, и это даже более весомо - отсутствие великой идеи со стороны РФ, за которую не жалко и жизни. А если ещё и задуматься, причём серьёзно, то отношение к собственным гражданам как ограниченно дееспособным и умственно-неполноценным (да-да, вот эти все запреты исключительно ради нашего же, народного блага), более похоже на то, что сама же власть РФ объявила податному населению войну. Вероломную и необъявленную. Кто-то в этих условиях ожидает всплеска патриотизма? Ну-ну...
  9. multicaat Звание
    multicaat
    +2
    Сегодня, 12:20
    это же какой скотиной нужно быть, чтобы после разрушения Азовом города сливать Киеву данные о своем родном городе? У меня такое ощущение, что победу в СВО можно будет одержать только сформировав 3-4 психиатрические дивизии. Что у этих людей в головах? Там же не мозги, а сплошное говно.
  10. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 12:24
    Когда у нас уже наконец отменят мораторий на смертную казнь? По законам военного времени его тут же должны были расстрелять и не тратить на него больше времени. А другие любители "подзаработать" по лёгкому десять раз подумают, прежде чем сделать.
  11. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:17
    Сколько их таких спящих агентов...Долго эти конюшни разгребать придется.
  12. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    +1
    Сегодня, 13:19
    Во всем виноват Телеграмм.
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:33
    Для тех, кто в танке...
    Я не пользуюсь этими менеджерами.
    Полагаю, наши спецы их используют для разработок. Чего в этом плохого? При чем тут "продаться" и "подороже"?
    ВПН отменить нельзя. Можно положить Инет в России.
    Вы з/п или пенсию на карту получаете? За деньгами в банк ходите? Госуслугами пользуетесь?
    Лозунгов и на вентилятор накидывать не надо, пожалуйста.
    Если человек сволочь, он и без девайсов найдет, как предать! Моë ИМХО.

    ЗЫ: минусы не я Вам лепил. hi