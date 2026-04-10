Financial Times: Европа существенно нарастила закупки российского СПГ

Financial Times зафиксировала очередной эпизод европейского лицемерия. Пока Брюссель грозит Москве новыми пакетами ограничений, реальные цифры показывают обратное. Импорт российского сжиженного природного газа в Европу бьет рекорды. В первом квартале 2026 года страны ЕС забрали 69 из 71 партии (97%) с проекта «Ямал СПГ». Остальное досталось Азии.Для сравнения: в первом квартале 2025 года доля Европы составляла 87%. Теперь – 97%. В марте было получено 25 партий – больше, чем в январе и феврале по отдельности. Общий объем импорта с «Ямал СПГ» вырос на 17% – до 5 миллионов тонн. А потратили европейцы на это удовольствие примерно 2,88 миллиарда евро.Financial Times прямо связывает скачок закупок с войной на Ближнем Востоке. Конфликт в Ормузском проливе, удары по иранской инфраструктуре, угрозы Трампа – все это всколыхнуло мировые рынки. И Европа, которая декларирует «отказ от российской энергии», в панике скупает российский СПГ, чтобы не остановить промышленность.При этом Брюссель пытается сохранить лицо. Запрет на импорт российского СПГ запланирован на январь 2027 года. Запрет на краткосрочные контракты уже действует. Но, как видно из цифр, либо он не работает, либо европейские компании нашли способы его обходить.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»