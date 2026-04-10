Financial Times: Европа существенно нарастила закупки российского СПГ

Financial Times зафиксировала очередной эпизод европейского лицемерия. Пока Брюссель грозит Москве новыми пакетами ограничений, реальные цифры показывают обратное. Импорт российского сжиженного природного газа в Европу бьет рекорды. В первом квартале 2026 года страны ЕС забрали 69 из 71 партии (97%) с проекта «Ямал СПГ». Остальное досталось Азии.

Для сравнения: в первом квартале 2025 года доля Европы составляла 87%. Теперь – 97%. В марте было получено 25 партий – больше, чем в январе и феврале по отдельности. Общий объем импорта с «Ямал СПГ» вырос на 17% – до 5 миллионов тонн. А потратили европейцы на это удовольствие примерно 2,88 миллиарда евро.

Financial Times прямо связывает скачок закупок с войной на Ближнем Востоке. Конфликт в Ормузском проливе, удары по иранской инфраструктуре, угрозы Трампа – все это всколыхнуло мировые рынки. И Европа, которая декларирует «отказ от российской энергии», в панике скупает российский СПГ, чтобы не остановить промышленность.

При этом Брюссель пытается сохранить лицо. Запрет на импорт российского СПГ запланирован на январь 2027 года. Запрет на краткосрочные контракты уже действует. Но, как видно из цифр, либо он не работает, либо европейские компании нашли способы его обходить.
  ЗВЕРОБОЙ
    +4
    Сегодня, 12:24
    А что там с заявлением президента не продавать энергоносители Европе? request
    Попуас
      0
      Сегодня, 12:31
      На его заявления никто внимание не обращает yes ни население ни подчиненные hi
    кредо
      +2
      Сегодня, 12:34
      А что там с заявлением президента не продавать энергоносители Европе? request

      Ещё более интересный вопрос - "По какой цене продаём и за какую валюту?" recourse
      Мини Мокик
        0
        Сегодня, 12:54
        За рубли. Европейцы покупают рубли за евро на бирже. Евросы расходятся по многочисленным покупателям которые не под санкциями, на их нужды для оплаты импорта. А рубли иностранцы тратят на газ.
        topol717
          +1
          Сегодня, 13:18
          Цитата: Мини Мокик
          За рубли. Европейцы покупают рубли за евро на бирже. Евросы расходятся по многочисленным покупателям которые не под санкциями, на их нужды для оплаты импорта. А рубли иностранцы тратят на газ.
          Вы верите в эту чушь? И на какой же бирже иностранцы покупают рубли? неужели на ММВБ?
      Бородач
        +1
        Сегодня, 13:24
        Цитата: кредо
        А что там с заявлением президента не продавать энергоносители Европе? request

        Ещё более интересный вопрос - "По какой цене продаём и за какую валюту?" recourse

        Ленину продовольствие за золото продавали. А мы им газ за фантики. А они нас за это бомбят.
        Нет чтобы культурно краник подприкрутить и поднять цену до 300 долларов за баррель, чтобы все европейские толерасты на собственных кошельках почувствовали Украину.
    knn54
      +1
      Сегодня, 12:47
      -А что там с заявлением президента
      Реальные хозяева нефти и газа не Россия, а олигархи, где славян практически нет. И ВСЁ решает их сборище- т.к называемый "Съезд предпринимателей".
    Кулл90
      0
      Сегодня, 12:53
      С учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка, заявил президент Владимир Путин в интервью ВГТРК. Он подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки и решение ПОКА НЕ ПРИНЯТО — «просто мысли вслух».
    Дилетант
      +1
      Сегодня, 13:01
      Он же не запрещал. Он велел подумать. Вот если бы он сказал: "Ни одного литра нефти, ни одного куба газа странам, которые объявили санкции против РФ до их полной отмены, а потом бы еще и наказал нарушителей (если такие будут), то тогда бы кое кто в Европе (и не только) не только подумал, но и сделал выводы. Но чего нет, того нет.
      p.s. Когда-то давно тайваньские самолеты чуть ли не ежедневно летали над КНР. В ответ их МИД заявлял, что " это последнее, 1234 предупреждение...." И весь мир смеялся над "стопятьсотпоследним китайским предупреждением". А потом они получили от СССР ЗРК С-75 и сбили несколько самолетов. И, о чудо, провокационные полеты прекратились.
      p.p.s. А может у нас теперь только картинка из "Института пчеловодства" (от Пелевина), поэтому и решений или никаких, или странные.
    Illanatol
      +1
      Сегодня, 13:26
      Вы всерьез верите, что в современных условиях какие-то ограничения и запреты могут работать?
      Напрямую европейским компаниям и не продает. Но товар может пройти через цепь посредников, фирм-"прокладок" и попадет туда, где за него заплатят больше. Все эти санкции и запреты - просто профанация, они просто усложняют и удорожают логистику.

      А что там с заявлением евро-комиссаров не покупать у РФ её "тоталитарные" углеводороды?
      Ну принципы принципами... а кушать хочется всегда!
  a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 12:26
    А как же "молекулы свободы"? laughing до того же краткий пост...
    Mouse
      +1
      Сегодня, 12:43
      Так им уже не до изысков.... wink
    Роман_
      +1
      Сегодня, 12:57
      По требованию заказчика, свободолюбивые граждане из средней Азии наполнили свободными молекулами газ, а маржа вся осядет в свободной европе в карманах детишек больших Российских шишек.
  APASUS
    +1
    Сегодня, 12:31
    Зачем мы то продаем врагу ? Газ сейчас на расхват ,а им пора уже палец лизнуть ,а не газ
    Andobor
      0
      Сегодня, 12:41
      Цитата: APASUS
      Зачем мы то продаем врагу ?

      Война не за газ идёт, а за рынки сбыта этого самого газа и всего прочего.
      frruc
        +2
        Сегодня, 12:46
        Andobor
        Война не за газ идёт, а за рынки сбыта этого самого газа и всего прочего.

        Да нет. Рынки сбыта, понятие постоянное, они никуда не денутся. Война идет за ресурсы, за мировые трафики и потоки этих ресурсов. И похоже, это только начало.
      APASUS
        +1
        Сегодня, 12:47
        Цитата: Andobor
        Война не за газ идёт, а за рынки сбыта этого самого газа и всего прочего.

        Сейчас можно продать больше чем у вас есть и не продавая Европе.А что касается Европы ,я бы пошел на сделку с США .Мы не продаем газ ЕС ,а вы повышаете для них цену на 10 % от мировой. И купят !
    Eugen 62
      +2
      Сегодня, 12:52
      Зачем мы то продаем врагу ?
      От Ямала до Европы ближе, чем до Азии. А количество газовозов ледового класса ограничено. Пока по Севморпути до Китая или Кореи такой газовоз доберётся, он уже три рейса в Европу сделает. Да и навигация в это время по Северному Ледовитому океану на восток закрыта. А на запад она круглогодичная. Гольфстрим + мощные ледоколы помогают.
      APASUS
        -1
        Сегодня, 12:54
        Цитата: Eugen 62
        От Ямала до Европы ближе, чем до Азии.

        Так может сразу оружие продавать ВСУ или ЕС ? Чего уж там
  Наводлом
    -1
    Сегодня, 12:32
    Противоречивые чувства.
    С одной стороны есть небольшая вероятность, что кому-то в Европе это приоткроет глаза на энергетическую зависимость Европы от России.
    С другой стороны вполне заслужили увесистый кукиш. И это по самым скромным оценкам.
    Безусловно, бизнес и деньги - это не про чувства и торжестао справедливости.
    Но иногда для разнообразия можно руководствоваться и другими соображениями кроме сиюминутоой выгоды.
    Мини Мокик
      +1
      Сегодня, 12:57
      Да все просто, дефицит бюджета в 1 трл., надо как то закрывать. СВО не за фантики от жвачки Дональд проводится. Вот и продают по хорошим ценам. Дороже, чем Китаю.
  Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 12:35
    Дайте Европе побольше газа!...
    Дайте удобрений, нефти, всего, чего они захотят!...
    Можно даже ещё лярдов 300-500 в какое-нибудь европейское хранилище положить...
    Чтобы они газ даже в футбольные мячи закачали, а удобрения в сахарницы засыпали - чтобы запасли побольше.
    И приготовьте побольше носовых платочков - потом, когда сытая и обогретая Европа снова начнёт нам в лицо плевать, плевки утирать... am am am

    КАК, находясь на самом верху власти в воюющей стране, можно не понимать, что ЛЮБАЯ торговля стратегическим сырьём с врагом НИЧУТЬ НЕ ЛУЧШЕ, чем тот дядька из администрации Мариуполя, который работал на Украину, о котором писали в соседней новости? Что это ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

    Чёрт бы с нами, кто в тылу... Переживём как-нибудь... Мало ли нас предавали? О тех, кто сейчас воюет, кто на штурмы ходит - о них бы, тв...ари ненасытные, подумали...
    Uncle Lee
      0
      Сегодня, 12:48
      Цитата: Zoldat_A
      о них бы, тв...ари ненасытные, подумали...

      О них никто не думает ! Сырьё врагам продают, по ТВ песни и пляски, дых Анкориджа опять же...А этот газ к нам вернется дронами и ракетами....Воюйте ребята ! am
      Кулл90
        0
        Сегодня, 12:58
        а на деньги за этот газ, мы строим ракеты, дроны, дороги и больницы и тд....
        Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 13:09
          Цитата: Кулл90
          а на деньги за этот газ, мы строим ракеты, дроны, дороги и больницы и тд....

          А как без этих денег Сталин Великую Отечественную выиграл? Наверное, какой-то секрет знал...
        ЗВЕРОБОЙ
          +1
          Сегодня, 13:18
          Цитата: Кулл90
          а на деньги за этот газ, мы строим ракеты, дроны, дороги и больницы и тд....

          Вы либо врун, либо fool
          Посмотрите для начала из чего формируется бюджет России.
          Это - Налоговые доходы — около 85–90% всех поступлений. Например: НДС — 30–35%, НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) — 25–30%, налог на прибыль — 5–7%, НДФЛ (в части доходов, зачисляемых в федеральный бюджет) — 1–2%, прочие налоги (на имущество, земельный и т. д.) — 3–5%, плюс штрафы.
          И больше не повторяйте эти глупости… «на эти деньги строят ракеты» laughing
        Uncle Lee
          0
          Сегодня, 13:51
          Цитата: Кулл90
          а на деньги за этот газ, мы строим ракеты, дроны, дороги и больницы и тд....

          А за рубли дороги и больницы уже не строятся ? fellow
      Ропот 55
        0
        Сегодня, 13:00
        Uncle Lee hi ,про песни и пляски вы прям в точку,добавить ещё всякие спорт мероприятия с хорошими призовыми которые есть куда потратить и без спортсменов и создаётся впечатление что всё отлично всё просто обалдеть как хорошо.
    Кулл90
      0
      Сегодня, 12:57
      ну как бы в тылу не особо мы и страдаем,

      а о тех кто ходит на штурм как раз и думают, зарплаты, снаряды и бомбы на все нужно деньги, да и мы в тылу бесплатно работать не хотим
  rocket757
    +1
    Сегодня, 12:54
    Что у нас очевидное, а что нет... кстати, того и другого хватает и в какую сторону баланс смещен, вопрос такой, что каждый сам двигает границы своего знания/не знания...
  Из_дикого_леса_дикая_тварь
    -3
    Сегодня, 12:56
    …Financial Times зафиксировала очередной эпизод европейского лицемерия…
    А это, часом, не лицемерие и кремлёвского старца тоже, вроде как грозившего прекращением поставок? А коли так, то чего на зеркало-то пенять…

    …Пока Брюссель грозит Москве новыми пакетами ограничений, реальные цифры показывают обратное…
    Брюссель не грозит ограничениями, он систематически вводит и усиливает их. Это Москва грозит, а реальные действия - точнее бездействия - показывают обратное.

    Авторы, не надо бы пропагандистских понтов - достаточно фактов, а мы уж сами разберёмся, что о них думать.
  tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:58
    Государство через Совкомфлот контролирует только Арктик СПГ - здесь Европа мимо кассы .Смотрим акционеров Ямал СПГ - особенно чьи газовозы класса АRC 7 .Вопросов у меня нет .Государство может только Газпромом командовать с его СПГ проектом, оно там акционер.Только бизнес ,никакой политики. lol
    Жеребливый
      +1
      Сегодня, 13:26
      Таки контрольный пакет у Новатэка. Но смысла в том, чтобы ломать то, что работает, в самом деле нет. В конце концов, это выгодно России, это выгодно французам, китайцам, корейцам, японцам, грекам, канадцам - всем, кто участвует в этом бизнесе. К слову, и Европа может предъявить претензии той же Total на предмет финансирования российской военной машины.
  alexputnik17
    +1
    Сегодня, 13:02
    Цитата: кредо
    Ещё более интересный вопрос - "По какой цене продаём и за какую валюту?"

    Полагаю, биржа... Рынок, его маму.
  Камалов
    -1
    Сегодня, 13:21
    может и грубо прозвучит, но это помахивает мазохизмом, получая в свой адрес оскорбления, унижения, а за это им газ продаём, хотя есть достаточное количество других покупателей, тем более в нынешних реалиях.
  Panin (michman)
    0
    Сегодня, 13:40
    Платят рублями?или на доллары перешли?
  Rybkin
    0
    Сегодня, 13:53
    Это как если бы СССР в сорок первом - сорок пятом поставлял фашистской Германии топливо,продовольствие и прочее в обмен на оборудование и т.д.