БПЛА MQ-9 Reaper ВВС Британии находился над Ливаном в момент ударов ВВС ЦАХАЛ
Появились свидетельства того, что британские ВВС так или иначе участвуют в операции в Ливане. Подтверждается это данными о том, что накануне перед массированным израильским ударом по объектам в Ливане там появился, а затем в течение 13 часов кружил разведывательно-ударный БПЛА британских вооружённых сил MQ-9 Reaper.
Изначально в ряде ближневосточных СМИ написали, что это был дрон ВВС США, однако - нет. Дрон принадлежал Британии.
Подтверждены данные о его вылете в направлении Ливана с британской авиабазы Акротири на Кипре. Он отработал над долиной Бекаа. Центральной точкой «кружения» дрона «Рипер» ВВС Британии был район ливанского города Баальбек.
Ливанские каналы сообщают, что те бомбардировки, которые Израиль назвал самыми мощными с начала войны, ВВС ЦАХАЛ проводили именно во время нахождения британского дрона в воздушном пространстве Ливана.
Ливанская сторона задаёт вопрос Британии, что её дрон накануне делал в небе страны? Пока Минобороны Соединённого королевства оставляет вопрос без ответа. В связи с этим возникают подозрения: MQ-9 делился информацией с ЦАХАЛ или сам, вместе с ВВС ЦАХАЛ, в итоге нанёс удары по объектам, которые Израиль называет принадлежащими «Хизбалле»?
