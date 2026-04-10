Зеленский: специалисты с Украины сбивали иранские дроны на Ближнем Востоке

Специалисты с Украины сбивали своими перехватчиками иранские дроны Shahed на Ближнем Востоке. Это происходило в ряде стран региона во время американо-израильской операции против Ирана.

Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.

Он сказал:

Речь шла не о тренировочной миссии или учениях, а о поддержке в создании современной системы ПВО, которая реально работает.

Зеленский утверждает, что украинским военным якобы даже удавалось перехватывать иранские беспилотники, оснащенные реактивными двигателями.

Он оценивает миссию ВСУ в ближневосточных странах, куда киевский режим отправлял специалистов по противодействию дронам и радиоэлектронной борьбе, как успешную. Политик пояснил, что за свои услуги Киев получил вооружение для защиты объектов энергетики, топливо и финансовую помощь.

Собственно, о прямом участии украинских военных в ближневосточном конфликте, «Военное обозрение» сообщало и раньше, в конце марта. В материале издания было сказано, что для перехвата иранских дронов военнослужащие ВСУ применяли беспилотники отечественного производства. Известно, что Украина направила технику и специалистов в Иорданию, Кувейт, Саудовскую Аравию, Эмираты и Катар. Всего в эти страны было направлено 228 специалистов с Украины.

Сложно сказать, насколько действенной была помощь Киева в укреплении ПВО ближневосточных государств, учитывая, что собственную энергетику от российских дронов ему защитить не удалось.
  1. Mouse Звание
    Сегодня, 12:49
    Господи.... Когда уже эта рожа с экранов исчезнет......
    1. Седов Звание
      Сегодня, 13:08
      Господи.... Когда уже эта рожа с экранов исчезнет......
      Когда "кто-то" решится эту рожу задвухсотить. Но Усы сказал, что он хорош для нас у власти. Чем только?
    2. Бородач Звание
      Сегодня, 13:25
      Цитата: Mouse
      Господи.... Когда уже эта рожа с экранов исчезнет......

      Она исчезнет, когда мы иранские Шахеды отправим по Банковой.
      Он сам объявил войну Ирану.
      1. Zoldat_A Звание
        Сегодня, 13:35
        Цитата: Бородач
        Он сам объявил войну Ирану.

        Специалисты с Украины сбивали своими перехватчиками иранские дроны Shahed на Ближнем Востоке. Это происходило в ряде стран региона во время американо-израильской операции против Ирана.
        Это "выступление" Зеленского отправить по официальным каналам властям Ирана. Пусть знают, что их "победила" не только Америка и саудиты, но и Украина.
        Иран показал, что церемониться не будет. Вот пусть и сделают, если наши рукамиводители только "гарантии личной безопасности" раздавать умеют...
    3. Fitter65 Звание
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Mouse
      Господи.... Когда уже эта рожа с экранов исчезнет......

      Даже если сегодня вечером его повесят, то ещё минимум погода будут мусолить типа ах какой был... Толи художник, толи комик...
  2. APASUS Звание
    Сегодня, 12:50
    Специалисты украинского ПВО у себя держат оборону и еще арабам помогают сбивать Шахеды .Вот это я понимаю !
  3. кредо Звание
    Сегодня, 12:52
    Если это существо нами не признаётся в качестве главы террористической организации то может быть Иран его признает таковым, со всеми вытекающими последствиями. angry
    Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.

    Если это существо нами не признаётся в качестве главы террористической организации то может быть Иран его признает таковым, со всеми вытекающими последствиями. angry
  4. Eugen 62 Звание
    Сегодня, 12:56
    Специалисты с Украины сбивали своими перехватчиками иранские дроны Shahed на Ближнем Востоке.
    Если сам себя не похвалишь, то никто не похвалит. Тем более, что проверить, сколько там сбили бандеровцы шахедов, на самом деле по определению невозможно.
    1. Eugene Zaboy Звание
      Сегодня, 13:17
      Цитата: Eugen 62
      Если сам себя не похвалишь, то никто не похвалит. Тем более, что проверить, сколько там сбили бандеровцы шахедов, на самом деле по определению невозможно.


      Почему же невозможно, очень даже возможно. Камеры на дронах имеются, вся информация обязательно фиксируется для отчётности. Без камер ничего не собъёшь и медальку не дадут без видео подтверждения и ещё накажут за угробленный дорогой дрон.
  5. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 12:56
    Цитата: APASUS
    Специалисты украинского ПВО у себя держат оборону и еще арабам помогают сбивать Шахеды .Вот это я понимаю !

    Этот наркотический обмылок с мировой трибуны готов нести что угодно, лишь бы не кануть в Лету...
    Специалисты с Украины сбивали своими перехватчиками иранские дроны Shahed на Ближнем Востоке.

    В ОАЭ укров посадили на 5 объектов. Иранцы разобрали все 5 и укров попросили домой. На ЛБС лучше! laughing
    1. carpenter Звание
      Сегодня, 13:07
      Цитата: alexputnik17
      Этот наркотический обмылок с мировой трибуны готов нести что угодно, лишь бы не кануть в Лету...

      Этот местечковый показал всему миру, что такое еврей.
    2. ABC-schütze Звание
      Сегодня, 13:08
      Такое заявление сделал глава киевского режима ...
      Такое заявление сделал глава киевского режима ..."
      ***********************************************************************************
      Да всё нормально...

      Выездные гастроли цирковой группы шапито на Банковой. "Выступили" бандеро-халявшики настолько "успешно", что весь т.н. "евросоюз" уже начинает выть о грядущих, больших проблемах с гелием, дефиците авиатоплива, "катарского" СПГ и т.д. и т.п...

      Кстати, ведущий солист шапито на Банковой у арабов штатовские "Патриоты" "в обмен" на своих халявщиков выклянчивал... Арабы обменяли?..
  6. knn54 Звание
    Сегодня, 12:57
    Чему удивляться-набирают опыт по борьбе с "Шахедами".
  7. кокосов тима Звание
    Сегодня, 13:02
    По данным Al Jazeera, ОАЭ решили отказаться от украинских разработок из-за их «полной неэффективности». Агентство сообщило, что украинская антидроновая система за три дня работы не смогла сбить ни одной цели. В результате иранские удары уничтожили пять цель на территории ОАЭ, три из которых военные.
  8. Trapper7 Звание
    Сегодня, 13:06
    Ему надо было туда тех своих специалистов отправить, что публикуют данные о сбитых ракетах над Украиной. Вот тогда успехи Ирана вообще бы снизились до нуля
  9. Eugene Zaboy Звание
    Сегодня, 13:09
    Специалисты с Украины сбивали своими перехватчиками иранские дроны Shahed на Ближнем Востоке.


    Только к сожалению видеофиксацию они почему-то сделать забыли. Видимо очень много дронов и времени не хватало. Да и вещественные доказательства тоже не смогли собрать, вероятно потому, что арабы очень быстро их выгнали, из-за чрезмерно высокой эффективности.
  10. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 13:12
    Цитата: ABC-schütze
    "евросоюз" уже начинает выть о грядущих, больших проблемах с гелием, дефиците авиатоплива, "катарского" СПГ и т.д. и т.п...

    Ждем нытья об удобрениях, а потом об урожаях и продуктах. angry
  11. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 13:14
    Цитата: кокосов тима
    В результате иранские удары уничтожили пять цель на территории ОАЭ, три из которых военные.

    Я ж говорю: иранский страйк! laughing