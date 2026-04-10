ФСБ задержала работника администрации Мариуполя за передачу Киеву данных о ВС РФ
ФСБ пресекла деятельность еще одного «спящего агента» в Мариуполе. На этот раз – свой, местный. Сотрудник городской администрации, гражданин России, инициативно связался с украинскими спецслужбами через Telegram. И начал сливать Киеву информацию, за которую теперь будет отвечать по статье «Государственная измена».
Что именно передавал чиновник? Сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа. Те самые данные, которые нужны ВСУ для наведения ракет, планирования диверсий и точечных ударов по городу.
Фигурант арестован. Уголовное дело возбуждено. ФСБ традиционно не раскрывает деталей оперативной разработки, но сам факт задержания сотрудника администрации говорит о многом. Украинские спецслужбы продолжают охотиться за информацией изнутри, вербуя тех, кто должен заниматься восстановлением города, а не шпионажем.
Это не единичный случай. В конце марта в ДНР задержали россиянина, который по заданию СБУ изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства. Цель – подрыв автомобиля чиновника администрации ДНР. Методы Киева не меняются: вербовка, шантаж, диверсии.
