Зеленский: специалисты с Украины сбивали иранские дроны на Ближнем Востоке
Специалисты с Украины сбивали своими перехватчиками иранские дроны Shahed на Ближнем Востоке. Это происходило в ряде стран региона во время американо-израильской операции против Ирана.
Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.
Он сказал:
Зеленский утверждает, что украинским военным якобы даже удавалось перехватывать иранские беспилотники, оснащенные реактивными двигателями.
Он оценивает миссию ВСУ в ближневосточных странах, куда киевский режим отправлял специалистов по противодействию дронам и радиоэлектронной борьбе, как успешную. Политик пояснил, что за свои услуги Киев получил вооружение для защиты объектов энергетики, топливо и финансовую помощь.
Собственно, о прямом участии украинских военных в ближневосточном конфликте, «Военное обозрение» сообщало и раньше, в конце марта. В материале издания было сказано, что для перехвата иранских дронов военнослужащие ВСУ применяли беспилотники отечественного производства. Известно, что Украина направила технику и специалистов в Иорданию, Кувейт, Саудовскую Аравию, Эмираты и Катар. Всего в эти страны было направлено 228 специалистов с Украины.
Сложно сказать, насколько действенной была помощь Киева в укреплении ПВО ближневосточных государств, учитывая, что собственную энергетику от российских дронов ему защитить не удалось.
