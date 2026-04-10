БПЛА MQ-9 Reaper ВВС Британии находился над Ливаном в момент ударов ВВС ЦАХАЛ

Появились свидетельства того, что британские ВВС так или иначе участвуют в операции в Ливане. Подтверждается это данными о том, что накануне перед массированным израильским ударом по объектам в Ливане там появился, а затем в течение 13 часов кружил разведывательно-ударный БПЛА британских вооружённых сил MQ-9 Reaper.

Изначально в ряде ближневосточных СМИ написали, что это был дрон ВВС США, однако - нет. Дрон принадлежал Британии.



Подтверждены данные о его вылете в направлении Ливана с британской авиабазы Акротири на Кипре. Он отработал над долиной Бекаа. Центральной точкой «кружения» дрона «Рипер» ВВС Британии был район ливанского города Баальбек.

Ливанские каналы сообщают, что те бомбардировки, которые Израиль назвал самыми мощными с начала войны, ВВС ЦАХАЛ проводили именно во время нахождения британского дрона в воздушном пространстве Ливана.



Ливанская сторона задаёт вопрос Британии, что её дрон накануне делал в небе страны? Пока Минобороны Соединённого королевства оставляет вопрос без ответа. В связи с этим возникают подозрения: MQ-9 делился информацией с ЦАХАЛ или сам, вместе с ВВС ЦАХАЛ, в итоге нанёс удары по объектам, которые Израиль называет принадлежащими «Хизбалле»?
  1. Аркадий007 Звание
    Сегодня, 13:04
    Вот потому иранцы и проредили ряды этих MQ-9 Reaper.
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    Сегодня, 13:05
    Мне вот интересно, наше руководство когда-нибудь задаст вопрос, «что делают американские и британские разведывательные дроны у наших границ в момент ударов по нашей территории?» am
    1. Ропот 55 Звание
      Сегодня, 13:07
      Зверобой hi ,ну так вопрос откуда над Ленинградской областью взялись БПЛА ВСУ ,точнее их маршрут,возник, только ответ где-то подзавис.
      1. мазута Звание
        Сегодня, 13:56
        Неправда.Ответы были от Пескова например,сказал будем анализировать.Матвиенко сказала больше не будем гибкими по отношению к странам предоставляющим своё воздушное пространство для ударов.По моему исчерпывающе и полностью решило проблему.Плохо что той стороне эти "анализы с гибкостью"до одного места...
    2. frruc Звание
      Сегодня, 13:20
      Не надо быть каким- то продвинутым, чтобы понять, что то же самое, что эти дроны делают над Черным морем. Вот только почему Ливан дрон не сбил.
    3. Zoldat_A Звание
      Сегодня, 13:51
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Мне вот интересно, наше руководство когда-нибудь задаст вопрос, «что делают американские и британские разведывательные дроны у наших границ в момент ударов по нашей территории?»

      Тоже мне, новость про "летающий триппер" MQ-9 Reaper...
      От наших мы вряд ли что-то дождёмся - "эскалация" ведь... Остаётся только надеяться на чудо, что у Ливана найдётся внезапно что-то, чем этот "триппер" вылечить можно. Вон, у Ирана нашлось...

      Как-то я подзабыл - нашего крылатого, который американский "триппер" описял, наказали или наградили? У нас всё, что угодно может быть. "На войне бывает всё. Даже то, чего не бывает" (с)
  3. Pharmacist Звание
    Сегодня, 13:07
    Действительно, что же мог делать британский разведовательный дрон в ливанском небе? Видимо, просто мимо пролетал, ну и немного задержался. Стандартная ситуация.
  4. Самый вежливый Звание
    Сегодня, 13:08
    Неудивительно , англичанка как обычно гладит.
  5. кокосов тима Звание
    Сегодня, 13:15
    Расширить границы Израиля можно за счет территорий сектора Газа, южного Ливана и Сирии. С таким предложением выступил министр финансов страны Бецалель Смотрич, чьи слова приводит портал Ynet. «Будет политический шаг в секторе Газа, который расширит наши границы, будет решающий политический шаг в Ливане, который расширит наши границы до реки Литани на выгодных для обороны рубежах, и будет решающий политический шаг в Сирии», — уточнил Смотрич . Великая Гер.., ой, Великий Израиль
  6. владимир 290 Звание
    Сегодня, 13:19
    то что англичанка гадит всегда и всем, это конечно ясно. Но зачем этот дрон там летал непонятно. Для помощи "израильским товарищам", так думаю у них и свои средства разведки есть и не хуже. Думаю, что все-таки они исключительно на себя работали.
  7. Жека111 Звание
    Сегодня, 13:57
    Все деньги западной элиты крутятся в финансовых системах евреев, поэтому и старается Британия в построении великого Израиля - смотрим на новый шекель и сразу видим границу будущего еврейского государства